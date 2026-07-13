Cận cảnh 7 vị trí TP.HCM dự kiến xây cầu vượt thép xóa điểm ùn tắc lâu năm

TP.HCM đề xuất đầu tư 7 cầu vượt thép tại các nút giao thường xuyên ùn tắc ở trung tâm cùng khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, tổng vốn hơn 2.700 tỷ đồng.
Theo đề xuất của Sở Xây dựng TP.HCM, thành phố sẽ xây dựng ba cầu vượt tại khu vực trung tâm nhằm giảm ùn tắc giao thông. Cụ thể, một cầu vượt tại nút giao ngã 6 Công trường Dân Chủ, kết nối đường 3/2 với đường Cách Mạng Tháng Tám, cùng hai cầu vượt trên đường 3/2 tại các nút giao với đường Lê Đại Hành và đường Lý Thường Kiệt.
Ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, đường 3/2 là một trong những trục giao thông có mật độ phương tiện lớn nhất khu vực trung tâm TP.HCM. Tuyến đường này có nhiều nút giao quan trọng nhưng hiện mới có hai cầu vượt, gồm cầu vượt Nguyễn Tri Phương - 3/2 - Lý Thái Tổ và cầu vượt vòng xoay Cây Gõ (nút giao đường 3/2 - Hồng Bàng - Minh Phụng).
Các vị trí được đề xuất xây dựng cầu vượt đều nằm trên những tuyến đường huyết mạch, nơi mật độ phương tiện rất cao. Vào giờ cao điểm, đặc biệt khi xảy ra mưa lớn, nhiều khu vực thường xuyên ùn ứ kéo dài, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Tại nút giao đường 3/2 - Lê Đại Hành, đường 3/2 giao cắt với các tuyến Lê Đại Hành, Lãnh Binh Thăng và Phó Cơ Điều. Đây là một trong những điểm giao thông phức tạp của khu vực khi lưu lượng phương tiện từ nhiều hướng liên tục đổ về, thường xuyên xảy ra xung đột giao thông, khiến dòng xe di chuyển chậm, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.
Theo người dân sống gần khu vực, tình trạng ùn tắc tại nút giao này đã kéo dài nhiều năm và thường xuyên trở nên nghiêm trọng vào giờ cao điểm buổi sáng, cuối giờ chiều cũng như mỗi khi trời mưa.
Cách đó khoảng 500 m là nút giao đường 3/2 - Lý Thường Kiệt, cửa ngõ kết nối khu vực trung tâm với Nhà thi đấu Phú Thọ, Trường đua Phú Thọ, Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ cùng nhiều công trình công cộng. Với lưu lượng phương tiện lớn, đây là một trong những điểm thường xuyên xảy ra ùn ứ, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm.
Theo phương án nghiên cứu, hai cầu vượt trên đường 3/2 tại các nút giao Lê Đại Hành và Lý Thường Kiệt sẽ phục vụ dòng xe lưu thông theo hướng thẳng, góp phần giảm xung đột giao thông tại mặt đất.
Trong đó, cầu vượt tại nút giao Lê Đại Hành dài khoảng 480 m, rộng 9 m, tổng mức đầu tư sơ bộ gần 200 tỷ đồng. Cầu vượt tại nút giao Lý Thường Kiệt dài khoảng 320 m, rộng 9 m, tổng mức đầu tư khoảng 187 tỷ đồng.
Tại ngã 6 Công trường Dân Chủ, TP.HCM đề xuất xây dựng cầu vượt thép nối đường 3/2 với Cách Mạng Tháng Tám. Công trình dài khoảng 560 m, rộng 9 m, bố trí hai làn xe hỗn hợp, tổng mức đầu tư sơ bộ gần 230 tỷ đồng.
Công trường Dân Chủ là nút giao của sáu tuyến đường gồm Võ Thị Sáu, Cách Mạng Tháng Tám, đường 3/2, Lý Chính Thắng, Nguyễn Phúc Nguyên và Nguyễn Thượng Hiền. Hiện khu vực được tổ chức giao thông theo mô hình vòng xoay kết hợp hệ thống đèn tín hiệu, điều tiết lưu lượng phương tiện từ nhiều hướng.
Đây là một trong những nút giao có lưu lượng phương tiện lớn của TP.HCM. Trong thời gian tới, việc triển khai thi công tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương cũng được dự báo sẽ tiếp tục tạo áp lực lên hoạt động lưu thông qua khu vực.
Trước đây, TP.HCM từng nghiên cứu xây dựng cầu vượt thép tại Công trường Dân Chủ nhưng chưa triển khai nhằm bảo đảm đồng bộ với ga ngầm của tuyến metro số 2, đồng thời hạn chế tác động đến cảnh quan và các công trình lân cận.
Ngoài ba cầu vượt tại khu vực trung tâm, TP.HCM cũng nghiên cứu đầu tư một cầu vượt thép tại nút giao Cách Mạng Tháng Tám - Huỳnh Văn Cù, thuộc khu vực Bình Dương cũ. Công trình dài khoảng 300 m, bố trí hai làn xe kết hợp mở rộng mặt đường hai bên, kinh phí dự kiến khoảng 530 tỷ đồng.
Ba cầu vượt còn lại được đề xuất xây dựng tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, gồm các nút giao quốc lộ 51 - Phước Bình; quốc lộ 51 - đường B1 vào Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 và ĐT.994C - đường 30/4 (khu vực Ẹo Ông Từ). Theo phương án nghiên cứu, các công trình này có chiều dài khoảng 280 m, bố trí bốn làn xe cùng hệ thống đường dẫn, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 530 tỷ đồng cho mỗi cầu.
Theo Sở Xây dựng TP.HCM, đây là các dự án giao thông được ưu tiên đầu tư và dự kiến hoàn thành trong giai đoạn từ nay đến năm 2027. Việc mở rộng địa giới hành chính khiến nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa giữa các khu vực tăng nhanh, đòi hỏi thành phố tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng giao thông nhằm giảm áp lực tại các nút giao trọng điểm.
Sở Xây dựng cho biết các vị trí được lựa chọn đều có mật độ phương tiện cao, thường xuyên xảy ra ùn tắc, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân cũng như hoạt động vận chuyển hàng hóa. Thành phố dự kiến áp dụng cơ chế đặc thù đối với các công trình cấp bách nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư và sớm triển khai thi công.