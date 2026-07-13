Nữ công dân Hàn Quốc nhận lại 92.555.000 đồng sau gần 6 tháng chuyển nhầm tài khoản

Một nữ công dân Hàn Quốc đã nhận lại đầy đủ hơn 92 triệu đồng sau gần 6 tháng chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng nhờ sự hỗ trợ xác minh, phối hợp của Công an phường Yên Hòa (Hà Nội).

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, ngày 10/7/2026, Công an phường Yên Hòa nhận được thư cảm ơn của bà Choi Nankyoung (SN 1977, quốc tịch Hàn Quốc), hiện cư trú tại tòa C3 D'Capital, Hà Nội, sau khi được cán bộ, chiến sĩ đơn vị hỗ trợ nhận lại số tiền 92.555.000 đồng chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng.

Công an phường Yên Hòa phối hợp hỗ trợ bà Choi Nankyoung nhận lại số tiền 92.555.000 đồng do chuyển nhầm tài khoản.

Trước đó, ngày 16/1/2026, trong quá trình thực hiện giao dịch trên ứng dụng ngân hàng, bà Choi Nankyoung đã sơ suất chuyển số tiền 92.555.000 đồng vào một tài khoản thuộc Ngân hàng Shinhanbank. Mặc dù đã nhiều tháng thực hiện tra soát, bà vẫn chưa thể nhận lại số tiền.

Đến ngày 1/6/2026, bà Choi Nankyoung đã đến Công an phường Yên Hòa trình báo và đề nghị hỗ trợ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Yên Hòa phân công Đại úy Hoàng Quang Trung tiến hành xác minh, phối hợp với ngân hàng và các đơn vị liên quan. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản nhận nhầm là bà N.T.K. (SN 1976), trú tại xã Trung Giã, TP Hà Nội.

Ngày 30/6/2026, Công an phường Yên Hòa phối hợp với Công an xã Trung Giã hướng dẫn các bên làm việc theo đúng quy định. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, bà N.T.K. đã tự nguyện chuyển trả đầy đủ số tiền 92.555.000 đồng cho bà Choi Nankyoung.

Đến ngày 10/7/2026, Công an phường Yên Hòa tiếp tục hỗ trợ bà Choi Nankyoung thực hiện sao kê, xác nhận đã nhận lại đầy đủ số tiền và hoàn tất các thủ tục liên quan.

Thư cảm ơn của bà Choi Nankyoung gửi Công an phường Yên Hòa.

Trong thư cảm ơn gửi lực lượng công an, bà Choi Nankyoung bày tỏ sự xúc động trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tình của Công an phường Yên Hòa, Công an xã Trung Giã cùng Đại úy Hoàng Quang Trung.

Theo Công an TP Hà Nội, sự việc không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Thủ đô trách nhiệm, tận tụy, đồng thời để lại ấn tượng tốt đẹp về một Việt Nam an toàn, thân thiện và nghĩa tình trong mắt bạn bè quốc tế.

PV