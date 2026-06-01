Phát hiện nơi Mỹ thả rông 400.000 con gà nhưng kỳ lạ không ai ăn, vì sao?

Hòn đảo Kauai thuộc bang Hawaii từ lâu đã nổi tiếng với một hiện tượng sinh thái độc nhất vô nhị. Đó là số lượng loài gà hoang dã bùng nổ.

Tại đây, gà xuất hiện ở khắp mọi nơi và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống thường nhật của người dân lẫn du khách. Gà hoang tại Kauai nhiều đến mức chúng xuất hiện cả trên đường phố, thong thả đi dạo trước các cửa hàng thức ăn hay đứng trên nắp capo ô tô.

Thậm chí, nhiều con gà còn bay thẳng lên bàn ăn để cướp thực phẩm của khách du lịch. Ngay cả khu vực nhà ga sân bay vốn được kiểm soát an ninh nghiêm ngặt cũng không xua được hết đàn gà này.

Nguồn gốc của đàn gà hoang khổng lồ này bắt nguồn từ lịch sử và cả các yếu tố tự nhiên. Ban đầu, chúng là gà nuôi của người dân địa phương. Tuy nhiên, trận bão lớn đổ bộ vào hòn đảo năm 1982 đã phá hủy hàng loạt chuồng trại, khiến lượng lớn gà nuôi sổng ra môi trường tự nhiên.

Sau đó, những con gà này lai với loài gà rừng bản địa vốn được người Polynesia mang đến đảo từ hàng thế kỷ trước. Sự kết hợp này tạo ra một giống gà mới sở hữu cả khả năng sinh tồn mạnh mẽ của gà hoang lẫn tốc độ sinh sản cực cao của gà nhà.

Bên cạnh đó, môi trường tự nhiên tại Hawaii cũng là điều kiện lý tưởng cho sự phát triển của loài gà. Hòn đảo này gần như không có các loài thiên địch của gà như cáo hay cầy mangut. Khí hậu ấm áp quanh năm cùng nguồn thức ăn phong phú từ côn trùng, giun và các loại quả dại đã khiến đàn gà tăng trưởng một cách mất kiểm soát. Mặc dù rất khó để thống kê chính xác số lượng, một số trang tin ước tính số gà hoang tại Hawaii có thể lên đến 450.000 con.

Nhiều người thắc mắc vì sao gà xuất hiện đầy đường nhưng người dân địa phương không bắt về làm thức ăn. Nguyên nhân đầu tiên đến từ các quy định pháp lý. Theo luật địa phương, gà hoang tại các khu vực tự nhiên được bảo vệ như động vật hoang dã. Mọi hành vi tự ý săn bắt hay gây tổn hại đến chúng đều có thể bị xử lý nghiêm.

Ngoài ra, người dân địa phương cho rằng thịt của giống gà hoang này rất dai, không có hương vị thơm ngon và không đảm bảo vệ sinh do chúng ăn tạp.

Chính quyền bang Hawaii từng triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát và cắt giảm số lượng đàn gà thông qua các chiến dịch đặt bẫy. Dù vậy, chi phí để xử lý lại quá cao. Do đó, các chiến dịch này không mang lại hiệu quả triệt để.

Cho đến nay, bài toán gà hoang tại hòn đảo Kauai vẫn chưa tìm được lời giải. Tuy nhiên, đàn gà dần được người dân yêu quý và trở thành một biểu tượng không chính thức tại đảo. Nhiều cửa hàng lưu niệm in hình gà lên bưu thiếp, áo phông, thu hút sự tò mò của du khách thập phương.