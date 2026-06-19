Học cử nhân quốc tế tại Việt Nam: Xóa bỏ áp lực điểm thi, mở lối vào đại học quốc tế

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, không ít thí sinh 2k8 bắt đầu bước vào giai đoạn căng thẳng khi chờ điểm, cân nhắc nguyện vọng và lựa chọn trường đại học phù hợp.

Với chương trình Cử nhân quốc tế tại Gloucestershire Vietnam, thí sinh có thêm cơ hội học tập theo chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam, xóa bỏ áp lực phụ thuộc vào điểm số của kỳ thi tốt nghiệp.

Điểm thi không phải là hướng đi duy nhất

Sau kỳ thi, thay vì chỉ chờ điểm trong tâm thế lo lắng, nhiều thí sinh bắt đầu tìm kiếm những lộ trình đại học linh hoạt hơn, mở ra cơ hội học tập phù hợp với năng lực, định hướng và mục tiêu phát triển lâu dài của bản thân.

Tại Gloucestershire Vietnam, chương trình Cử nhân quốc tế được triển khai theo mô hình liên kết giữa Trường Đại học Gloucestershire (UoG) - Anh Quốc và Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF). Đây là lựa chọn dành cho những thí sinh mong muốn tiếp cận môi trường học tập chuẩn quốc tế, học bằng tiếng Anh, nhận bằng cấp có giá trị toàn cầu nhưng vẫn có thể học tập ngay tại Việt Nam.

Gloucestershire Vietnam mở rộng cơ hội học tập toàn cầu dành cho sinh viên

Điểm đáng chú ý là thí sinh có thể chủ động xét tuyển sớm bằng nhiều phương thức linh hoạt, từ học bạ, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, điểm thi V-SAT. Cách tiếp cận này giúp thí sinh mở rộng cơ hội xét tuyển, chủ động hơn trong việc lựa chọn lộ trình đại học phù hợp sau kỳ thi Tốt nghiệp THPT.

Học tại Việt Nam, nhận bằng cấp quốc tế

Bên cạnh chương trình học bằng tiếng Anh, sinh viên Gloucestershire Vietnam được tham gia workshop chuyên ngành, dự án học thuật, giao lưu sinh viên quốc tế và các chương trình học kỳ quốc tế. Đặc biệt, các hoạt động kiến tập doanh nghiệp và dự án môn học gắn với thực tiễn giúp sinh viên sớm hình dung ngành học, hiểu môi trường nghề nghiệp, rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường.

Sinh viên tham gia chương trình học tập trải nghiệm tại Singapore

Bạn Trần Ý Nhi, sinh viên chương trình Gloucestershire Vietnam cho biết: "Điều em thích ở chương trình là việc học không chỉ gói gọn trong lớp. Em được tham gia nhiều dự án với doanh nghiệp, hiểu được quy trình vận hành của công ty cũng như được học tập những kỹ năng, kinh nghiệm từ các chuyên gia của doanh nghiệp. Các hoạt động học tập trải nghiệm này giúp em có thêm nhiều góc nhìn đa chiều và mở rộng cơ hội thực tập và tìm việc làm tại các tập đoàn đa quốc gia".

Sinh viên Gloucestershire Vietnam kiến tập tại Báo Thanh Niên

Học chương trình cử nhân quốc tế ngay tại Việt Nam giúp sinh viên tiết kiệm đến 80% chi phí so với du học xuất ngoại nhưng vẫn được tiếp cận chương trình đào tạo chuẩn quốc tế. Đây là lựa chọn phù hợp với những gia đình muốn con học chương trình nước ngoài nhưng vẫn cân nhắc bài toán tài chính và sự đồng hành trong những năm đầu đại học.

Học bổng lên đến 100%

Một trong những điểm thu hút của Gloucestershire Vietnam trong kỳ tuyển sinh năm nay là chính sách học bổng đa dạng, giúp thí sinh có thêm động lực theo đuổi chương trình cử nhân quốc tế.

Năm 2026, Gloucestershire Vietnam triển khai các mức học bổng tuyển sinh 25%, 50% và 100% học phí dành cho thí sinh 2k8. Các tiêu chí có thể được xem xét linh hoạt thông qua học bạ, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi đánh giá năng lực hoặc chứng chỉ IELTS. Nhờ đó, những thí sinh có thế mạnh học tập ở các giai đoạn khác nhau đều có cơ hội tiếp cận học bổng.

Chính sách học bổng tuyển sinh của Gloucestershire Vietnam năm 2026

Bên cạnh học bổng tuyển sinh, chương trình còn có các chính sách học bổng và ưu đãi khác dành cho thí sinh có thành tích nổi bật trong học thuật, nghệ thuật, thể thao, con em cán bộ ngành giáo dục hoặc thí sinh có người thân đã và đang học tại UEF. Đây là sự hỗ trợ thiết thực, giúp phụ huynh giảm áp lực tài chính và giúp sinh viên tự tin hơn khi bắt đầu hành trình học tập quốc tế.

TS. Đỗ Hữu Nguyên Lộc - Giám đốc Gloucestershire Vietnam cho biết thêm: "Học bổng không chỉ là chính sách hỗ trợ tài chính. Với chúng tôi, đó còn là cách ghi nhận nỗ lực của thí sinh, khuyến khích các em mạnh dạn lựa chọn một môi trường học tập có tính quốc tế, nơi các em được rèn luyện để trở thành những công dân toàn cầu".

Với 2k8, thời điểm sau kỳ thi tốt nghiệp THPT là lúc cần bình tĩnh nhìn lại năng lực, sở thích và mục tiêu dài hạn. Việc xét tuyển vào các chương trình Cử nhân quốc tế không chỉ giúp thí sinh có thêm lựa chọn an toàn, mà còn mở ra cơ hội nhận học bổng, giữ lợi thế trước khi bước vào giai đoạn điều chỉnh nguyện vọng.

Năm 2026, Gloucestershire Vietnam tuyển sinh các ngành: Kinh doanh quốc tế,Quản trị kinh doanh và Marketing, Tiếng Anh và Ngôn ngữ học, Truyền thông đa phương tiện, Quản trị Logistics, Kế toán - Tài chính.

Đăng ký sớm ngay hôm nay để nhận được học bổng bổ sung 5.000.000 trừ vào học phí khi nhập học chính thức dành cho 100 thí sinh ghi danh đầu tiên.

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển online tại website https://www.uef.edu.vn/quocte hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Gloucestershire Vietnam - Viện Quốc tế UEF, tầng 1, 141-145 Điện Biên Phủ, phường Gia Định, TP.HCM. Hotline: 091 606 1080.