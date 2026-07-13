Phát hiện nhiều cọc tiền 500.000 đồng nằm chơ vơ tại nhà ga, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài lập tức xác minh

Số tiền bị bỏ quên trên xe đẩy hành lý lên đến 127,5 triệu đồng cùng 1.000 USD.

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Theo thông tin từ Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, vào lúc 14h45 ngày 10/07/2026, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực tầng 1 sảnh A, Nhà ga hành khách T1, chị Bùi Thị Nga – nhân viên Trung tâm Khai thác ga Nội Bài đã phát hiện một chiếc túi cầm tay màu đen hiệu "Montblanc" bị bỏ quên trên xe đẩy hành lý.

Nhận thấy đây có thể là tài sản quan trọng của khách, chị Nga ngay lập tức đứng cạnh xe đẩy để bảo vệ chiếc túi, đồng thời nhờ người báo cho lực lượng chức năng. Chỉ 10 phút sau, lực lượng Công an đã có mặt để kiểm tra và xác minh theo quy định.

Theo đó, chiếc túi chứa 127,5 triệu đồng, 1.000 USD và một số đồ dùng cá nhân khác.

Tài sản bên trong chiếc túi bị bỏ quên trên xe đẩy hành lý. Ảnh: Cảng HKQT Nội Bài

Chị Nga cho biết trong thời gian làm việc tại sân bay Nội Bài, việc nhặt được và trả lại điện thoại, iPad hay ví tiền của khách bỏ quên là chuyện gặp thường xuyên. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên chị phát hiện một số tiền mặt lớn như vậy.

"Lúc phát hiện túi đồ, tôi ngay lập tức đứng cạnh để bảo vệ chờ cho lực lượng chức năng ra kiểm tra. Trong lòng chỉ mong sớm tìm lại được chủ nhân, vì ai rơi vào hoàn cảnh mất tài sản lớn thế này cũng đều rất lo lắng", chị Nga cho biết.

Sau khoảng 1 tiếng, chủ nhân của chiếc túi đã quay lại tìm kiếm. Dưới sự hỗ trợ của lực lượng Công an, toàn bộ tài sản đã được bàn giao lại nguyên vẹn và an toàn cho hành khách.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh Cảng HKQT Nội Bài đang trong giai đoạn phục vụ cao điểm hè 2026 với áp lực phục vụ xấp xỉ 700 lượt chuyến bay và hơn 100 ngàn lượt khách mỗi ngày (ngày cao nhất đạt 734 lượt chuyến và 120 ngàn lượt khách).

Dù khối lượng công việc cực kỳ áp lực, hành động đứng bảo vệ tài sản của chị Bùi Thị Nga cùng sự phối hợp nhanh chóng của các lực lượng chức năng tại Cảng đã tô thắm thêm nét đẹp về sự trung thực, trách nhiệm của con người Nội Bài.﻿