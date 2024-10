Trước thềm đổ bộ chính thức tại các phòng vé trên toàn quốc, The Substance (Thần dược) đã kịp gây bão khắp MXH, thu hút đông đảo sự chú ý và mức độ thảo luận từ netizen. Khai thác chủ đề body horror (kinh dị cơ thể), bộ phim đã thành công đem đến một bữa tiệc kinh hoàng, dựng tóc gáy trong bối cảnh thị trường phim kinh dị siêu nhân - tâm lý - sát nhân đang dần thoái trào và không tạo được sức hút tới khán giả nữa.

The Substance đang là hiện tượng phim điện ảnh nhờ nội dung và cách thể hiện độc đáo

Năm 2024, hãng phim A24 và Neon dẫn đầu đường đua phim kinh dị, bỏ xa những đối thủ khác cùng hạng mục. Tuy nhiên, với siêu phẩm The Substance vừa “trình làng” không lâu, MUBI dĩ nhiên đang là một gương mặt đầy tiềm năng, thậm chí khó nhằm đối với 2 “ông lớn” trong làng phim hù dọa. Tác phẩm Coralie Fargeat, nữ đạo diễn người Pháp chỉ mới có trong tay 2 dự án điện ảnh, từng bị Universal Pictures “bẻ lái” cực gắt do kịch bản gốc chưa đem lại yếu tố sinh lời sinh lãi, vì thế đây sẽ là một canh bạc khá mạo hiểm. Nhờ vậy, nền tảng phát trực tuyến MUBI đã nhanh chóng “thầu” được “ngựa chiến” của riêng mình.

Bộ phim đã thu về gần 15 triệu đô trong nước và 39 triệu đô la ở thị trường nước ngoài, tăng tổng doanh thu toàn cầu lên gần 53,6 triệu đô, một con số vô cùng khả quan. So với kinh phí ban đầu là 17 triệu đô, The Substance được dự đoán đã hòa vốn và bắt đầu sinh lời, đánh dấu cột mốc mới tại các rạp chiếu. Trước đó tại Liên hoan phim Cannes, bộ phim đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả, đồng thời thắng luôn giải Kịch bản xuất sắc nhất cho Coralie Fargeat.

Bộ phim đang ăn nên làm ra tại các phòng vé toàn cầu

Mất một khoảng thời gian kiểm duyệt, sức nóng của The Substance gần đây mới bắt đầu bùng nổ, liên hoàn bài đánh giá ca ngợi chất lượng đỉnh cao 10 điểm cùng khâu sản xuất chỉn chu. Vì là một bộ phim kinh dị, thường sẽ bị xem thường do sự sáo rỗng rập khuôn từ nhiều thập kỷ trước, The Substance đã vượt xa kỳ vọng của các tín đồ phim ảnh, người người nhà nhà tấm tắc khen là phim kinh dị hay nhất 2024.

Một trong những yếu tố gây chú ý đầu tiên chính là những phân cảnh khỏa thân đã được giới thiệu từ đầu trong quá trình quảng bá truyền thông. Tại đây, những phần da thịt trần trụi, lõa thể của 2 nữ chính được phơi bày ngay trước mắt khán giả, người trần như nhộng đi đi lại lại như không có chuyện gì xảy ra. Tất nhiên, điểm cộng ở đây chính là sắc vóc của Demi Moore và sao trẻ Margaret Qualley vô cùng hút mắt, những đường cong nóng bỏng được tận dụng triệt để qua từng khung hình, khiến người hâm mộ bỏng mắt “không kịp trở tay”.

The Substacne tràn ngập cảnh quay 18+, đúng chất body horror

Bỏ qua yếu tố 18+, The Substance đã khắc họa một cách sống động kiếp người bạc bẽo của phái nữ, đặc biệt là người nổi tiếng. Đối với những cá nhân phụ thuộc vào sự công nhận của công chúng, việc bị mang danh gán tiếng “hết thời” là nút thắt sự nghiệp không ai mong muốn. Khi tên tuổi của nữ chính Elizabeth (Demi Moore) không còn giữ được sức nặng trong lòng công chúng thì đồng nghĩa với việc cô đã phần nào đánh mất đi chính mình, đánh mất đi nguồn sống từng nuôi dưỡng cô khi còn trên đỉnh vinh quang.

Hơn 40 năm trong nghề, diễn xuất của Demi Moore không còn phải bàn cãi. Tạo hình già nua, rệu rã khi trong tình cảnh “đâm lao phải theo lao” của cô khiến người xem vừa kinh hãi, vừa xuýt xoa không ngớt vì tính nặng đô của bộ phim. Có ý kiến cho rằng nếu như được khai máy vào đầu những năm 2000 thì The Substance như vận vào đời của Demi Moore bởi cô cũng đã phải trải qua giai đoạn khủng hoảng sự nghiệp hơn 2 thập kỷ, khán giả và người hâm mộ cũng không còn mặn mà với hoạt động giải trí của nữ minh tinh.

