Khán giả cho biết họ không thể tiếp tục đồng hành vì bộ phim cổ trang này vì quá tệ.

Lên sóng từ ngày 20/6, Vân Tú Hành từng được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những bộ phim cổ trang Hoa ngữ nổi bật của mùa hè năm nay nhờ quy tụ dàn diễn viên đang được chú ý gồm Lý Nhất Đồng, Tăng Thuấn Hy và Đặng Vi. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng ban đầu, tác phẩm nhanh chóng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều sau khi phát sóng.

Theo truyền thông Trung Quốc, Vân Tú Hành có khởi đầu không mấy khả quan khi lượt xem trong ngày đầu tiên chỉ đạt khoảng 5 triệu view. Bên cạnh đó, phần lớn bình luận trên các diễn đàn đều tỏ ra thất vọng với nội dung và màn thể hiện của dàn diễn viên. Không ít ý kiến cho rằng đây là một trong những phim cổ trang gây thất vọng nhất hiện nay và đang đứng trước nguy cơ thất bại.

Vân Tú Hành nhận nhiều đánh giá tiêu cực.

Kịch bản sáo rỗng, thiếu logic

Điểm khiến khán giả phàn nàn nhiều nhất chính là phần nội dung thiếu đột phá. Vân Tú Hành sử dụng hàng loạt mô típ quen thuộc của dòng phim cổ trang ngôn tình như cưới trước yêu sau, nam nữ chính cùng quản lý thành trì, bắt đầu bằng hiểu lầm rồi dần nảy sinh tình cảm. Đây đều là những công thức từng được khai thác rất nhiều trong phim cổ trang hơn 1 thập kỷ qua.

Bên cạnh việc thiếu sáng tạo, logic trong phim cũng gây tranh cãi. Động cơ của nữ chính Phạm Vân (Lý Nhất Đồng) bị đánh giá đơn giản và gượng ép khi cô quyết định kết hôn với thành chủ chỉ để có tiền duy trì lớp học. Trong khi đó, nam chính Tề Tranh (Tăng Thuấn Hy) lại được xây dựng theo hình tượng hài hước nhưng nhiều chi tiết bị nhận xét là lố lăng, thiếu tự nhiên.

Các màn điều tra, thu thập thông tin hay những tình tiết liên quan đến yếu tố quyền mưu cũng bị đánh giá sơ sài, thiếu chiều sâu. Không ít khán giả cho rằng bộ phim đang thử thách sự kiên nhẫn của người xem khi liên tục sử dụng những tình huống phi lý, thiếu sức thuyết phục.

Ngoài ra, nhiều câu thoại mang màu sắc hài hước được cài cắm xuyên suốt nhưng lại không tạo được tiếng cười. Trái lại, những phân đoạn này khiến mạch phim trở nên rời rạc và tạo cảm giác gượng gạo.

Không ít khán giả nhận xét nếu những mô típ này xuất hiện cách đây 10 hay 15 năm, tác phẩm có thể vẫn thu hút người xem. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường phim cổ trang ngày càng cạnh tranh và khán giả có yêu cầu cao hơn, việc tiếp tục lặp lại những công thức cũ khiến Vân Tú Hành khó tạo được sức hút.

Diễn xuất gây tranh cãi

Bên cạnh nội dung, diễn xuất của dàn diễn viên cũng trở thành chủ đề được bàn luận. Lý Nhất Đồng và Tăng Thuấn Hy đều là những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ, từng có không ít tác phẩm nổi bật. Nhưng trong Vân Tú Hành, cả hai lại chưa tạo được chemistry như kỳ vọng.

Nhiều khán giả cho rằng biểu cảm và cách thoại của cặp đôi chính mang đến cảm giác thiếu tự nhiên. Những phân đoạn hài hước được xử lý khá gượng gạo, khiến người xem khó đồng cảm với nhân vật. Trong khi đó, Đặng Vi dù nhận được sự quan tâm nhờ ngoại hình nổi bật nhưng đất diễn không nhiều và chưa đủ tạo điểm nhấn cho bộ phim.

Dàn diễn viên không đủ sức giữ chân khán giả.

Ngoài ra, phần bối cảnh, đạo cụ và kỹ xảo của Vân Tú Hành cũng bị đánh giá ở mức trung bình. Nhiều cảnh quay bị nhận xét thiếu sự đầu tư, không tạo được cảm giác hoành tráng như kỳ vọng dành cho một dự án cổ trang lớn.

Đáng chú ý, nhiều bộ phim từng bị chê bai khi mới phát sóng vẫn có thể lật ngược tình thế nhờ phần nội dung ngày càng hấp dẫn ở các tập sau. Trước đây, Ở Rể từng bị nhận xét là hài nhảm và thiếu logic trong những tập đầu nhưng sau đó lại trở thành hiện tượng nhờ tiết tấu được cải thiện.

Vì vậy, cơ hội dành cho Vân Tú Hành vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Chỉ có điều, với những phản hồi không mấy tích cực hiện tại cùng xu hướng điểm số thấp trên các diễn đàn, khả năng để tác phẩm tạo nên cú lội ngược dòng là không cao.

Trong bối cảnh khán giả ngày càng khó tính và thị trường cổ trang Hoa ngữ đang rơi vào tình trạng bão hòa, chỉ dàn diễn viên đẹp hay công thức tình cảm quen thuộc dường như không còn đủ để níu chân người xem. Điều khán giả cần lúc này là những câu chuyện mới mẻ và những nhân vật có chiều sâu, thay vì tiếp tục chứng kiến những mô típ cũ được lặp đi lặp lại trên màn ảnh.