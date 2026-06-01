Phát hiện nữ sinh ĐH top đầu bỏ học để nuôi cá trả nợ 166,7 tỷ cho gia đình, sau này 1 con cá bán được hơn 33 tỷ

Từ một ao cá rộng vài hecta còn sót lại sau biến cố phá sản của gia đình, một nữ sinh từng theo học đại học top 1 Trung Quốc đã xây dựng nên thương hiệu cá Koi nổi tiếng thế giới.

Năm 2018, giới chơi cá cảnh quốc tế từng xôn xao khi một con cá Koi đỏ trắng được bán tại một phiên đấu giá ở Nhật Bản với mức giá khoảng 203 triệu yên Nhật (khoảng 33,2 tỷ đồng) theo tỷ giá hiện tại). Đằng sau thương vụ gây chú ý này là cái tên Chung Oánh Oánh (Zhong Yingying), người được nhiều người trong ngành gọi là "Nữ hoàng cá Koi" của Đài Loan (Trung Quốc).

Chú cá Koi được bán đấu giá với giá kỷ lục

Chung Oánh Oánh chính là người đứng sau thương vụ bạc tỷ này

Ít ai biết rằng trước khi trở thành một trong những nhà lai tạo cá Koi nổi tiếng, Chung Oánh Oánh từng là nữ sinh theo học ngành nghệ thuật tại Đại học Thanh Hoa - đại học top 1 của Trung Quốc. Cuộc đời cô rẽ sang hướng hoàn toàn khác sau khi gia đình bất ngờ rơi vào khủng hoảng tài chính.

Sinh ra trong một gia đình khá giả, cha của Chung Oánh Oánh là doanh nhân bất động sản từng kiếm được khối tài sản lớn nhờ đầu tư đất đai. Tuổi thơ của cô gắn liền với cuộc sống đủ đầy và những lớp học nghệ thuật. Nhờ thành tích học tập tốt, cô trúng tuyển vào Đại học Thanh Hoa và theo đuổi lĩnh vực mỹ thuật mà mình yêu thích.

Tuy nhiên, biến cố xảy ra vào năm 2003 khi công việc kinh doanh của cha cô thất bại. Sau khi thanh lý tài sản, gia đình vẫn còn gánh khoản nợ lên tới khoảng 200 triệu Đài tệ (khoảng 166,7 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại). Từ một cuộc sống sung túc, cả nhà Chung Oánh Oánh phải đối mặt với áp lực tài chính nặng nề.

Nhận thấy gia đình không còn đủ khả năng trang trải học phí, Chung Oánh Oánh quyết định dừng việc học để trở về nhà. Khi đó, tài sản đáng giá duy nhất còn lại của gia đình cô là một khu nuôi cá Koi rộng khoảng 3 hecta.

Chung Oánh Oánh từng theo học Đại học Thanh Hoa - ngôi trường top 1 tại Trung Quốc

Ban đầu, đây đơn thuần chỉ là một ao nuôi cá cảnh. Nhưng sau khi tìm hiểu thị trường, Chung Oánh Oánh nhận ra cá Koi được ưa chuộng tại nhiều quốc gia châu Âu và có giá trị cao hơn rất nhiều so với thị trường trong nước. Cô quyết định đặt cược tương lai vào lĩnh vực mà bản thân gần như chưa có kinh nghiệm.

Những ngày đầu không hề dễ dàng. Từ một cô gái quen với hội họa và âm nhạc, Chung Oánh Oánh phải lội xuống ao bắt cá, theo dõi sức khỏe đàn cá, học cách lai tạo giống và tự mình xử lý nhiều công việc vốn trước đây do nhân công đảm nhiệm. Ban ngày làm việc ngoài trời, buổi tối cô lại đọc tài liệu chuyên ngành và tìm đến những người có kinh nghiệm để học hỏi thêm về kỹ thuật nuôi cá.

Sau khoảng 3 năm kiên trì, cô bắt đầu lai tạo được những dòng cá Koi chất lượng cao. Thế nhưng một khó khăn khác lại xuất hiện khi thị trường địa phương quá nhỏ để giúp gia đình nhanh chóng cải thiện tình hình tài chính. Muốn phát triển, cô buộc phải tìm đường đưa sản phẩm ra nước ngoài.

Cơ hội đến khi cô mang những con cá Koi tâm huyết tới một triển lãm ở Đức. Tuy nhiên, ngay trước khi triển lãm diễn ra, một đối tác đã chiếm giữ lô cá mà cô mang theo. Trong tình huống tưởng như thất bại hoàn toàn, Chung Oánh Oánh lại lựa chọn một cách xử lý khác thường.

Thay vì bỏ cuộc, cô xuất hiện tại gian hàng với trang phục mang đậm nét văn hóa phương Đông và chủ động trò chuyện với khách tham quan. Khi được hỏi về những con cá của mình, cô giới thiệu chúng đã được bán hết từ trước triển lãm. Điều này vô tình khiến nhiều khách hàng tò mò tìm đến xem sản phẩm mà cô lai tạo.

Chất lượng cá thực tế đã giúp cô ghi điểm. Sau triển lãm, hàng loạt đơn đặt hàng từ nước ngoài liên tục được gửi tới. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng giúp hoạt động kinh doanh của cô phát triển mạnh mẽ hơn.

Nhờ hồ cá Koi, Chung Oánh Oánh đã giúp gia đình trả hết nợ và vực dậy thần kỳ

Trong những năm tiếp theo, Chung Oánh Oánh liên tục tham gia các cuộc thi và triển lãm quốc tế. Nhiều dòng cá Koi do cô lai tạo giành được các giải thưởng lớn trong ngành. Khách hàng của cô cũng không còn giới hạn ở châu Á mà mở rộng sang châu Âu và Bắc Mỹ.

Dấu mốc nổi bật nhất đến vào năm 2018 khi một con cá Koi đỏ trắng do cô nuôi dưỡng được bán với mức giá khoảng 203 triệu yên Nhật tại một phiên đấu giá ở Nhật Bản. Thương vụ này nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế và giúp tên tuổi của Chung Oánh Oánh được biết đến rộng rãi hơn.

Từ cô gái phải gác lại giấc mơ nghệ thuật để cùng gia đình vượt qua biến cố, Chung Oánh Oánh đã xây dựng được sự nghiệp riêng trong một lĩnh vực rất ít người nghĩ tới. Câu chuyện của cô cho thấy những bước ngoặt lớn đôi khi lại xuất phát từ chính những thời điểm khó khăn nhất, khi một người buộc phải tìm kiếm con đường hoàn toàn mới để thay đổi cuộc sống của mình.

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