Sau kỳ thi đại học, nam sinh mời cả lớp đến nhà ăn cơm: Chi tiết trong đoạn video khiến dân mạng tranh cãi

Một đoạn video ghi lại cảnh học sinh tụ tập tại nhà bạn sau khi hoàn thành kỳ thi đã thu hút hàng triệu lượt xem.

Sau những kỳ thi quan trọng, nhiều học sinh thường muốn dành thời gian gặp gỡ bạn bè, trò chuyện hoặc đơn giản là cùng nhau thư giãn sau quãng thời gian dài căng thẳng. Với người trẻ, đó là một cách giải tỏa áp lực rất tự nhiên. Thế nhưng cùng một khung cảnh, mỗi người lớn lại có thể nhìn thấy những điều hoàn toàn khác nhau.

Mới đây, một phụ huynh ở Giang Tây (Trung Quốc) đã chia sẻ đoạn video ghi lại buổi gặp mặt của con trai và các bạn học sau khi hoàn thành kỳ thi đại học. Được biết, gia đình này có hai người con, trong đó cậu con trai lớn vừa kết thúc kỳ thi quan trọng. Nhân dịp này, phụ huynh đã mời nhóm bạn của con đến nhà dùng bữa.

Trong video, căn nhà hai tầng gần như kín chỗ bởi các nam sinh. Bàn trà được chuẩn bị sẵn nhiều loại trái cây, đồ ăn nhẹ để các em tự nhiên trò chuyện. Chủ nhà không can thiệp vào các hoạt động của nhóm học sinh mà chỉ âm thầm ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này.

Các nam sinh tụ tập ăn uống ở nhà bạn sau kỳ thi đại học

Sau bữa ăn, mỗi người lại bận bịu với cái điện thoại của mình

Nhiều người xem cho rằng đây là hình ảnh khá đẹp của tuổi học trò. Sau nhiều tháng tập trung cho việc học và ôn thi, các em cuối cùng cũng có cơ hội ngồi lại cùng nhau trước khi mỗi người bước sang một chặng đường mới. Không ít cư dân mạng, đặc biệt là các học sinh, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách ứng xử của phụ huynh. Theo họ, không phải gia đình nào cũng sẵn sàng mở cửa đón một nhóm đông bạn bè của con đến chơi, ăn uống và sinh hoạt trong nhà.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, đoạn video cũng làm bùng lên một cuộc tranh luận khác.

Một số người chú ý đến việc phần lớn học sinh trong video đều đang sử dụng điện thoại. Có người thẳng thắn bình luận: "Đến nhà bạn tụ tập mà ai cũng cắm mặt vào điện thoại thì có ý nghĩa gì?". Người khác lại nhận xét: "Nhiều người như vậy mà không ai phụ giúp dọn dẹp, đúng là được chiều quen rồi".

Trước những ý kiến này, phụ huynh đăng video cũng trực tiếp phản hồi. Chị cho rằng nhiều người chưa thực sự hiểu cảm xúc của học sinh sau kỳ thi: "Đợi đến khi con bạn thi đại học xong, bạn sẽ hiểu tâm trạng của chúng. Đặc biệt là những học sinh giỏi, suốt nhiều năm gần như không có thời gian cho điện thoại hay giải trí".

Theo người mẹ, điều đáng quý nhất không nằm ở việc các em đang xem gì trên điện thoại mà ở việc cả nhóm vẫn muốn dành thời gian bên nhau sau khi hoàn thành một chặng đường quan trọng. Hai tháng nữa, nhiều em sẽ bước vào các trường đại học khác nhau, cơ hội tụ họp đông đủ như vậy có thể sẽ không còn nhiều.

Nhiều người cho rằng chỉ những phụ huynh tâm lý mới sẵn sàng đón tiếp bạn bè của con như thế này

Thực tế, câu chuyện này cũng phản ánh một khác biệt khá phổ biến giữa các thế hệ. Người lớn thường có xu hướng đánh giá một hoạt động dựa trên hiệu quả hoặc giá trị nhìn thấy được ngay lập tức. Trong khi đó, với thanh thiếu niên, những buổi gặp mặt tưởng chừng đơn giản lại đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tình bạn, tạo cảm giác gắn kết và giúp cân bằng cảm xúc sau áp lực học tập.

Các chuyên gia giáo dục cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng thành tích học tập chỉ là một phần trong quá trình trưởng thành. Khả năng xây dựng các mối quan hệ xã hội, giao tiếp với bạn bè, hợp tác và duy trì kết nối với cộng đồng xung quanh cũng là những kỹ năng quan trọng không kém.

Nhìn từ góc độ đó, điều khiến nhiều người ấn tượng trong câu chuyện không hẳn là căn nhà rộng hay mâm cơm được chuẩn bị chu đáo mà là sự tôn trọng mà phụ huynh dành cho con và bạn bè của con. Thay vì kiểm soát mọi hành động hay liên tục nhắc nhở, họ chọn cách tạo ra một không gian an toàn để các em được nghỉ ngơi, kết nối và tận hưởng những ngày hiếm hoi không còn áp lực thi cử. Đó hẳn sẽ là phần thưởng mà rất nhiều đứa trẻ mong muốn nhận được từ cha mẹ mình.

Theo Sohu