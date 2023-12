Phim của Trần Anh Hùng vào top 15 Oscar 2024

Phim The Taste of Things đại diện cho nước Pháp tranh tài tại hạng mục Phim Quốc Tế Hay Nhất.

Bên cạnh The Taste of Things, các tác phẩm vào tốp 15 có: Amerikatsi - Armenia, The Monk and the Gun - Bhutan, Fallen Leaves - Phần Lan, The Teachers' Lounge - Đức, Godland - Iceland, Io Capitano - Italy, Perfect Days - Nhật Bản, Totem - Mexico, The Mother of All Lies - Morocco, Society of the Snow - Tây Ban Nha, Four Daughters - Tunisia, 20 Days in Mariupol - Ukraine, The Zone of Interest - Anh.

Các phim sẽ tiếp tục được bầu chọn từ ngày 11 đến 16-1-2024 trước khi công bố danh sách rút gọn, tốp 5 đề cử cuối cùng ngày 23-1-2024.

Cảnh trong phim The Taste of Things"

Tác phẩm do Trần Anh Hùng biên kịch, đạo diễn

The Taste of Things do Trần Anh Hùng đạo diễn kiêm biên kịch, chuyển thể từ tiểu thuyết The Life and Passion of Dodin-Bouffant, Gourmet (1924) của Marcel Rouff.



Lấy bối cảnh cuối thế kỷ XIX, nội dung phim xoay quanh chuyện tình của đầu bếp Eugenie (Juliette Binoche đóng) và chuyên gia ẩm thực Dodin Bouffant (Benoît Magimel đóng). Dodin Bouffant là một người giàu có, sành ăn, có niềm đam mê mãnh liệt với ẩm thực.

Trong khi đó, Eugenie là đầu bếp tài năng, luôn hoàn thành những yêu cầu khó từ phía Dodin Bouffant. Từ sự đồng điệu về niềm đam mê ẩm thực, gắn bó trong nhiều năm, cả hai dần dần dệt nên câu chuyện tình lãng mạn.

Phim có cốt truyện đơn giản nhưng cách kể ấn tượng, điềm tĩnh, chậm rãi nhưng rất đẹp, rất thơ. Ẩm thực được nâng tầm trong phim thông qua góc quay, mô tả cho khán giả vẻ đẹp, sự ngon miệng của món ăn và những tầng ý nghĩa đầy chiêm nghiệm trong đó.

Khi công chiếu tại LHP Cannes 2023, La Passion de Dodin Bouffant nhận được tràng vỗ tay dài 7 phút. Tác phẩm giúp đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng giành giải "Đạo diễn xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim Cannesi.

Trần Anh Hùng là cái tên quen thuộc với điện ảnh Việt và cũng không xa lạ với điện ảnh thế giới. Ông sinh ra ở Việt Nam năm 1962, sau đó theo gia đình đến Pháp. Tại Pháp, ông học Trường Điện ảnh École Louis-Lumière và thực hiện đề tài tốt nghiệp năm 1987 bằng phim ngắn gắn với văn hóa Việt là "Người thiếu phụ Nam Xương". Ông đã viết kịch bản phim lấy cảm hứng từ tác phẩm "Truyền kỳ mạn lục" của Nguyễn Dữ.

Sau Người thiếu phụ Nam Xương, ông thực hiện phim ngắn khác là Hòn vọng phu trước khi thực hiện phim dài Mùi đu đủ xanh vào năm 1993. Tác phẩm Mùi đu đủ xanh mang đến danh tiếng lớn cho Trần Anh Hùng. Ông nhận được giải "Camera d'Or" tại LHP Cannes 1993 và giải "César de la meilleure première œuvre" tại Giải César của Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Kỹ thuật Điện ảnh Pháp… cùng nhiều sự tôn vinh khác.

Đạo diễn Trần Anh Hùng được vinh danh tại Cannes 2023