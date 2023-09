Phim có rating 0% khiến khán giả vừa xem vừa ngủ gật, lãng phí nhan sắc trẻ đẹp của nam nữ chính

Lên sóng từ ngày 24/9, dự án truyền hình mang tên Đường Bơi Thẳng Tiến có thành tích khá kém, mở màn với mức rating gần 0% với thứ hạng 19 trong ngày. Được chiếu trên đài Chiết Giang vào khung giờ vàng, Đường Bơi Thẳng Tiến hoàn toàn bị "lơ đẹp" bởi khán giả, đồng thời là một nghịch lý khi phim mang đề tài bơi lội thể thao, khá phù hợp trong thời điểm đang diễn ra sự kiện Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 2023) như hiện tại. Vậy lý do thất bại là do đâu?



Phim nhận rating 0% đáng tiếc

Đường Bơi Thẳng Tiến có cốt truyện khá dễ xem và đậm chất thanh xuân, kể về nhân vật nam chính Chu Ngư (Lý Vấn Hàn) có tài năng bơi lội thiên bẩm, song bị gia đình ngăn cấm theo đuổi ước mơ. Hằng ngày anh lén đến hồ bơi tại trường để tập luyện, sau đó bất ngờ được HLV đội tuyển bơi để ý đến. Về sau, Chu Ngư vượt qua nhiều thử thách để trở thành tuyển thủ quốc gia.

Đáng lẽ với một nội dung thú vị như thế, Đường Bơi Thẳng Tiến phải được chú ý và đạt thành công. Tuy nhiên theo Sohu, bộ phim trên thực tế không hay đến như vậy. Nhiều khán giả đã than phiền rằng phim quá nhạt và chán, thậm chí dễ khiến ai nấy khi xem phải ngủ gật. Dù muốn tham gia tuyển bơi nhưng Chu Ngư lại liên tục bị mẹ ngăn cấm, sau đó mới biết được lý do là vì năm xưa bố của Chu Ngư gặp sự cố, trượt chân ngã xuống nước rồi chết đuối. Trang Sohu cho rằng lý do này quá khiên cưỡng, "drama hóa" nhưng không thành công. Ngoài ra, cha mẹ nào lại đặt tên con là "cá", sau đó lại cấm con học bơi cơ chứ?

Khán giả chê bai phim chậm gây ngủ gật, để lại đánh giá 1-2 sao trên Douban

Chỉ trong 2 tập, người mẹ trải qua cả cuộc đời cấm cản con học bơi, sau đó bất ngờ chấp nhận mà không có động lực rõ ràng nào. Khi Chu Ngư tham gia đội tuyển, khán giả hoàn toàn không thấy thuyết phục và có thể ủng hộ nhân vật chính. Chưa kể, bộ phim có nhịp độ "bình bình", thiếu lửa đến trầm trọng. Cả phim không có một cuộc đua dưới nước nào giữa những kình ngư, không có sự hấp dẫn phải có của một bộ phim phấn đấu thanh xuân mang đề tài thể thao.

Tuyến câu chuyện mẹ con được giải quyết chóng vánh

Nhiều khán giả tiếc nuối cho nhan sắc của cặp đôi chính. Lý Vấn Hàn được khen ngợi là có tiến bộ về diễn xuất, trông vô cùng đẹp trai và gợi cảm trong phim. Bên cạnh anh còn có Từ Kiều - cô nàng "con gái Châu Tinh Trì" nay lột xác thành thiếu nữ khả ái. Ngoài ra, màn trợ diễn của các diễn viên kỳ cựu, trong đó có Dương Đồng Thư được đánh giá cao. Chỉ tiếc là bộ phim quá nhàm chán, làm phí hoài nỗ lực của dàn cast và cơ hội bùng nổ đúng thời điểm hiện tại.

Lý Vấn Hàn

Từ Kiều