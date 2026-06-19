Phát hiện nhật ký "yêu đương" của em gái lớp 3, chị gái có cách xử lý nhận "mưa gạch đá" từ cộng đồng mạng

Những dòng chữ ngắn ngủi, ngây ngô ấy nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác.

Một cuốn nhật ký nhỏ với những hình dán đáng yêu, nét chữ còn non nớt của học sinh tiểu học được chia sẻ mới đây đang khiến mạng xã hội xôn xao. Người đăng bài cho biết đây là nhật ký của em gái đang học lớp 3 ghi lại những cảm xúc rất riêng về một bạn nam mình thích.

Trong một trang nhật ký đề ngày 2/5/2026, cô bé viết rằng trước đây mình đã thích một bạn tên Tiến Minh. Hôm đó, khi đi đến chỗ bạn ngồi, cô bé lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm nhưng nhận được câu trả lời rằng bạn nam không thích mình. Cô bé thú nhận bản thân rất buồn nhưng vẫn tự động viên sẽ cố gắng học tập thật tốt.

Ở một trang khác, cô bé kể về một đám cưới mà mình tham dự. Dù cảm thấy vui nhưng trong lòng vẫn còn nhiều suy nghĩ và quyết tâm tập trung vào việc học. Những dòng chữ ngắn ngủi, ngây ngô ấy nhanh chóng thu hút hàng chục lượt tương tác.

Trước phản ứng của cộng đồng mạng, chủ bài đăng đã lên tiếng giải thích rằng em gái chính là người chủ động đưa nhật ký cho chị xem và còn đồng ý cho đăng tải lên mạng xã hội.

Tuy nhiên, điều gây tranh cãi lại nằm ở việc người chị đăng tải nội dung nhật ký lên mạng. Không ít cư dân mạng cho rằng nhật ký là không gian riêng tư của mỗi người, kể cả trẻ em. "Đọc nhật ký người khác rồi còn đăng lên mạng là không nên", một tài khoản bình luận. Một người khác chia sẻ trải nghiệm của bản thân: "Hồi nhỏ tôi từng bị chị gái đọc nhật ký rồi kể cho bạn bè nghe. Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy khó chịu".

Trước phản ứng của cộng đồng mạng, chủ bài đăng đã lên tiếng giải thích rằng em gái chính là người chủ động đưa nhật ký cho chị xem và còn đồng ý cho đăng tải lên mạng xã hội.

Ngoài tranh cãi về quyền riêng tư, vấn đề khiến nhiều cha mẹ đặt câu hỏi là: Trẻ lớp 3 đã thích bạn khác giới có phải là yêu sớm và đáng lo ngại hay không?

Theo các chuyên gia tâm lý, việc trẻ từ 8-10 tuổi bắt đầu có thiện cảm đặc biệt với một bạn cùng lớp thực chất là hiện tượng khá phổ biến. Đây thường là những rung động rất đơn giản, xuất phát từ sự ngưỡng mộ, yêu quý hoặc cảm thấy vui khi được ở gần người mình thích. Khái niệm "người yêu" trong suy nghĩ của trẻ em ở độ tuổi này cũng rất khác với người lớn. Nhiều em đơn giản chỉ muốn được ngồi cạnh, chơi cùng hoặc được bạn để ý nhiều hơn một chút. Thực tế, những cảm xúc đầu đời ấy còn giúp trẻ học cách nhận biết cảm xúc của bản thân, biết quan tâm người khác và dần hình thành kỹ năng giao tiếp xã hội.

Điều đáng quan tâm là cách người lớn phản ứng trước những cảm xúc ấy.

Nếu cha mẹ quá lo lắng, cấm đoán hoặc chế giễu, trẻ có thể hình thành tâm lý xấu hổ với những cảm xúc rất tự nhiên của mình. Ngược lại, nếu người lớn bình tĩnh lắng nghe, giải thích phù hợp với lứa tuổi và hướng con tập trung vào việc học tập, vui chơi lành mạnh thì những rung động đầu đời thường sẽ trôi qua rất nhẹ nhàng.

Nhiều chuyên gia cũng lưu ý rằng phụ huynh cần phân biệt giữa cảm xúc yêu mến trong sáng của trẻ em với các hành vi vượt quá lứa tuổi. Một cô bé lớp 3 viết trong nhật ký rằng mình thích một bạn nam cùng lớp, hay buồn khi bị từ chối chưa phải là dấu hiệu bất thường. Ngược lại, đó còn có thể là cơ hội để cha mẹ hiểu hơn về thế giới nội tâm đang dần phong phú của con.

Câu chuyện về cuốn nhật ký nhỏ khiến nhiều người bật cười vì sự dễ thương, nhưng cũng là lời nhắc nhở rằng trẻ em ngày nay trưởng thành về mặt cảm xúc sớm hơn nhiều so với những gì người lớn vẫn nghĩ.

Có thể hôm nay các em vẫn thích những cuốn sổ đầy sticker hoạt hình, vẫn mê truyện tranh, vẫn vô tư chạy nhảy ngoài sân trường. Nhưng đâu đó trong thế giới riêng của mình, các em cũng bắt đầu có những bí mật nho nhỏ, những rung động đầu đời và những cảm xúc rất đáng được tôn trọng.