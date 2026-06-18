"Người đàn bà đẹp nhất màn ảnh Việt" là nạn nhân hợp đồng kỳ nghỉ: Học trường đình đám, tuổi lớn vẫn không ngừng học hỏi

Nữ nghệ sĩ từ lâu đã được công chúng biết đến như một biểu tượng nhan sắc của điện ảnh Việt Nam.

Những ngày gần đây, NSND Minh Châu thu hút sự chú ý khi lên tiếng về việc bản thân từng tham gia một chương trình hợp đồng kỳ nghỉ và phát hiện nhiều nội dung chưa rõ ràng trong quá trình sử dụng.

Theo chia sẻ của nữ nghệ sĩ vào ngày 17/6, bà đã gửi đơn đến cơ quan chức năng sau khi rà soát lại các tài liệu liên quan đến gói nghỉ dưỡng mà mình mua cách đây vài năm. Thời điểm đó, bà được giới thiệu về một loại thẻ nghỉ dưỡng với nhiều quyền lợi hấp dẫn dành cho cá nhân và gia đình.

Tuy nhiên, sau thời gian sử dụng, Minh Châu cho rằng những quyền lợi thực tế nhận được không hoàn toàn tương đồng với những gì bà từng được tư vấn. Khi đối chiếu lại hợp đồng và các giấy tờ liên quan, nữ nghệ sĩ nhận thấy có những nội dung quan trọng chưa được giải thích đầy đủ tại thời điểm ký kết. Hiện vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

NSND Minh Châu

Tốt nghiệp trường danh tiếng, vẫn học tiếng Anh khi tuổi đã lớn

NSND Minh Châu từ lâu đã được công chúng biết đến như một biểu tượng nhan sắc của điện ảnh Việt Nam. Sinh năm 1956 tại Thái Nguyên, bà sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn cùng vẻ đẹp đằm thắm rất riêng. Trong nhiều năm, Minh Châu được khán giả ưu ái gọi bằng những danh xưng như "người đàn bà đẹp của điện ảnh Việt Nam" hay "biểu tượng nhan sắc" của màn ảnh.

NSND Minh Châu lúc trẻ

Phía sau sự nghiệp nghệ thuật đáng ngưỡng mộ ấy là nền tảng học vấn bài bản được xây dựng từ rất sớm. Minh Châu tốt nghiệp Trường Điện ảnh Việt Nam, tiền thân của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội ngày nay. Đây là một trong những cơ sở đào tạo nghệ thuật hàng đầu cả nước, nơi chắp cánh cho nhiều thế hệ nghệ sĩ tài năng của Việt Nam.

Được thành lập vào ngày 17/12/1980, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội là đơn vị đào tạo chuyên sâu trong các lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, truyền hình và nghệ thuật biểu diễn. Trường không chỉ đào tạo diễn viên mà còn bồi dưỡng đội ngũ sáng tác, đạo diễn, biên kịch, nhà nghiên cứu, lý luận phê bình và các chuyên ngành kỹ thuật phục vụ ngành công nghiệp văn hóa.

Qua nhiều thập kỷ phát triển, ngôi trường này đã đào tạo hàng nghìn nghệ sĩ, nhà quản lý văn hóa và những gương mặt có đóng góp lớn cho nghệ thuật nước nhà. Nhiều cựu sinh viên đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú và giành các giải thưởng uy tín trong nước lẫn quốc tế.

Đây cũng là nơi từng đào tạo nhiều tên tuổi nổi tiếng như NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long, ca sĩ Hoàng Thùy Linh, diễn viên Bảo Thanh, diễn viên Bình An... cùng nhiều nghệ sĩ được khán giả yêu mến. Với nhiều bạn trẻ đam mê nghệ thuật, Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội vẫn luôn là ngôi trường mơ ước để bắt đầu hành trình theo đuổi nghề.

Không chỉ có nền tảng học vấn vững vàng từ thời trẻ, NSND Minh Châu còn là người luôn giữ tinh thần học hỏi. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ nhiều năm trước rằng bà không muốn bản thân trở nên lạc hậu trước những thay đổi của cuộc sống hiện đại.

Dù thuộc thế hệ không lớn lên cùng công nghệ, Minh Châu lại khá thành thạo trong việc sử dụng mạng xã hội. Bà thường xuyên cập nhật thông tin trên Facebook, xem đây là cách để kết nối với cuộc sống và rèn luyện tư duy mỗi ngày.

Bên cạnh đó, bà còn học thêm tiếng Anh. Chính tinh thần không ngừng học hỏi ấy giúp Minh Châu giữ được nguồn năng lượng tích cực, sự trẻ trung trong suy nghĩ và khả năng thích nghi với cuộc sống hiện đại.

Sau gần 30 năm kể từ khi chồng qua đời và con gái sang Mỹ định cư, NSND Minh Châu đã quen với cuộc sống một mình. Dẫu vậy, bà vẫn duy trì nhịp sống năng động, tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật và không ngừng làm mới bản thân.

Ở tuổi U70, nữ nghệ sĩ không chỉ khiến công chúng ngưỡng mộ bởi nhan sắc và sự nghiệp, mà còn bởi tinh thần học tập bền bỉ. Với Minh Châu, việc học dường như chưa bao giờ có điểm dừng, bất kể tuổi tác hay hoàn cảnh sống thay đổi ra sao.