Phát hiện thi thể xăm hình cá chép nổi trên mặt hồ công viên ở Gia Lai

Thi thể nạn nhân nổi trên mặt hồ công viên Đức Cơ.

Ngày 9/9, Công an tỉnh Gia Lai đang xác minh danh tính , điều tra nguyên nhân sau khi phát hiện một thi thể nổi trên mặt hồ công viên Đức Cơ.

Theo đó, khoảng 13h cùng ngày, người dân đi qua phát hiện vật thể bất thường nổi tại mặt nước ở mặt hồ công viên Đức Cơ. Khi tiếp cận, người dân nhận thấy đây là một xác chết nên đã trình báo Công an xã Đức Cơ.

Bước đầu, công an xác định , thi thể trên là nam giới, ngoài 30 tuổi, mặc quần jean, áo thun và áo khoác, tất cả đều màu đen. Ngoài ra, trong túi quần của thi thể có 1 chiếc điện thoại, 1 gói thuốc lá, 1 chiếc bật lửa; trên người nạn nhân có xăm hình con cá chép lớn và bông sen.

Lực lượng công an cùng chính quyền địa phương đã trục vớt, đưa thi thể về Trung tâm y tế Đức Cơ để tiến hành các thủ tục điều tra.