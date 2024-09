Tối ngày 21/9 vừa qua, bộ phim mới của nữ diễn viên xinh đẹp Park Shin Hye - The Judge from Hell - đã lên sóng liền lúc 2 tập đầu tiên trên kênh SBS. Dù chiếu liên tục 2 tập, thời lượng phát sóng kéo dài đến gần nửa đêm, lại còn phải đụng độ với nhiều đối thủ nặng ký nhưng The Judge from Hell vẫn ghi nhận thành tích rất cao. Cụ thể nếu rating tập 1 chỉ là 6,8% thì tập 2 lại nhảy vụt lên con số 9,3%, thời điểm cao nhất còn vượt ngưỡng hai chữ số. Thành tích quá xuất sắc khiến The Judge from Hell cũng trở thành miniseries có rating cao nhất màn ảnh Hàn thời điểm hiện tại (không tính Good Partner vừa kết thúc).



Hai tập đầu mở ra hành trình trở thành thẩm phán địa ngục của Kang Bit Na (Park Shin Hye). Sau khi tự xưng mình là ác quỷ, Kang Bit Na bị các bác sĩ chẩn đoán là mắc chứng hoang tưởng. Tuy nhiên, trong quá khứ, Kang Bit Na thực sự đã chết trong một tai nạn bất ngờ và rơi xuống địa ngục. Bằng một lý do nào đó cô đã vô tình bước vào khu vực địa ngục nơi dành cho những kẻ phạm tội giết người và ở đó cô phải đối mặt với ác quỷ Justitia (Oh Na Ra). Tại đây Justitia đã kết tội Bit Na, buộc cô phải đến Gehenna - nơi trừng phạt những kẻ sát nhân.

Dĩ nhiên Bit Na bị oan và hành động của Justitia đã bị Bael - người đứng đầu địa ngục phát hiện ra. Bael quyết định trừng phạt Justitia bằng cách bắt cô chiếm lấy cơ thể phàm trần của Bit Na và truy bắt 10 kẻ giết người đáng bị đày xuống địa ngục trong vòng một năm. Với điều này, Justitia nhập vào cơ thể của Bit Na và bắt đầu nhiệm vụ của mình ở thế giới loài người. Chính bởi điều này nên mới có chuyện Bit Na (lúc này đã trở thành Justitia) bị chẩn đoán mắc chứng ảo tưởng vì liên tục nói về địa ngục và trừng phạt. Tiếp sau đó là hành trình Bit Na bắt tay vào việc đi tìm công lý và truy lùng 10 tay sát nhân xứng đáng bị đày xuống địa ngục.

Hiện tại hai tập đầu của The Judge from Hell đang nhận về vô số phản hồi tích cực từ người xem. Từ kịch bản đến diễn xuất của dàn diễn viên đều gần không như không nhận về lời chê bai nào. Đặc biệt nữ chính Park Shin Hye được khen hết lời vì màn hoá thân quá xuất sắc. Từ một Kang Bit Na là-con-người có thể yếu đuối với cái chết bí ẩn đến thẩm phán địa ngục Justitia mạnh mẽ, kiêu kỳ, không dễ bị bắt nạt vì luôn tự tin rằng mình vượt trội hơn người phàm. Cả hai phương diện này đều được mỹ nhân họ Park thể hiện vô cùng xuất sắc.

Dù đây không phải lần đầu Park Shin Hye đảm nhận một vai diễn mạnh mẽ, có yếu tố hành động nhưng vì hình ảnh gắn liền với những bộ phim tình cảm nên khán giả vẫn vô cùng sốc khi thấy màn lột xác lần này của mẹ bỉm. Nhiều bình luận cho rằng Park Shin Hye đã tìm được đúng kiểu vai diễn cần thiết cho sự nghiệp của mình và có một màn lột xác quá xuất sắc.

Bình luận của khán giả: - Thay vì romcom thì đây mới là nơi Park Shin Hye tỏa sáng! - Tôi luôn nghĩ cô ấy phù hợp với hành động hơn và tôi đúng! - Quá hay! Tập đầu tiên mà tôi đã bị cuốn hút rồi. Tôi nghĩ đây là màn diễn xuất tuyệt nhất mà tôi từng thấy của Park Shin Hye cho đến nay. Cô ấy đúng là một vị thần phán xét ở đây. Một màn lột xác quá đỉnh. - Thật tuyệt vời khi thấy Park Shin Hye vào vai thẩm phán Kang. Cô ấy hoàn toàn làm chủ vai diễn này và đang làm rất tốt. Cuối cùng, một vai diễn mà Park Shin Hye có thể chứng minh cho chúng ta thấy rằng cô ấy thực sự giỏi như thế nào. - Hai tập đầu quá tuyệt vời. Một Park Shin Hye quá mới mẻ mà tôi chưa từng thấy trước đây. Tiếp tục phát triển nhé.

Nguồn ảnh: SBS