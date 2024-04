Mẹ của 2 bé gái mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ: Mong được thông cảm

Câu chuyện tìm con của bà mẹ đơn thân Nguyễn Thị Chi (27 tuổi, Phú Yên) trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội trong những ngày qua. Các bài đăng tìm 2 bé gái "đi lạc" trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (Tp. Hồ Chí Minh) liên tục được chia sẻ trên các diễn đàn với hy vọng rằng ai đó có thể nhìn thấy hoặc biết thông tin về tung tích của 2 bé.

Số đông vô cùng lo lắng cho sự an nguy của 2 bé, nhưng bên cạnh đó cũng có không ít những bình luận tiêu cực, hướng thẳng sự chỉ trích về phía mẹ của 2 bé - chị Nguyễn Thị Chi. Những người này cho rằng chị Chị đăng bài để câu view, câu like... rồi cũng có người chỉ trích sự bất cẩn của chị khi trông con.

Vừa tìm con, vừa hứng hàng loạt chỉ trích, chị Chi tỏ ra vô cùng lo lắng, bối rối. Chia sẻ trên báo Thanh Niên, chị Chi khẳng định mình không đăng bài câu like vì không người mẹ nào đem hình con mình ra để làm những chuyện như vậy. Chị mong được mọi người thông cảm, chỉ vì một chút bất cẩn mà để lạc mất 2 con.

Được biết, chị Nguyễn Thị Chi vào Tp. Hồ Chí Minh buôn bán nhiều năm nay. Chị từng có 2 đời chồng nhưng đều dang dở và hiện đang một mình nuôi 4 đứa con nhỏ.

Như thông tin đã đăng tải trước đó, thì vào khoảng 20h ngày 3/4, chị Chi cùng 4 con đứng ở khu vực số 1, đường Đồng Khởi (phường Bến Nghé, Tp. Hồ Chí Minh) để bán kẹo. Sau đó, chị đi gặp một người quen cách chừng 100 m.

Hai bé gái Nguyễn Kiều Thảo My (7 tuổi) và Lê Hoàng Thùy Linh (3 tuổi) đi cùng nhau để bán kẹo. Còn bé gái 10 tuổi thì chăm em gái 9 tháng tuổi. Khoảng 15 phút sau khi quay lại, chị Chi hoảng hốt khi không thấy 2 con gái là My và Linh đâu. Chị Chi thông tin thêm khi đi con gái Linh mặc đồ đen, bé My mặc đồ đỏ chấm bi.

Bước đầu qua camera an ninh, lực lượng chức năng xác định hai bé gái có người lạ dắt qua đường theo hướng đường Hàm Nghi. Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Câu chuyện tìm con của chị Chi được chia sẻ ào ạt trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người lan tỏa tin tức, mong người mẹ sớm tìm được con nhưng cũng không ít ý kiến tiêu cực cho sự tắc trách của người mẹ.

"Nhiều người còn nói tôi đăng tin câu view, câu like. Nhưng mà ai lại đem hình ảnh con mình ra làm như vậy. Tôi mong mọi người thông cảm cho tôi, tôi cũng đang bối rối và lo lắng, chỉ vì một chút lơ là mà để mất con", chị trần tình.

Người mẹ cho biết chị quê Phú Yên, vào TP.HCM buôn bán nhiều năm nay. Chị có 2 đời chồng, nhưng đều dang dở. Chị có 2 con với chồng trước và 2 con với chồng sau. Chị Chi kể lúc mang thai con út được 2 tháng, vợ chồng chị không sống cùng nhau, chị một mình nuôi 4 con nhỏ.