Tiểu chuẩn ngoại hình mà xã hội đặt lên khiến người phụ nữ phải lao mình vào cuộc đua níu kéo nhan sắc

The Substance thành công khai thác thứ tiêu chuẩn ngoại hình vô lý mà ngành công nghiệp giải trí áp đặt lên người phụ nữ. Họ bị ám ảnh bởi cái đẹp, cái hoàn hảo phù phiếm mà vài chục năm nữa cũng sẽ phai tàn, bị đào thải nhanh chóng bởi thế hệ người trẻ khác, dẫn đến pha “tự hủy” của Elizabeth khi tìm đến “thần dược” ngoài chợ đen. Sự phân hóa rõ rệt giữa 2 bản thể mẹ - con còn nói lên cái giá phải trả của việc lão hóa - quá trình tự nhiên quá đỗi bình thường của con người. Họ không những không thể níu kéo lại tuổi xuân mà còn đánh mất cả sự nghiệp và cơ hội được yêu thương.

Nhà phê bình Lê Hồng Lâm chia sẻ trên trang cá nhân: “The Substance sở hữu một kịch bản phải nói là rất sáng tạo, dù kế thừa từ nhiều bậc thầy đi trước như David Cronenberg và Stanley Kubrick. Phim cũng lồng ghép nhiều thông điệp sâu sắc về ngành giải trí, về nỗi ám ảnh tuổi tác của phụ nữ hay cách để duy trì hào quang của ngôi sao. Điều đặc biệt là chúng được thể hiện một cách phóng đại qua những hình ảnh gây cảm giác rùng rợn của dòng phim body horror. Dù vậy, tạo hình của bộ phim rất ấn tượng và đậm chất nghệ thuật chứ không đơn thuần là một bộ phim giải trí thuần túy.”

The Substance là cơ hội vực dậy sự nghiệp ảm đạm của Demi Moore sau hơn 2 thập kỷ bị showbiz lãng quên

Các hội nhóm chuyên review phim cũng đưa ra những nhận xét tích cực về bộ phim: “Phải công nhận phim này phần nhìn và phần nghe cực kỳ tuyệt vời. Phần nhìn làm cho khán giả sợ không phải vì hù mà từ phần body horror đỉnh cao. Âm thanh mix cực hay chứ không phải giật đùng đùng. Lời khuyên chân thành hãy ra rạp để cảm nhận đầy đủ bộ phim, nhớ đừng ăn bắp khi xem phim cũng như phụ nữ mang thai không nên xem nhé.”

Yếu tố body horror được tận dụng triệt để khiến khán giả rùng mình

Một người dùng mạng khác nhận định: “Phân đoạn gần cuối của bộ phim khi 2 phiên bản chạm trán nhau trong cùng một khung hình thật sự "bùng nổ " theo đúng nghĩa đen luôn. Có thể một số bạn không thích phim này nhưng đối với mình là một trong những bộ phim hay nhất của năm nay luôn, mình vote phim này 100/10 luôn.”

Từ khâu sản xuất, casting, kịch bản lẫn hóa trang đều xứng đáng 10 điểm

Bộ phim mổ xẻ tâm lý phụ nữ xuất sắc nhưng cách xây dựng lại trần trụi, tàn nhẫn

MXH bùng nổ những bài đánh giá khen ngợi

The Substance sở hữu kịch bản đột phá, đầy sáng tạo, lấy chủ chủ đề định kiến giới làm trung tâm cho mọi vấn đề được đặt ra. Màu phim cũng ngả sang ánh hồng tím, gợi lên sự hoài cổ, xưa cũ về một thời vàng son đã qua của Hollywood, phần nào kết nối với phận đời người phụ nữ buồn tủi khi nhìn lại năm tháng thanh xuân tươi trẻ. Đối với phụ nữ, thời gian là thứ tàn nhẫn nhất khi nó có thể tước đi những gì họ từng có, từng đắm chìm trong hạnh phúc trước khi bước sang độ tuổi trung niên. Kết phim cũng cho thấy sự khắc nghiệt của làng giải trí, khi người nổi tiếng sống nhờ danh vọng và cũng chết vì danh vọng. Một dự án điện ảnh máu me, kinh tởm nhưng không mất đi tính nghệ thuật.

The Substance (Thần dược) sẽ chính thức ra rạp vào ngày 1/11 tới tại các rạp chiếu trên toàn quốc