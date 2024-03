Phim của Song Joong Ki leo top 1 Việt Nam bất chấp tranh cãi, một cái tên được khen nhiều hơn cả cặp chính

Tên Tôi Là Loh Kiwan (My Name Is Loh Kiwan) là dự án phim đánh dấu sự trở lại của Song Joong Ki sau một thời gian liên tục gây tranh cãi về vấn đề đời tư. Dù mức độ thảo luận trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội không quá cao nhưng hiện phim cũng đã vươn top 1 Netflix tại một vài quốc gia.

Tại Việt Nam, dù gây ra tranh cãi về chất lượng nội dung nhưng phim cũng đã nhanh chóng leo top 1 Netflix Việt chỉ sau 1 ngày phát hành. Trên mạng xã hội Việt, những review hiếm hoi từ người xem theo hai chiều hướng khác nhau, người khen - kẻ chê. Không ít bình luận cho rằng kịch bản phim hơi lấn cấn khi khai thác câu chuyện tình yêu của cặp đôi chính quá nhanh. Số khác lại thích thông điệp mà phim đưa ra: tình yêu, sự chữa lành nảy sinh trong hoàn cảnh bi kịch, u tối nhất.

Phim hiện leo top 1 Netflix Việt

Có thể thấy Song Joong Ki là cái tên "hút view" nhất của dự án này nhưng sau khi phim ra mắt, những phản ứng từ khán giả lại không xoay quanh nam chính quá nhiều. Nữ chính Choi Sung Eun tạo được thiện cảm tốt cả, cô được khen ngợi cả ngoại hình lẫn diễn xuất cũng như việc đã chọn một màu sắc mới cho lần tái xuất này. Đặc biệt, một nữ phụ nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, đó là Lee Sang Hee.

Cặp chính Song Joong Ki - Choi Sung Eun

Nữ phụ Lee Sang Hee

Trong phim, Lee Sang Hee vào vai Seon Joo, một đồng hương của Kiwan (Song Joong Ki) tại Bỉ. Cô là người bạn đầu tiên của Kiwan tại xứ người, sau nữ chính Marie. Dù có dáng vẻ cục cằn nhưng Seon Joo lại sẵn sàng ra tay giúp đỡ, quan tâm Kiwan như người nhà. Thế nhưng vì để được bám trụ lại nước Bỉ, kiếm tiền chữa bệnh cho con, Seon Joo đành phải phản bội lại tình bạn, tình đồng hương của mình. Sau cùng, khi bị trục xuất về nước, chính Seon Joo lại nỗ lực tìm ra bằng chứng ở quê nhà để giúp Kiwan tại phiên tòa, nơi anh đang nỗ lực chiến đấu để hoàn thiện hồ sơ xin tị nạn.

Nhân vật Seon Joo tuy xuất hiện không nhiều trên phim nhưng lại là một nhân vật đặc biệt quan trọng trong cuộc đời nam chính. Tuy giữa Kiwan - Seon Joo chỉ là tình đồng hương, tình bạn, thậm chí là tình thân nhưng không thể phủ nhận chemistry giữa Lee Sang Hee và Song Joong Ki rất tốt. Nhiều khán giả cũng bày tỏ mong muốn được thấy nhiều hơn nữa câu cuộc của cặp "đồng chí" Kiwan - Seon Joo.

Nguồn ảnh: Netflix