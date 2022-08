Phim Hàn hot hit, phim Việt chất lượng đổ bộ trên Galaxy Play tháng 8

Sự trở lại của Đêm Tối Rực Rỡ



Đầu năm 2022 thị trường phim chiếu rạp Việt Nam chứng kiến sự lội ngược dòng ngoạn mục của bộ phim "Đêm Tối Rực Rỡ". Trong ngày đầu công chiếu bộ phim chỉ có 475 suất chiếu, sang ngày thứ ba số lượng suất chiếu đã tăng lên 96% và sau một tuần số xuất chiếu đã lên đến con số 1000. Bộ phim mang về doanh thu 12 tỷ đồng và trở thành bộ phim độc lập có doanh thu cao thứ 2 tại Việt Nam (chỉ sau phim Ròm).

Không chỉ nhận được phản hồi tích cực từ giới phê bình và khán giả, "Đêm Tối Rực Rỡ" còn đoạt 2 giải thưởng "Best Story" (Câu chuyện xuất sắc nhất) và Best Performance: Female (Nữ diễn viên xuất sắc nhất) dành cho diễn viên kiêm biên kịch Nhã Uyên tại Liên hoan phim Santa Fe 2022. Dành cho những khán giả chưa có cơ hội xem qua hoặc muốn xem lại, bộ phim "Đêm Tối Rực Rỡ" sẽ quay trở lại trên nền tảng xem phim trực tuyến Galaxy Play từ ngày 4/8 tới.

Loạt phim Hàn sắp đổ bộ

Với sự góp mặt của những tài tử, ngôi sao đình đám như So Ji Sub, Ji Chang Wook, Yoo Seung Ho, Son Ye Jin,... phim Hàn tháng 8 trên Galaxy Play hứa hẹn sẽ làm hài lòng khán giả ngay cả những mọt phim Hàn khó tính.

"Be With You" (Và em sẽ đến) là câu chuyện cảm động về tình yêu với diễn xuất của cặp đôi trai xinh, gái đẹp Son Ye Jin - So Ji Sub. Nhân vật Soo Ah (Son Ye Jin thủ vai) trước khi ra đi đã trăn trối với chồng cô là Woo Jin (So Ji Sub thủ vai) rằng cô sẽ trở lại vào một cơn mưa đầu mùa năm sau.

"Memorist" (Người đọc ký ức) là bộ phim của tài tử trẻ Yoo Seung Ho, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của nam diễn viên này. Kịch bản của bộ phim được dựa theo bộ webtoon cùng tên của Hàn Quốc, với nhân vật chính là Dong Baek, người có một khả năng đặc biệt là khi chạm vào một người bất kỳ, anh ta sẽ đọc được những ký ức của họ. Dong Baek đã dùng khả năng này của mình vào công việc thám tử.

"If You Wish Upon Me" là bộ phim xoay quanh câu chuyện về Yoon Gye Rye (Ji Chang Wook thủ vai) - một người đàn ông trẻ tuổi không còn lý tưởng sống. Anh buộc phải làm việc tại một bệnh viện chăm sóc người cao tuổi sau khi vật lộn với thực tế khắc nghiệt. Trong quá trình đó, Yoon Gye Rye gặp Seo In Joo (Soo Young - SNSD thủ vai) là một cô y tá có tính cách sôi nổi, mang đến hy vọng cho bệnh nhân. Tuy nhiên cô vẫn luôn có nỗi ám ảnh liên quan đến các vấn đề về sức khỏe.

Lần đầu tái hợp sau "Hoa Du Ký", Lee Seung Gi và Lee Se Young trong "Law Coffee" lần này được kỳ vọng sẽ là một sự kết hợp bùng nổ phim Hàn nửa cuối năm 2022. Với "Law Coffee" Lee Seung Gi sẽ vào vai cựu công tố viên Kim Jung Ho hiện sở hữu một căn hộ cho thuê và đã quen biết với cô luật sư xinh đẹp đột nhiên nghỉ việc hiện làm chủ quán cà phê Law Coffee - Kim Yu Ri ( Lee Se Young thủ vai) được 17 năm.

Phim bộ độc quyền Tái Sinh

Tiếp nối sau loạt phim tài liệu "Không Sợ Hãi" nhận được nhiều sự chú ý, Galaxy Play tiếp tục ra mắt phim bộ độc quyền "Tái Sinh" lấy cảm hứng từ thời kỳ đại dịch Covid-19 bùng phát ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Bộ phim "Tái Sinh" là câu chuyện truyền cảm hứng của cô sinh viên ngành Y xung phong làm tình nguyện viên tham gia vào tuyến đầu chống dịch bất chấp sự ngăn cản từ gia đình, sự khắt khe từ đồng đội và nguy cơ nhiễm bệnh cao.

"Tái Sinh" khắc họa hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ đầu bùng phát dịch. Phim truyền cảm hứng cho người xem bằng những câu chuyện cảm động về các chiến sĩ truy vết tuyến đầu. Sự trẻ trung, nhiệt huyết, xả thân, trí tuệ của họ đã giúp Việt Nam trở thành một trong những nước kiểm soát đại dịch tốt nhất thời điểm ấy.

