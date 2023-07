Nam chính xuất sắc nhất màn ảnh hiện tại: Ánh mắt quá đỉnh khiến khán giả muốn trao ngay cúp Baeksang

D.P 2 (Truy Bắt Lính Đào Ngũ 2) là một trong số những tựa phim Hàn hot nhất hiện tại. Trở lại sau 2 năm, bộ phim tiếp nối câu chuyện còn dang dở sau sự cố của Cho Suk Bong cùng việc binh nhất Kim Ru Ri dùng súng trường bắn đồng đội dẫn đến việc 2 người tử vong, 11 người bị thương nặng và hiện đang bỏ trốn. Phần 2 bắt đầu khi An Jun Ho (Jung Hae In) và Han Ho Yeol (Koo Kyo Hwan) phải tìm cách thuyết phục Ru Ri nhận tội và dù hành trình này gặp nhiều khó khăn.

Cũng trong phần này, các nhân vật mới lần lượt xuất hiện và đều có những hoàn cảnh đặc biệt khiến họ quyết định đào ngũ. Đó là Jang Seong Min - người từng là diễn viên sân khấu tài năng, có khả năng giả gái cực xuát sắc. Khi nhập ngũ, anh ta bị bắt nạt vì ngoại hình khác biệt. Vì không thể chống cự, Seong Min quyết định chạy trốn và thay đổi danh tính để sống tiếp. Hành trình tìm kiếm Seong Min khiến có những người phải đổ máu và Jun Ho chứng kiến không ít những câu chuyện đau thương khiến anh muốn tự tay đưa những góc khuất của công việc truy bắt lính đào ngũ ra ngoài ánh sáng.

Tương tự phần 1, phần 2 tiếp tục được đánh giá cao bởi mang tới câu chuyện tàn khốc nhưng không kém phần nhân văn và đưa khán giả đi qua đủ mọi cung bậc cảm xúc. Đặc biệt, khán giả dành rất nhiều lời khen cho nam chính Jung Hae In. Nhân vật của Jun Ho của anh được cho là có sự trưởng thành đáng kể về tâm lý, từ việc bất lực trước những nạn nhân đào ngũ đến chuyện quyết định hành động và cố gắng giúp đỡ họ. Đó là một sự phát triển thực sự lớn trong cách suy nghĩ của nhân vật, khiến anh ta trở nên tính toán và sắc bén hơn. Kéo theo đó, diễn xuất của Jung Hae In cũng có sự tiến bộ vượt bậc so với phần 1.

Giữa một tổng thể quá nhiều diễn viên xuất sắc như Koo Kyo Hwan, Son Seok Ku, thậm chí là tân binh Choi Hyun Wook,... Jung Hae In không hề bị lu mờ. Dù vai diễn của anh không có nhiều thoại nhưng khán giả vẫn như nghe thấu hết những tâm tư của nhân vật thông qua nét mặt và ánh mắt quá xuất sắc của nam diễn viên. Rất nhiều lời khen ngợi từ khán giả dành cho lối diễn bằng ánh mắt của Jung Hae In. Và cũng rất nhiều bình luận cho rằng Jung Hae In chắc chắn sẽ có một vé trong đề cử, thậm chí là chiến thắng ở lễ trao giải Baeksang, hạng mục Nam chính xuất sắc. Nhiều khán giả cũng dự đoán phim sẽ có phần 3 khi nhân vật của Jung Hae in vẫn còn 364 ngày phục vụ trong quân ngũ.

Bình luận của khán giả: - Jung Hae In thực sự nổi bật trong mùa này. Anh ấy thật tuyệt vời. Tôi tin rằng anh ấy xứng đáng với giải Nam diễn viên xuất sắc nhất Baeksang lần này. - Chưa bao giờ thất vọng với diễn xuất của Jung Hae In - Jung Hae In đã cho chúng ta thấy một người đàn ông có thể vừa bình thường vừa phi thường như thế nào. Một diễn viên xuất sắc, kể cả trong những cảnh bị đánh đập, thật tuyệt vời. - Jung Hae In... Trời ơi. Diễn xuất bằng mắt của anh ấy rất xuất sắc. Baeksang thẳng tiến!!! - Jung Hae In thực sự xứng đáng với Baeksang. Và Son Seok Ku cũng không kém, anh ấy thật hấp dẫn. - Toàn bộ dàn diễn viên đều xuất sắc, đặc biệt là Jung Hae In.

Nguồn ảnh: Netflix