Theo Sohu, nam diễn viên Dương Húc Văn đang gây chú ý với phần hai của phim truyền hình Đường Triều Quỷ Sự Lục (hay Ký Sự Chuyện Kỳ Dị Đường Triều ). Bộ phim cổ trang phá án này được đánh giá cao về chất lượng, phần một đạt 7,9/10 điểm trên Douban. Tuy nhiên, khi nhắc tới nam chính Dương Húc Văn nhiều khán giả chùn bước không muốn xem phim vì không muốn ủng hộ một nghệ sĩ bại hoại đạo đức. Tại Trung Quốc, Dương Húc Văn bị xếp vào hàng ngũ diễn viên có vết nhơ nhưng nhờ chống lưng quá mạnh nên không thiếu phim để đóng.

Dương Húc Văn sinh năm 1994, tại Giang Tô (Trung Quốc). Nam diễn viên có ngoại hình điển trai, diễn xuất tốt, từng tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương. Năm ba đại học, Dương Húc Văn đã lọt vào mắt xanh của những người tìm kiếm ngôi sao và được ký hợp đồng với công ty quản lý danh tiếng Hoa Nghị Huynh Đệ.

Khán giả không muốn xem phim có Dương Húc Văn đóng

Dương Húc Văn vốn là tiểu sinh có tài có sắc, được công ty giải trí mạnh lăng xê tương lai rộng mở

Tại Trung Quốc, Hoa Nghị Huynh Đệ từng là công ty quản lý nghệ sĩ hàng đầu, một thế lực lớn bậc nhất trong sản xuất phim. Công ty này từng là nhà của hàng chục nghệ sĩ hạng A như đạo diễn Phùng Tiểu Cương, diễn viên Trương Quốc Lập, Lý Băng Băng, Phạm Băng Băng, Châu Tấn, Trần Khôn, Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy, Đặng Siêu. Hoa Nghị Huynh Đệ có mối quan hệ sâu rộng với nhóm nghệ sĩ quyền lực của Kinh Khuyên (vòng tròn nghệ sĩ khu vực Bắc Kinh). Do đó, diễn viên dưới trướng Hoa Nghị Huynh Đệ không thiếu phim để đóng.

Dương Húc Văn được đạo diễn Phùng Tiểu Cương nâng đỡ, nên nam diễn viên này vốn được đánh giá là một nghệ sĩ tiềm năng vô hạn. Anh được giao vai Quách Tĩnh trong Tân Anh Hùng Xạ Điêu (2017), Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân, chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng.

Tuy nhiên, Dương Húc Văn cũng bị truyền thông khui ra nhiều scandal, đặc biệt là đời sống riêng thác loạn. Sina từng đăng video Dương Húc Văn đi chơi cùng ba cô gái trong ba đêm liên tiếp, trong đó có người mẫu, nữ diễn viên Nhậm Kiều.

Nữ diễn viên Nhậm Kiều, được mệnh danh là Tiểu Angelababy, qua đời ở tuổi 24 sau khi gặp Dương Húc Văn

Đến ngày hôm sau, Nhậm Kiều bị phát hiện chết trong tình trạng lõa thể và bị rơi từ tầng 20 tại một khách sạn ở Tô Châu, Trung Quốc trong tình trạng ngay ngắn nên nghi ngờ đã có người tạo hiện trường giả.

Sau khi cảnh sát điều tra máy quay an ninh, phát hiện Dương Húc Văn đã cùng Nhậm Kiều vào khách sạn, nam diễn viên ngay lập tức bị triệu tập để điều tra. Tuy nhiên, cuối cùng Dương Húc Văn được tuyên bố vô tội. Vụ án của Nhậm Kiều cũng kết thúc chóng vánh với kết luận rằng nữ diễn viên uống rượu say nên bị ngã xuống từ trên lầu cao. Nguồn tin cho biết thêm, ngoài Dương Húc Văn, còn có hai người đàn ông, nghi là quản lý cấp cao của Hoa Nghị Huynh Đệ đã gặp Nhậm Kiều, do đó, họ làm mọi cách để che giấu vụ án.

Dù Dương Húc Văn được phán vô tội nhưng với công chúng nam diễn viên vẫn có liên quan tới cái chết của Nhậm Kiều. Theo Sina, Dương Húc Văn có tính trăng hoa, Nhậm Kiều chỉ là một trong số các bạn tình của Dương Húc Văn. Khán giả cho rằng thế lực đứng sau lưng Dương Húc Văn quá mạnh, giúp nam diễn viên che giấu những bê bối trong đời tư. Vì vậy, Dương Húc Văn thường xuyên bị khán giả tẩy chay.

Năm 2022, khi bộ phim Trường Phong Độ chuẩn bị quay, có thông tin Dương Húc Văn đảm nhận vai Lạc Tử Thương, khán giả đã bức xúc yêu cầu nhà sản xuất phải thay vai. Trước sức ép lớn từ dư luận, nhà sản xuất Trường Phong Độ loại Dương Húc Văn khỏi dự án, và mời nam diễn viên Lưu Học Nghĩa thay thế.

Khán giả ra sức tẩy chay Dương Húc Văn, nhưng ngôi sao sinh năm 1994 có chống lưng quá mạnh

Tuy nhiên, trong 7 năm qua, Dương Húc Văn vẫn được giao cho đóng nhiều vai chính trong các dự án như Chung Quỳ Tróc Yêu Ký, Nhà Đầu Tư Vàng, Đội Đặc Chiến Chống Khủng Bố Thiên Lang, Bắc Triệt Nam Viên, Nửa Thời Gian Ấm Áp, Tử Xuyên, Đường Triều Ngụy Sự Lục, Bạn Cùng Phòng Bí Mật Của Tôi, Nếu Có Thể Trở Về Lúc Đầu. Có thể thấy, nam diễn viên nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ công ty quản lý, dù xảy ra bê bối lớn Dương Húc Văn vẫn thoải mái đóng phim.

Đường Triều Quỷ Sự Lục thuộc đề tài trinh thám, kể về hành trình giải mã 8 vụ án "hóc búa" dưới thời nhà Đường của cặp đôi tướng Lưu Lăng Phong và Tô Vô Danh - đệ tử cuối cùng của Địch Nhân Kiệt.