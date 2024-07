Chỉ ít ngày nữa, khán giả Việt sẽ được thưởng thức một tác phẩm điện ảnh chất lượng tới từ Hàn Quốc, đó là "Vây hãm trên không" (tựa Anh: "Hijack 1971"). Bộ phim thuộc thể loại hành động - giật gân, lấy cảm hứng từ vụ không tặc kinh hoàng có thật xảy ra vào năm 1971.

Bối cảnh phim "Vây hãm trên không" là mùa Đông năm 1971, trên chuyến bay dân sự chờ 127 hành khách đi từ Sokcho tới Gimpo. Cầm lái là hai phi công Tae In và Gyu Sik. Tiếp viên trưởng của chuyến bay là Ok Sun.

Ha Jung Woo, người 3 lần lên ngôi Ảnh đế Baeksang đảm nhận vai nam chính trong "Vây hãm trên không".

Câu chuyện phim trở nên kịch tính khi một hành khách tên Yong Dae dùng lựu đạn để chiếm quyền kiểm soát buồng lái và uy hiếp phi công, cưỡng ép đổi hướng máy bay hướng về Triều Tiên.

Do vụ nổ, một bên mắt của Gyu Sik mất thị lực, thế nên Ok Sun và Tae In phải cùng nhau giải quyết khủng hoảng, bảo vệ tính mạng cho các hành khách có mặt trên máy bay.

Đảm nhận vai Tae In là Ha Jung Woo, ông hoàng phòng vé của màn ảnh Hàn Quốc. Với các khán giả yêu điện ảnh xứ Kim Chi, hẳn họ sẽ chẳng xa lạ gì với Ha Jung Woo. Anh đóng nhiều bom tấn triệu đô, từng 3 lần bước lên ngôi Ảnh đế tại giải Baeksang danh giá.

Yeo Jin Goo vào vai Yong Dae.

Sung Dong Il vào vai Gyu Sik.

Vai Gyu Sik do Sung Dong Il đảm nhận. Đây cũng là một gương mặt gạo cội và vô cùng quen thuộc với khán giả châu Á, nhất là sau thành công với bộ phim truyền hình kinh điển "Lời hồi đáp 1988".

Yeo Jin Goo được giao cho vai Yong Dae. Dù mới 26 tuổi nhưng anh đã có gần 20 năm theo đuổi nghệ thuật, đóng chính trong những bộ phim chất lượng như "Quân vương giả mạo", "Khách sạn ma quái" và "Vượt ra tội ác".

"Mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc 2024" Chae Soo Bin vào vai tiếp viên trưởng Ok Sun trong "Vây hãm trên không".

Cô gái duy nhất trong dàn diễn viên nữ là Chae Soo Bin. Cô nhận vai tiếp viên trưởng Ok Sun. Dù không phải một nữ minh tinh hàng đầu, thế nhưng Chae Soo Bin vẫn rất nổi tiếng nhờ nhan sắc xinh đẹp. Hồi tháng 3 năm nay, Chae Soo Bin chiến thắng cuộc bình chọn để tìm ra "Nữ diễn viên đẹp nhất Hàn Quốc 2024" do KingChoice thực hiện với hơn 500.000 fan tham gia. Cô vượt qua nhiều minh tinh hàng đầu tại Kbiz như Song Hye Kyo, Park Bo Young hay nữ thần thế hệ mới Go Youn Jung.



Bộ phim "Vây hãm trên không" khởi chiếu từ ngày 19/7 trên toàn quốc.