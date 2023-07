Phim Hàn được mong chờ nhất hiện nay mở màn với rating ấn tượng: Nội dung quá kịch tính nhưng vẫn bị chê một điểm

Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì 2 (The Uncanny Counter 2) là tác phẩm được mong chờ bậc nhất màn ảnh Hàn những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8 bởi sức hút quá lớn từ phần 1. Cách đây 3 năm, tựa phim này từng gây sốt màn ảnh, trở thành tác phẩm kinh điển, có rating cao nhất đài OCN. Sang tới phần 2, bộ phim được chiếu trên đài tvN, dường như cũng được đầu tư mạnh hơn, chí ít là về mặt truyền thông, quảng bá trước khi lên sóng. Nhờ vậy, sức nóng của Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì 2 tăng lên đáng kể.



Không uổng công nhà đài tích cực quảng bá, Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì 2 ra mắt với rating tương đối ấn tượng dù phải đụng độ với nhiều đối thủ nặng ký. Hiện con số ghi nhận ở tập 2 là 5,446%, tăng đáng kể so với thành tích 3,9% của tập 1 và cũng đã vượt mặt tác phẩm chiếu trước đó trong khung giờ cuối tuần của tvN.

Hai tập đầu mở ra bối cảnh của một vài năm sau, khi So Moon (Jo Byung Gyu) đã mạnh hơn rất nhiều và tiếp tục đồng hành cùng đội săn quỷ thay vì học đại học. Đám quỷ ngày càng mạnh lên, buộc phải tìm thêm người săn quỷ với những năng lực mới. Và chẳng thể ngờ, người được chọn lại là Jeok Bong (Yoo In Soo), một thanh niên trẻ sống bằng nghề chăn nuôi bò, bản tính lương thiện và có phần ngốc nghếch, không hề giống một người săn quỷ. Sau khi bất chấp tính mạng để cứu người bị tai nạn giao thông, Jeok Bong đã được chọn, anh ta gia nhập đội săn quỷ của So Moon khi chưa có bất kỳ năng lực đặc biệt nào.

Ngoài việc kết nạp thành viên mới thì 2 tập đầu còn kịch tính hơn bao giờ hết bởi màn hé lộ về 3 ác quỷ mới là Pil Kwang (Kang Ki Young), Gelly (Kim Hi Eora) và Wong Yeok (Kim Hyun Wook). Chúng trở về từ Trung Quốc, sau khi đã đạt tới cảnh giới có thể chiếm đoạt năng lực của người săn quỷ. Giờ đây, 3 tên ác quỷ này có những năng lực tương tự các thành viên của đội săn quỷ, có thể xóa ký ức, chữa lành, điều khiển tâm trí con người, điều này khiến cho cuộc chiến trong tương lai sẽ kịch tính hơn rất nhiều. Mới về nước, chúng đã giết một mạng người vô tội, là Lee Min Ji, một người bạn thân thiết của đội săn quỷ, đau đớn hơn khi cô ấy đang mang bầu sau nhiều năm khao khát có con.

Với sự góp mặt của 3 ác quỷ với sức mạnh không tưởng này, phần 2 hứa hẹn sẽ còn kịch tính hơn phần 1. Tuy nhiên ở 2 tập đầu, biên kịch lại lồng ghép khá nhiều yếu tố hài hước, nhiều hơn cả phần phim trước, điều này khiến khán giả có phần bất ngờ và chưa kịp thích ứng. Thêm vào đó, phần kỹ xảo cũng là một điểm trừ lớn của phần phim này. So với phần 1, những pha giao chiến với ác quỷ ở phần 2 sử dụng nhiều kỹ xảo hơn, do các thành viên trong đội săn quỷ đã mạnh lên, nhất là So Moon khi anh có khả năng điều khiển đồ vật. Thế nhưng phần kỹ xảo không tạo cảm giác chân thực, ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên của tập 1, khi đội săn quỷ giải cứu một chiếc xe bus chở các bé mầm non đang bị ác quỷ bắt giữ. Rất nhiều bình luận xoay quanh sự xuống cấp khó hiểu về mặt kỹ xảo của phim, rằng đài tvN đã làm gì với Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì sau khi nhận nó từ tay OCN?

Bình luận từ khán giả: - Mở đầu hay đấy nhưng không ngờ CGI lại tệ đến thế này dù phim đến từ Studio Dragon và tvN??? Họ hết tiền sau những phim flop liên tục hay họ không quan tâm lắm đến CGI??? - Tôi cảm thấy kỹ xảo trong phần này không tốt bằng phần đầu tiên. - Những cảnh hài hước không cần thiết cho lắm và VFX trong tập 1 ở mức trung bình, có vẻ còn khá kỳ quặc. Nhưng tôi hi vọng đó chỉ là màn chào đầu, phim sẽ chuyển hướng đi khi Su Moon đối đầu với nhân vật phản diện chính. - Tôi nghĩ tvN phải rót nhiều tiền hơn vào phần 2 so với OCN chứ, sao phần kỹ xảo nó lạ thế, mấy khúc người bay lơ lửng do bị So Moon điều khiển xem buồn cười thật sự ấy.

Khán giả chê bai kỹ xảo phim

Nguồn ảnh: tvN