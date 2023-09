Phim có Hoàng Thùy Linh chưa chiếu đã gây sốt nhờ một nhân vật: Tấu hài quá duyên còn có kiểu tóc “dị” nhất sự nghiệp

Không Ngại Cưới, Chỉ Cần Một Lý Do là bộ phim nối sóng Gia đình mình vui bất thình lình, chuẩn bị lên sóng khung giờ vàng VTV hai ngày thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần. Dù chưa lên sóng nhưng hiện những hình ảnh, trích đoạn trong phim nhận được sự quan tâm rất lớn từ người xem. Khán giả hi vọng về một tác phẩm hài hước, dễ xem, thực sự chữa lành sau loạt phim "lành ít dữ nhiều", quá nhiều drama trên sóng VTV.

Bốn diễn viên chính của Không Ngại Cưới, Chỉ Cần Một Lý Do

Ngoài vai diễn của Hoàng Thùy Linh, hiện tại có một nhân vật nhận được sự quan tâm rất lớn khi Không Ngại Cưới, Chỉ Cần Một Lý Do tung ra những trích đoạn đầu tiên. Đó là Đông - nhân vật đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên Trọng Lân. Trong phim, Đông là anh trai của Yến (Hoàng Thùy Linh), cả hai anh em đều tôn thờ chủ nghĩa độc thân với phương châm "yêu thì ok, cưới thì không ok". Chính vì vậy, khi bị bố và ông nội giục cưới, cả hai anh em đều nháo nhào tìm cách trốn chạy. Phải cho đến khi thầy bói phán nếu trong năm nay không cưới thì nhà sẽ có tang, Đông mới "thức tỉnh", sợ ông nội già yếu của mình sẽ gặp chuyện.

Hai anh em Đông - Yến đều ghét lập gia đình

Chỉ trong vài trích đoạn ngắn đã được ekip nhá hàng, Trọng Lân đã khiến khán giả bất ngờ bởi mang đến một màu sắc quá mới. Không còn là "trai hư" như những bộ phim trước, lần này là một Đông đa tình nhưng tốt tính, rất thương em gái và có thể làm mọi thứ vì gia đình. Nếu câu chuyện của nhân vật Yến có phần nghiêm túc thì Đông lại liên tục chọc cười khán giả bởi những lời thoại bá đạo.... "Em yêu đương thiếu chuyên nghiệp thế nhỉ?, "Cháu sẽ đẻ cho ông một tá khăn khăn vàng",... là những lời thoại hài hước của Đông đang gây sốt mạng xã hội.

Nhân vật của Trọng Lân nhận được nhiều sự quan tâm

Không chỉ diễn xuất, tính cách nhân vật, lần tái xuất này của Trọng Lân còn khiến khán giả tò mò bởi phần tạo hình khác lạ của nam diễn viên. Mái tóc xoăn, nhuộm tím ở phân cảnh Đông đi tìm tập thể người yêu cũ để cầu hôn, tìm cháu dâu cho ông nội khiến người xem suýt thì không nhận ra người quen.

Kiểu tóc khác lạ và biểu cảm hài hước của Trọng Lân

Nguồn ảnh: VTV