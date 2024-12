Phát hiện nhiều học sinh mua búp bê Kumanthong về nhà thờ cúng, "cho ăn" để cầu học giỏi

Ngày 26/12, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam cho biết, đã có công văn gửi các phòng GD-ĐT, các trường về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trong trường học.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Nam đã có văn bản gửi Sở GD-ĐT về việc phát hiện trên địa bàn xảy ra tình trạng một số học sinh lên các trang mạng xã hội mua búp bê KumanThong về nhà thờ cúng, mua bánh, kẹo, sữa và các loại nước ngọt "cho ăn" nhằm mục đích cầu may mắn và học giỏi.

Nhiều đối tượng lợi dụng tâm lý nhẹ dạ, cả tin, sự hiếu kỳ, thiếu hiểu biết của học sinh để dẫn dụ, lôi kéo các em tin theo và mua búp bê. Đây là hoạt động mê tín dị đoan hết sức nguy hiểm, gây tâm lý hoang mang, lo sợ, tạo hệ luỵ xấu cho bản thân các em, gia đình và xã hội.

Búp bê Kumanthong có nguồn gốc từ Thái Lan. Ảnh: CACC

Do đó, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị Sở GD-ĐT chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên.