Resident Playbook (Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú) là tựa phim Hàn mới lên sóng trên kênh tvN. Phim vốn được lên kế hoạch ra mắt sớm hơn, nhưng đã phải hoãn chiếu trong một thời gian dài do ảnh hưởng từ cuộc khủng ngành y tại Hàn Quốc. Chính vì thế, sự ra mắt của bộ phim càng được mong chờ hơn bao giờ hết, đặc biệt khi đây được giới thiệu là phần ngoại truyện của siêu phẩm Hospital Playlist – loạt phim từng gây sốt toàn châu Á. Với cái bóng quá lớn từ đàn anh, Resident Playbook vẫn không hề lép vế, thậm chí đang từng bước chứng minh mình là truyền nhân xứng tầm của "vũ trụ Yulje".

Ngay từ tập đầu tiên, Resident Playbook đã khiến cõi mạng bùng nổ khi ghi nhận thành tích rating ấn tượng: trung bình 4,4% tại khu vực thủ đô Seoul, 3,7% trên toàn quốc, cao nhất lên tới 5,2%. Đặc biệt, với nhóm khán giả từ 20 đến 49 tuổi – nhóm mục tiêu vàng của truyền hình Hàn Quốc – bộ phim cũng vươn lên vị trí số 1 toàn quốc trong khung giờ phát sóng, với tỷ lệ trung bình 2,6% và cao nhất 3,4%. Thành tích này không chỉ giúp phim dẫn đầu khung giờ trên tất cả các nền tảng truyền hình cáp và tổng hợp, mà còn giúp tvN có hi vọng được hồi sinh sau liên tiếp các dự án thất bại như Hỏi Các Vì Sao, The Potato Lab và Bảo Hiểm Ly Hôn.

Tập 1 mở ra câu chuyện của Oh Yi Yeong (Go Yoon Jung) là một bác sĩ nội trú năm nhất tại khoa sản của Bệnh viện Yulje, người vừa trở lại bệnh viện sau thời gian bỏ việc. Điều đáng nói là cô quay lại không vì đam mê hay lý tưởng nghề nghiệp, mà đơn giản vì đang mắc nợ 50 triệu won từ tài khoản thấu chi. Chị gái đẩy cô đi làm như một biện pháp răn đe, và cô đành trở lại bệnh viện với lời thề “sống sót qua một năm là đủ”. Ngay trong ngày đầu tiên, cô đã có cuộc hội ngộ đầy gượng gạo với nhóm bạn cùng khóa gồm Pyo Nam Kyung, Eom Jae Il và Kim Sa Bi. Dù từng là bạn học cấp ba và còn so kè vị trí nhất nhì lớp với Pyo Nam Kyung, nhưng Oh Yi Yeong lại chẳng nhớ chút gì – thể hiện rõ nét tính cách vô tâm nhưng rất chân thật của mình.

Chưa dừng lại ở đó, cô còn bị giáo sư Seo Jung Min – "ác ma khoa sản" nổi tiếng nghiêm khắc – để mắt tới vì phong thái quá bình tĩnh so với một bác sĩ mới đang mắc hàng loạt lỗi sơ đẳng trong phòng mổ. Cú twist ở tập 1 là cảnh tượng Yi Yeong bất ngờ phải đỡ đẻ ngay tại hành lang phòng sinh. Ban đầu cô cứng đờ vì sợ, nhưng khi nhìn thấy đứa bé chào đời khỏe mạnh, Oh Yi Yeong bật khóc – không phải vì sợ hãi, mà vì lần đầu tiên cảm nhận được giá trị thật sự của công việc mình đang làm. Khoảnh khắc ấy khiến cả giáo sư Seo – người từng không hài lòng về cô – cũng phải mềm lòng, nhận ra Oh Yi Yeong không hề vô tâm như vẻ ngoài.

Go Yoon Jung đã hóa thân hoàn hảo vào nhân vật Oh Yi Yeong – một cô gái trẻ tưởng như bất cần nhưng lại rất nhạy cảm và chân thành. Với gương mặt vừa ngây thơ vừa cá tính, cùng khả năng diễn xuất ngày càng chín muồi, cô đã thổi hồn vào nhân vật một cách tự nhiên, khiến khán giả vừa thương, vừa giận, vừa... buồn cười. Không chỉ gây sốt với vẻ ngoài ngoan xinh yêu như em bé, làn da trắng sứ và các đường nét vô cùng hài hòa, cô còn đang chứng minh mình là một trong những ngôi sao tiềm năng sáng giá nhất thế hệ mới của màn ảnh Hàn.

Bình luận của khán giả: - Ủa alo?? Mới tập 1 mà muốn cày liền 12 tập. Nữ chính xinh như búp bê ý, xem cảnh nào cũng phải wow, gu tui thiệt sự luôn. - Go Yoon Jung đóng vai này hợp luôn, xinh dã man, xem mà vừa cười vừa muốn bảo vệ con bé này á trời. - Mặt thì búng ra sữa, mà thái độ lại kiểu bà cụ non, muốn bắt nhỏ này về nuôi quá. - Chưa hay bằng Hospital Playlist nhưng dịu nha, đáng hóng. - tvN comeback thuận lợi nhá.

Go Yoon Jung không chỉ xinh đẹp mà còn có một vai diễn cực kỳ đáng yêu

Nguồn ảnh: tvN