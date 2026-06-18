Mang theo chú chó nhỏ, nam sinh nghèo ngày làm 10 tiếng, đêm ngủ gầm cầu để tích góp tiền nhập học

Mang theo chú chó nhỏ và số tiền ít ỏi rời quê lên thành phố, nam sinh 19 tuổi chấp nhận sống dưới gầm cầu, làm việc hơn 10 giờ mỗi ngày để dành dụm học phí.

Ở tuổi 19, khi nhiều bạn bè đồng trang lứa đang tận hưởng kỳ nghỉ hè trước ngưỡng cửa đại học, Thang Vĩ lại có những ngày tháng đặc biệt dưới gầm một cây cầu tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc).

Hành trang của nam sinh chỉ là vài bộ quần áo, một chiếc lều đơn giản, số tiền khoảng 2.000 nhân dân tệ và người bạn đồng hành đặc biệt – chú chó tên Bobo.

Chàng trai trẻ vừa nhận được giấy báo nhập học vào một trường cao đẳng kỹ thuật. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến con đường đến giảng đường của cậu trở nên chông gai hơn rất nhiều.

Thang Vĩ sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng nông thôn. Từ nhỏ, cậu đã quen với cuộc sống thiếu thốn và hiểu rằng muốn thay đổi tương lai, giáo dục là con đường duy nhất. Khi nhận được thông báo trúng tuyển, niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì nỗi lo học phí và chi phí sinh hoạt đã nhanh chóng xuất hiện.

Không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, nam sinh quyết định lên thành phố tìm việc làm để tự kiếm tiền trang trải việc học. Hành trang của cậu chỉ là vài bộ quần áo, một chiếc lều đơn giản, số tiền khoảng 2.000 nhân dân tệ và người bạn đồng hành đặc biệt – chú chó tên Bobo.

Để tiết kiệm từng đồng, Thang Vĩ dựng lều dưới gầm cầu và xem đó là nơi ở tạm thời. Ban ngày, cậu làm công việc giao hàng. Mỗi sáng sớm, chàng trai trẻ lại bắt đầu hành trình rong ruổi trên các tuyến phố, nhận đơn, giao hàng và làm việc liên tục cho đến tối muộn.

Có những ngày, Thang Vĩ làm hơn 10 tiếng đồng hồ dưới thời tiết nắng nóng để kiếm thêm thu nhập. Sau giờ làm, cậu trở về chiếc lều nhỏ dưới cầu, nghỉ ngơi bên chú chó Bobo rồi tiếp tục chuẩn bị cho ngày lao động kế tiếp.

Nam sinh cùng chú chó Bobo

Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nam sinh 19 tuổi chưa từng từ bỏ ước mơ học tập. Cậu tin rằng những vất vả hiện tại chỉ là tạm thời và kiến thức sẽ giúp mình thay đổi cuộc sống trong tương lai.

Hình ảnh chàng trai trẻ sống dưới gầm cầu nhưng vẫn chăm chỉ lao động để tích góp tiền học đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự cảm phục trước ý chí tự lập và tinh thần vượt khó của cậu.

Không ít cư dân mạng cho biết họ xúc động khi chứng kiến một thanh niên còn rất trẻ nhưng đã sớm hiểu giá trị của lao động và trách nhiệm với tương lai của chính mình. Thay vì than phiền về hoàn cảnh, Thang Vĩ chọn cách đối diện với khó khăn bằng sự kiên trì và nỗ lực mỗi ngày.

Cuộc sống của Thang Vĩ bắt đầu được nhiều người biết đến sau khi một phóng viên của Changsha Evening News tình cờ gặp và thực hiện bài viết về cậu. Nhà báo này cho rằng Thang Vĩ là tấm gương giàu nghị lực, truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ.

Sau khi câu chuyện được lan truyền rộng rãi, nhiều cư dân thành phố đã chủ động quyên góp tiền bạc, nhu yếu phẩm và tìm cách hỗ trợ nam sinh.

Bà Vương Tĩnh, một tình nguyện viên bảo vệ động vật, cho biết bà đặc biệt quan tâm đến chú chó Bobo.

“Tôi đã liên hệ với Thang Vĩ. Tôi sẽ tặng cậu ấy thức ăn cho chó và một chiếc chuồng. Khi năm học bắt đầu, nếu Thang Vĩ quá bận rộn với việc học, tôi sẵn sàng chăm sóc Bobo giúp cậu ấy”, bà nói.

Không chỉ người dân, nhiều doanh nghiệp cũng ngỏ ý giúp đỡ. Ông Phàn, quản lý của Tập đoàn Sany - một doanh nghiệp sản xuất máy móc có trụ sở tại thành phố - cho biết công ty đã mời Thang Vĩ làm việc tạm thời trong 3 tháng với mức lương hàng nghìn nhân dân tệ mỗi tháng.

Công việc của cậu là trông coi một khu kho bãi. Ngoài tiền lương, doanh nghiệp còn cung cấp miễn phí chỗ ở và các bữa ăn.

“Cậu ấy sống trong ký túc xá của công ty và ăn tại căng tin nên không phải chi trả các khoản này. Phòng ở có điều hòa, Wi-Fi và nước nóng đầy đủ”, ông Phàn cho biết.

Vị quản lý chia sẻ thêm: “Sau khi đọc câu chuyện về cậu ấy, tôi cảm nhận được sự tử tế và tinh thần chịu khó của em. Vì vậy, tôi muốn tạo cho em một cơ hội kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình”.

Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, Thang Vĩ vẫn duy trì niềm đam mê đọc sách. Cậu đã đọc nhiều tác phẩm văn học trong và ngoài nước và nuôi ước mơ gắn bó với lĩnh vực văn chương trong tương lai.

Nam sinh cho biết vô cùng biết ơn sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người.

“Tôi đã quyết tâm sẽ chăm chỉ làm việc và học tập thật tốt. Nếu sau này có khả năng, tôi muốn đền đáp thành phố này. Đây thực sự là một nơi rất ấm áp”, Thang vĩ nói.

(t/h)