Giấc ngủ không tròn của những tiểu thương bán cây cảnh Tết trong đêm lạnh căm căm 10 độ C ở Hà Nội

"Gia đình mình bán đào ở 3 nơi Quảng Ninh, Nghệ An và Hà Nội. Vài ngày trước, một gian hàng ở Nghệ An của gia đình mình bị mất 6 cây đào, giá mỗi cây khoảng 40 triệu đồng. Họ đột nhập vào lúc nửa đêm khi người trông coi ngủ quên. Do chậu quá nặng nên bọn trộm chỉ bới và mang cây đi. Bởi vậy, bọn mình càng cảnh giác hơn. Mặc dù trời rất lạnh nhưng mọi người vẫn sẽ cố gắng, thay nhau túc trực xuyên đêm đề phòng mất cắp", Tài chia sẻ.