Phát hiện UAV gần sân bay Nội Bài, 16 chuyến bay phải tạm dừng

Hàng loạt chuyến bay đã bị ảnh hưởng khai thác do phát hiện thiết bị bay không người lái xuất hiện gần Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Chiều ngày 6/6, trao đổi với báo Pháp luật TP.HCM, ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc, cho biết lực lượng chức năng đang phối hợp xác minh vụ thiết bị bay không người lái (UAV) xuất hiện gần khu vực sân bay Nội Bài.

Theo thông tin ban đầu, chuyến bay VJ1773 hành trình Hà Nội - Cam Ranh cất cánh từ sân bay Nội Bài lúc 10 giờ 11 phút. Khi máy bay đang ở độ cao khoảng 4.700 feet, cách sân bay khoảng 8km, tổ bay phát hiện một UAV bay ngược hướng với máy bay và lập tức báo về đài chỉ huy.

Ảnh minh hoạ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đài kiểm soát không lưu Nội Bài quyết định tạm dừng cất cánh đối với các chuyến bay đang chờ khởi hành để bảo đảm an toàn.

Cùng thời điểm, Cảng vụ Hàng không miền Bắc phối hợp với Tổ an toàn đường băng, lực lượng công an và quân đội triển khai xác minh, kiểm tra khu vực xuất hiện vật thể bay.

Trong thời gian chờ xác minh, có 16 chuyến bay bị ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác. Đến 11 giờ 13 phút, UAV không còn xuất hiện trong khu vực sân bay. Hoạt động khai thác tại sân bay Nội Bài sau đó được khôi phục bình thường.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với công an địa phương rà soát để xác định nguồn gốc thiết bị, đối tượng điều khiển và xử lý theo quy định.

Trao đổi thêm với báo Xây dựng, ông Phương cho biết, "Các vụ việc liên quan đến UAV, drone, vật thể bay xuất hiện gần cảng hàng không đã xảy ra nhiều lần trong thời gian qua, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn hàng không. Vì vậy, chúng tôi thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan, đặc biệt với chính quyền địa phương để đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về quản lý và sử dụng thiết bị bay không người lái tới người dân sinh sống quanh khu vực cảng hàng không, sân bay".

Theo Nghị định 282/2025, người sử dụng máy bay không người lái hoặc phương tiện bay siêu nhẹ chưa đăng ký, chưa được cấp phép bay; tổ chức hoạt động bay khi chưa có giấy phép hoặc điều khiển bay không đúng thời gian, địa điểm, khu vực cho phép có thể bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng.

Trường hợp thực hiện hoạt động bay khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, cá nhân có thể bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Với tổ chức, mức phạt bằng hai lần mức áp dụng đối với cá nhân.

Nếu hành vi làm cản trở hoặc gây mất an toàn cho phương tiện bay khác, người vi phạm có thể bị phạt từ 30 đến 40 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép bay từ 3 đến 6 tháng.

Ngoài xử phạt hành chính, nếu gây hậu quả nghiêm trọng như thiệt hại về tài sản, sức khỏe, tính mạng hoặc xâm phạm khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh, người vi phạm còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.