Phát hiện vật thể lạ trôi trên biển nghi chất ma túy

Trưa ngày 6/4, ông Nguyễn Văn Dòm, người dân ấp Thừa Long, xã Thừa Đức khi đi nhặt ve chai tại khu vực cửa biển thì phát hiện một bao nhựa màu đen trôi dạt trên biển. Thấy nghi vấn, anh mở bao ra xem thì phát hiện bên trong có 23 gói hình chữ nhật kích thước 12x22x2cm, có chứa chất bột trắng nghi chất ma túy và 01 vật hình tròn đường kính khoảng 2cm bằng kim loại và nhựa (có thể là thiết bị định vị).

Các gói hình chữ nhật nghi ma túy mà người dân huyện Bình Đại vừa phát hiện.

Đến ngày 7/4, ông Nguyễn Văn Dòm trình báo cơ quan công an địa phương vụ việc.

Sau khi nhận thông tin, công an xã Thừa Đức kết hợp đồn Biên phòng Cửa Đại đến lập biên bản, thu giữ các vật thể lạ và thiết bị mà ông Nguyễn Văn Dòm nhặt được trên biển chuyển công an huyện Bình Đại, công an tỉnh Bến Tre thụ lý, xác minh làm rõ.

Trong bao nhựa ngoài các gói hình chữ nhật nghi ma túy còn có vật dụng nghi thiết bị định vị.

Các lực lượng chức năng huyện Bình Đại đang tiếp tục tìm kiếm tại khu vực này xem còn vật thể tương tự hay không và khuyến cáo người dân khi phát hiện các vật thể lạ trôi trên biển khẩn trương trình báo cơ quan chức năng kịp thời xử lý.

Trước đó, người dân và lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang đã phát hiện và thu giữ 85 gói hình chữ nhật tương tự trôi vào bờ biển Gò Công và xác định đó là chất ma túy loại cocaine.