Song Joong Ki khoe hình ảnh "thảm hại" nhất sự nghiệp: Diễn xuất ánh mắt đỉnh cao, yêu mỹ nhân giống cả Kbiz

Mới đây, bộ phim My Name Is Loh Kiwan (tạm dịch: Tên tôi là Loh Kiwan) đã chính thức phát hành trailer, hứa hẹn là tác phẩm điện ảnh đáng chú ý. Song Joong Ki, ngôi sao hàng đầu của Hàn Quốc, tiếp tục chứng tỏ khả năng nhập vai đa dạng qua nhân vật Loh Kiwan, một người đàn ông Bắc Triều Tiên trốn đến Bỉ và có cuộc tình sâu đậm với người phụ nữ mất động lực sống tên Marie, nhân vật do Choi Sung Eun thể hiện.

Tác phẩm lần này đánh dấu một trong những hình tượng "tả tơi" nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Song Joong Ki, khi nhân vật của anh phải đối mặt với nhiều thử thách cực kỳ khắc nghiệt. Tuy nhiên, điểm gây ấn tượng mạnh mẽ nhất chính là diễn xuất cảm xúc và ánh mắt đầy biểu cảm của anh.

Chỉ là đoạn trailer dài hơn 1 phút rưỡi, thế nhưng nó một lần nữa khẳng định tài năng của Song Joong Ki trong làng điện ảnh. Khán giả yêu phim Hàn chắc chắn không thể bỏ lỡ "My name is Loh Kiwan", bộ phim hứa hẹn sẽ là hành trình căng thẳng nhưng cũng đầy cảm xúc.

Khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc của Song Joong Ki và bạn diễn được hé lộ trong đoạn trailer mới phát hành

Trailer phim My name is Loh Kiwan

Nói thêm "tình mới" của Song Joong Ki, Choi Sung Eun, cô là gương mặt tương đối mới ở làng giải trí Hàn Quốc. Mỹ nhân 27 tuổi mới bắt đầu đóng phim từ năm 2019 nhưng lại từng có cơ hội hợp tác với những sao nam đình đám như Ji Chang Wook, Ju Ji Hoon hay Park Sung Woong. Cô sở hữu vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp và được khen là "giống cả Kbiz" khi hội tụ nét đẹp của những đàn chị minh tinh như Han Hyo Joo hay Ha Ji Won.



Bộ phim My Name Is Loh Kiwan dự kiến lên sóng vào ngày 1/3.