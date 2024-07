Phía sau ngành có nhu cầu tuyển dụng lên đến 700.000 nhân sự, thu nhập có thể lên đến 200 triệu đồng/tháng

Theo báo cáo của Bộ Thông tin & Truyền thông, năm 2020, Việt Nam có khoảng 50.000 người làm việc trong lĩnh vực an toàn thông tin và nhu cầu lên tới 700.000 người (năm 2021). Với khoảng 2.000 sinh viên ngành an toàn thông tin được bổ sung mỗi năm từ các cơ sở đào tạo, nguồn nhân lực này vẫn như "muối bỏ bể" so với nhu cầu thực tế.

Chuyên gia an ninh mạng, anh Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) nhận định, con số 700.000 người làm việc trong lĩnh vực an toàn thông tin là một mục tiêu chiến lược, phản ánh nhu cầu thực tế về bảo vệ an ninh mạng trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ của Việt Nam.

Đây không chỉ là một yêu cầu về số lượng, mà còn đòi hỏi sự nâng cao về chất lượng, trình độ chuyên môn của lực lượng lao động trong lĩnh vực này.

"Nếu bạn trẻ yêu thích làm việc trong lĩnh vực ATTT, có kiến thức và có kỹ năng sẽ được tuyển dụng với mức lương rất cao. Có thể gấp 3 - 4 lần so với kỹ sư CNTT bình thường. Lương tối thiểu không dưới 30 triệu đồng, cao nhất có thể lên đến 200 triệu đồng", ông Trần Đăng Khoa, Phó cục trưởng phụ trách Cục ATTT (Bộ TT-TT) nói.

Vì sao lại có con số 700.000 người này?

Chuyên gia an ninh mạng, anh Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) chia sẻ, con số 700.000 người này có thể được tính toán dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm:

Tăng trưởng số lượng thiết bị kết nối: Với sự phát triển của Internet of Things (IoT), số lượng thiết bị kết nối mạng đang tăng lên nhanh chóng. Mỗi thiết bị này đều có nguy cơ bị tấn công, do đó cần có nhiều chuyên gia an ninh mạng để bảo vệ.

Sự gia tăng các cuộc tấn công mạng: Các cuộc tấn công mạng ngày càng phức tạp và tinh vi, đòi hỏi một đội ngũ lớn các chuyên gia an ninh mạng để phòng ngừa, phát hiện và khắc phục các sự cố.

Chuyển đổi số: Nhiều doanh nghiệp và tổ chức đang chuyển đổi số, điều này đồng nghĩa với việc họ cần bảo vệ lượng dữ liệu khổng lồ được lưu trữ và xử lý trực tuyến.

Yêu cầu pháp lý và tuân thủ: Các quy định về bảo mật thông tin ngày càng nghiêm ngặt hơn, yêu cầu các doanh nghiệp phải có đội ngũ chuyên gia để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn.

Vai trò của 700.000 nhân sự an toàn thông tin là gì?

Anh Ngô Minh Hiếu cho biết, chuyên gia an toàn thông tin có nhiều vai trò khác nhau, từ phòng ngừa, phát hiện đến ứng phó với các sự cố an ninh mạng. Cụ thể, các công việc của chuyên gia an toàn thông tin bao gồm:

Phòng ngừa: Thiết kế và triển khai các biện pháp bảo vệ như tường lửa, hệ thống phát hiện xâm nhập, mã hóa dữ liệu.

Phát hiện: Theo dõi và phân tích hoạt động mạng để phát hiện các dấu hiệu của cuộc tấn công.

Ứng phó: Đưa ra các biện pháp xử lý khi có sự cố xảy ra, khôi phục hệ thống và giảm thiểu thiệt hại.

Quản trị: Xây dựng và duy trì các chính sách, quy trình an ninh mạng cho tổ chức.

Chuyên gia an ninh mạng chia sẻ, với hàng trăm ngàn doanh nghiệp và tổ chức ở Việt Nam, mỗi đơn vị cần có đội ngũ ATTT để bảo vệ dữ liệu và hệ thống của mình. Sự phức tạp của hệ thống thông tin không chỉ đòi hỏi về số lượng mà cả chất lượng nhân lực để đảm bảo an ninh.

Bên cạnh đó, các ngành như tài chính, y tế, năng lượng đều cần những chuyên gia an toàn thông tin để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng khỏi các mối đe dọa.