BBC gần đây đã phát hành một bộ phim tài liệu xoay quanh bê bối Burning Sun chấn động. Phim tiết lộ hành trình gian khổ của hai nữ nhà báo Hàn Quốc khi vạch trần các vụ bê bối tình dục liên quan đến các ngôi sao K-Pop nổi tiếng. Thông qua bộ phim, khán giả được thấy rõ hơn những hành vi đáng ghê sợ của Seungri và đồng bọn khi họ coi phụ nữ như công cụ tình dục và món hàng để họ thu lợi nhuận từ các khách VIP đến hộp đêm.



Bộ phim tài liệu dài một giờ kể câu chuyện hai phóng viên là Park Hyo Sil và Kang Kyung Yoon đã từng bước phát hiện ra những sự thật đánh khinh sợ và đưa nó ra ánh sáng. Từ đó, làn sóng tẩy chay những người liên quan đến Burning Sun rộ lên khắp Hàn Quốc, trong đó có: Seungri, Jung Joon Young, Choi Jong Hoon, thậm chí là cả Zico, Hyuna,...

Chưa dừng lại ở đó, mới đây còn một nhân vật nữa rơi vào tầm ngắm của cư dân mạng. Đó là chồng của nữ diễn viên nổi đình đám Park Shin Hye - Choi Tae Joon. Lý do anh bị réo tên là bởi anh vốn là một trong những thành viên trong nhóm ban thân thiết gồm Seungri, Jung Joon Young, Choi Jong Hoon, Zico. Chính vì vậy cư dân mạng đã đặt ra câu hỏi liệu anh có thực sự trong sạch hay không?

Trong quá khứ, Choi Tae Joon từng nhiều lần thể hiện tình bạn thân thiết của anh ấy với Jung Joon Young và Lee Jong Hyun trên truyền hình. Họ cũng thường xuyên đăng ảnh chụp chung trên mạng xã hội. Được biết tình bạn này được bắt đầu từ việc họ cùng tham gia chương trình We Got Married.

Thực tế thời điểm Jung Joon Young mới dính bê bối vào năm 2019, Choi Tae Joon đã bị cư dân mạng đổ dồn sự nghi ngờ. Lý do là bởi anh đột ngột rời khỏi đoàn phim Hotel Del Luna dù trước đó đã hoàn thành buổi đọc kịch bản. Đây là một dự án phim rất lớn có sự góp mặt của nữ idol quốc dân IU thế nên việc góp mặt trong phim là một cơ hội rất tốt để Choi Tae Joon đổi đời. Thế nhưng anh lại rời đi vào phút chót. Rất nhiều lời đồn đoán nổ ra, cho rằng vì Choi Tae Joon có dính dáng tới Jung Joon Young, dễ làm ảnh hưởng danh tiếng bộ phim nên mới mất vai.

Choi Tae Joon rời đi

Và cơ hội đổi đời đã về tay tân binh Lee Tae Seon

Thời điểm đó, đài tvN cũng đã phải lên tiếng để giải vây cho Choi Tae Joon. Nhà đài cho biết sao nam họ Choi rời khỏi dự án là vì một số bất đồng về phía định hướng bộ phim cũng như tính cách nhân vật. Tuy nhiên lời giải thích này lại không mấy thuyết phục khi mà thậm chí Choi Tae Joon đã tham gia buổi đọc kịch bản, gặp gỡ ekip và khiến ekip phải gấp rút tìm người thay thế.

Choi Tae Joon sinh năm 1991, là diễn viên người Hàn Quốc. Một trong những vai diễn sáng giá nhất của anh là ở những bộ phim như Padam Padam... The Sound of His and Her Heartbeats, Adolescence Medley,... Anh bị đồn hẹn hò với Park Shin Hye từ năm 2021 và nhanh chóng xác nhận mối quan hệ. Tới năm 2022, hai người chính thức về chung một nhà sau khi thông báo việc Park Shin Hye đã mang bầu. Có thể nói bên cạnh sự nghiệp khá mờ nhạt thì việc kết hôn với Park Shin Hye chính là điều khiến anh được nhắc đến nhiều nhất trong những năm tháng làm nghệ thuật.



