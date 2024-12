Giữa làn sóng ngôn tình 3 xu sướt mướt, màn ảnh Hàn đang được khuấy động bởi The Tale Of Lady Ok (Chuyện Nàng Ok). Không kèn trống quảng bá rầm rộ, bộ phim nổi lên như một hiện tượng truyền hình, từng bước lôi kéo sự chú ý của khán giả. Hôm qua ngày 01/12, tập 2 đã được lên sóng và xuất sắc nhận về 6.8% lượt xem tại Seoul, chiếm lĩnh top 1 rating trong khung giờ. Đây là bước nhảy vọt 160% so với tỷ lệ 4.2% trong tập mở màn đầu tiên. Con số vô cùng ấn tượng này báo hiệu về sự bùng nổ của “hắc mã” nhà jTBC trong thời gian tới.

The Tale Of Lady Ok đang dần nhận được sự quan tâm của khán giả đại chúng

Lấy bối cảnh thời Joseon, The Tale Of Lady Ok mở ra cuộc hành trình chạm đến danh vọng và quyền lực của Goo Deok Yi (Lim Ji Yeon), một nô lệ bỏ trốn, Ngày qua ngày, ăn no đòn đến thập tử nhất sinh, cô bất ngờ được tiểu thư Ok Tae Young (Son Naeun) chăm sóc nhiệt tình, dù sự khác biệt giai cấp giữa 2 người vô cùng sâu sắc. Sau khi ngôi làng bị tấn công, Deok Yi thay thế Tae Young. Từ tên tuổi, địa vị, gia cảnh tới người yêu… mọi thứ đều bị nữ nô lệ làm giả. Giờ đây trong thân phận của Tae Young, Deok Yi nắm trong tay mọi thứ mà một người thường hằng mơ ước.

Bộ phim kể về cuộc đời giả mạo của nữ nô lệ Goo Deok Yi trở thành tiểu thư Ok Tae Young

Nối tiếp tình tiết còn dang dở, tập 2 hé lộ Tae Yong (nay là Goo Deok) thú nhận với bà nội rằng tiểu thư thật sự đã chết sau vụ càn quét của toán cướp. Bà nói Tae Yong hãy cứ sống bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cho tới khi tên thủ phạm bị bắt. Trong quá trình sống chung, người bà dần sinh ra cảm mến khi thấy Tae Yong chịu khó biết việc, thông thạo nhiều thứ. Một ngày nọ, Chon Seung Hwi (Choo Young Woo), một người kể chuyện vãng lai đến thăm làng của Tae Yong. Tae Yong ngay lập tức lọt vào mắt xanh của Seung Hwi.

Mối quan hệ giữa Tae Yong và Seung Hwi hứa hẹn sẽ là món gia vị bổ mắt cho người xem

Được đánh giá là phiên bản cổ trang của siêu hit Anna (2022), The Tale Of Lady Ok lèo lái người xem qua những giây phút hồi hộp, kịch tính của trong cuộc chiến giành giật sự sống của Deok Yi trước khi sự kiện “thay danh đổi phận” diễn ra. Ở tập 2, mạch phim dần được tiết chế lại, xoay quanh cuộc sống thường ngày nhẹ nhàng, êm đềm tại ngôi làng của nữ chính; đồng thời khai thác sâu vào yếu tố tình cảm. Cách kể chuyện khéo léo của The Tale Of Lady Ok dễ dàng níu chân người xem qua từng tập.

Lim Ji Yeon đã có màn thể hiện tuyệt vời, khoe trọn kỹ năng diễn xuất thần sầu khi phải lột tả nội tâm của 2 nhân vật khác nhau. Cô nàng biến hóa linh hoạt, từ dáng vẻ thấp kém, hèn mọn của kiếp nô lệ đến cốt cách tinh tế, sang trọng đúng chuẩn một tiểu thư giàu có. Deok Yi được đánh giá là tạo hình xấu nhất trong sự nghiệp của Lim Ji Yeon nhưng điều đó càng cho tho thấy sự nỗ lực hết mình của người đẹp 9x để đem đến phần thể hiện chỉn chu và chuyên nghiệp nhất. Vụt sáng sau The Glory, Lim Ji Yeon đã khẳng định được tài năng nghệ thuật của mình, là viên ngọc thô của showbiz xứ củ sâm.

Lim Ji Yeon hiện đang trong top lứa diễn viên 90 nổi bật nhất

Đây được đánh giá là tạo hình xấu nhất trong sự nghiệp đóng phim của người đẹp

Hiện The Tale Of Lady Ok đang được chiếu trên kênh jTBC và nền tảng phát trực tuyến Netflix.