The Idol do HBO thực hiện với sự tham gia của ngôi sao ca nhạc Abel "The Weeknd" Tesfaye, người mẫu kiêm diễn viên Lily-Rose Depp (con gái của Johnny Depp) và thành viên nhóm BLACKPINK - Jennie. Phim vừa nhận được đề cử giải thưởng Primetime Emmy lần thứ 76 ở hạng mục dành cho cho Biên đạo múa xuất sắc.

Vũ đạo là một trong những điểm nhấn nổi bật đồng thời cũng gây tranh cãi ở The Idol khi bị coi là quá gợi cảm. Đặc biệt, những phân cảnh biểu diễn của Jennie với các vũ công nam cùng trang phục của nữ ca sĩ sử dụng trong phim mang đến cảm giác gợi dục, khiến người xem phải đỏ mặt. Không ít ý kiến băn khoăn vì sao nữ thần tượng đình đám lại đồng ý tham gia một bộ phim truyền đi thông điệp lệch lạc như vậy về hậu trường làng nhạc cũng như vị thế của phái nữ.

Phim The Idol (ảnh: HBO)

The Idol từng có màn ra mắt gây chấn động khán giả tại Liên hoan phim Cannes năm 2023 với rất nhiều nhận xét tiêu cực về mức độ nhạy cảm, gây sốc mà phim mang tới. Khi chính thức lên sóng truyền hình, The Idol càng khiến khán giả bức xúc, tạo nên những tranh cãi dữ dội. Các fan của Jennie cũng tỏ ra thất vọng khi nữ ca sĩ ít xuất hiện, diễn xuất thiếu thuyết phục, cách thiết lập nhân vật lạ lùng, khó hiểu. Trước phản ứng dữ dội hướng vào phim, HBO đã quyết định không tiếp tục sản xuất các mùa tiếp theo cho The Idol.

Jennie trong phim The Idol (ảnh: HBO)

Theo The Wrap, ở giải thưởng Primetime Emmy lần thứ 76, The Idol sẽ đối đầu với các ứng viên khác đến từ những bộ phim như Only Murders in the Building, Palm Royale và Physical. Cơ hội chiến thắng của The Idol hiện có phần nhỉnh hơn và hoàn toàn có thể mang về một tượng vàng cho HBO.