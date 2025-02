Phát hiện vật thể dị thường dưới đáy biển Baltic ngắt mọi thiết bị điện thoại khi đến gần

Trong bài viết Earth We Are One được chia sẻ trên trang web kiểm tra thực tế Snopes, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Ocean X Team (công ty thám hiểm biển sâu hàng đầu thế giới chuyên tìm kiếm kho báu thất lạc) – ông Dennis Åsberg cho biết: "Tôi hoàn toàn tin tưởng và tự tin rằng chúng tôi đã tìm thấy thứ gì đó rất, rất, rất độc đáo. Đó có phải là thiên thạch hay tiểu hành tinh không? Hay là núi lửa, hay căn cứ từ một tàu ngầm U-boat từ thời Chiến tranh Lạnh đã chế tạo và đặt ở đó? Vâng, thành thật mà nói, nó phải là thứ gì đó rất khác biệt".

Thuyết âm mưu về UFO (vật thể bay không xác định) càng thêm mạnh mẽ khi một phi công Thụy Điển trước đó đã từng chứng kiến một vật thể bay khổng lồ có hình dạng tương tự như chiếc đĩa này trên biển Baltic. Vật thể ấy tăng vọt từ mặt biển lên độ cao 10.000 mét chỉ trong tích tắc, rồi biến mất không dấu vết.

Trên thực tế, vật thể lạ được phát hiện dưới đáy biển Baltin có bề ngang 61 m, cao 8 m, giống như một cây nấm khổng lồ. Có người cho rằng nó là một tàu ngầm của Nga hoặc tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh. Một số người cho rằng nó là thiết bị chống tàu ngầm của Đức Quốc xã, hoặc là một cỗ súng máy.

Vật thể dị thường dưới đáy biển Baltic ngắt mọi thiết bị điện thoại khi đến gần. (Ảnh: OceanX)

Khi nhóm nghiên cứu quay trở lại để tìm hiểu vật thể, họ gặp phải nhiễu loạn khác thường, mọi thiết bị điện, bao gồm điện thoại vệ tinh, ngừng hoạt động khi họ ở phía trên vật thể. Sau khi họ di chuyển ra xa cấu trúc bí ẩn khoảng 200 m, tất cả lại hoạt động trở lại.

Câu chuyện thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội gần đây. Tuy nhiên, các nhà khoa học đưa ra giả thuyết khá gần gũi cho vật thể mà đội ngũ Ocean X trông thấy trong ảnh chụp sóng âm. Mẫu vật thu thập từ khu vực dường như là đá granite, đá gneis (đá phiến ma) và sa thạch, những loại đá nằm ở bồn địa sông băng như biển Baltic.

Phần lớn biển Baltic được tạo thành từ sự dịch chuyển của các dòng sông băng trong thời kỳ Băng Hà. Nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm nhà khoa học từ Đại học Stockholm cho thấy "vật thể dị thường dưới đáy biển Baltic là những gì còn lại từ quá trình này".

Các nhà khoa học lí giải, toàn bộ vùng Baltic phía bắc chịu ảnh hưởng nặng nề của quá trình tan băng, cả các đặc trưng và mẫu đá có thể liên quan đến quá trình thời đại băng hà và hậu băng hà. Nhà địa chất Thụy Điển Fredrik Klingberg và Martin Jakobsson cũng cho rằng thành phần hóa học của các mẫu đá được cung cấp tương tự nốt sần kim loại phổ biến ở đáy đại dương.