Thời điểm hiện tại, phòng vé Việt đang có một bộ phim hay nhưng lại không quá nổi tiếng, đó là Blue Period. Tác phẩm này thuộc thể loại tâm lý, là bản live-action của bộ manga ăn khách cùng tên, do mỹ nam đình đám Maeda Gordon đóng chính.

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện ý nghĩa và truyền cảm hứng của nhân vật chính Yatora Yaguchi, một nam sinh đúng chuẩn "con nhà người ta". Thế nhưng, việc luôn phải nỗ lực để làm hài lòng mọi người khiến Yatora Yaguchi cảm thấy không hạnh phúc. Thậm chí, Yatora Yaguchi cảm thấy mình chỉ đang tồn tại, không phải thực sự sống.

Blue Period là một tác phẩm rất đáng xem.

Một ngày nọ, Yatora Yaguchi thử vẽ khung cảnh sáng sớm tại Shibuya. Trái tim mách bảo rằng niềm đam mê thực sự của cậu chính là hội họa. Yatora Yaguchi vượt qua mọi thử thách để theo đuổi đam mê và nhờ hành trình đó, cậu mới biết cảm giác sống có ý nghĩa là thế nào.

Trên mạng xã hội, các khán giả đã xem phim đánh giá cao tác phẩm này. Nội dung phim được khen bám sát nguyên tác, dù vẫn có không ít chi tiết bị lược bỏ một cách đáng tiếc nhưng đây là điều không thể tránh khỏi vì manga rất dài còn thời lượng của một tác phẩm điện ảnh lại có hạn. Dàn cast cũng được khen ngợi về ngoại hình và diễn xuất, đặc biệt là nam chính Maeda Gordon như xé truyện bước ra. Bên cạnh đó, tính thẩm mỹ trong thời trang, góc quay, bối cảnh của phim cũng nhận nhiều lời có cánh.

Nam chính Maeda Gordon được khen như xé truyện bước ra.

Là một tác phẩm điện ảnh chất lượng, thế nhưng đáng tiếc là doanh thu của phim hiện chỉ đạt khoảng gần 155 triệu đồng mà thôi. Lý do là bởi bộ phim này có rất ít suất chiếu. Đây cũng là một trong những lý do khiến khán giả Việt khó tiếp cận với phim hơn, khi mà có những người than phiền rằng họ không thể tìm thấy suất chiếu phù hợp.

Blue Period không có nhiều suất chiếu.

Bình luận của khán giả Việt về Blue Period: - Tui thấy live-action ổn mà, bám sát nguyên tác đấy chứ. Cả bộ manga phải gói gọn trong chưa đầy 2 tiếng đồng hồ thì không thể nào lấy đủ hết mọi nội dung được. Phim cảm giác hơi vội, hơi hẫng nhưng khá trọn vẹn nhé. Nên xem trước khi phim rút khỏi rạp. Chắc là trong tuần sau thôi, ít suất chiếu lắm rồi. - Gu thời trang trong phim cũng đỉnh lắm á. - Nên xem luôn cả manga và anime nhé mọi người. - Làm gì có suất chiếu mà xem. - Toàn chiếu giờ đâu đâu không. - Ở chỗ tui không có phim này, huhu. - Mình mới đặt vé mai xem. 8h sáng nhưng có 1 suất mai thôi nên tranh thủ. Hihi. - Fan manga và chứng nhận phim hay ạ. Chuyển thể mượt mà, dàn cast cũng hợp nữa. - Đã đi xem và cái kết siêu mê. Manga vẫn còn nhưng movie thì hết rồi. Muốn xem thêm, huhu. - Phim ý nghĩa thực sự.

Bộ phim Blue Period hiện vẫn đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.