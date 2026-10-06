Phát hiện nam sinh 18 tuổi không biết code, tự làm app trong 1 tháng: 6 tháng sau thu về 3,4 tỷ đồng

Không có nền tảng lập trình, chỉ mất khoảng 1 tháng để đưa ứng dụng đầu tiên lên App Store, George Lampropoulos sau đó ghi nhận hơn 130.000 USD doanh thu trong 6 tháng.

Nếu vài năm trước, một sinh viên có ý tưởng làm ứng dụng nhưng không biết lập trình gần như chắc chắn phải tìm một người có chuyên môn kỹ thuật để biến ý tưởng đó thành sản phẩm. Chi phí phát triển, thời gian chờ đợi và những kiến thức về công nghệ có thể khiến không ít ý tưởng dừng lại ngay từ bước đầu.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của các công cụ AI xây dựng ứng dụng đang khiến ranh giới này thay đổi. Người dùng không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc học một ngôn ngữ lập trình, mà có thể mô tả thứ mình muốn tạo ra, để AI hỗ trợ viết mã, dựng giao diện rồi tiếp tục chỉnh sửa sản phẩm theo từng yêu cầu. Nhưng việc “làm ra được một ứng dụng” và việc khiến ứng dụng đó có người dùng, có người sẵn sàng trả tiền lại là hai câu chuyện khác nhau.

George Lampropoulos là một ví dụ khá đặc biệt cho sự thay đổi này. Khi bắt tay vào Wrestle AI, nam sinh Mỹ khi đó mới 18 tuổi và không có nền tảng lập trình. Thay vì bắt đầu với một ý tưởng công nghệ thật lớn, George chọn một nhu cầu rất cụ thể liên quan đến môn thể thao mình từng tập luyện: làm thế nào để người chơi có thể xem lại video thi đấu và biết mình cần cải thiện điều gì. Sau khi biết đến công cụ xây dựng ứng dụng bằng AI Rork, George mất khoảng 1 tháng để phát triển và đưa Wrestle AI lên App Store.

Trong khoảng 6 tháng đầu tiên, ứng dụng mang về 131.863 USD doanh thu, tương đương khoảng 3,4 tỷ đồng. Rork cho biết tổng số tiền George đã chi để xây dựng sản phẩm chỉ vào khoảng 1.100 USD, tương đương gần 29 triệu đồng. Đến tháng 2/2026, doanh thu định kỳ hàng tháng của ứng dụng ở mức khoảng 23.000 USD, tương đương hơn 600 triệu đồng. Nếu tính cả khoản thu từ các gói đăng ký trả trước theo năm, tổng doanh thu trong một tháng có thời điểm lên tới khoảng 39.400 USD, tương đương hơn 1 tỷ đồng. Những con số này phản ánh doanh thu của ứng dụng, không phải lợi nhuận cá nhân của George.

Từ một môn thể thao quen thuộc đến ứng dụng AI kiếm tiền

Wrestle AI không phải một ý tưởng công nghệ quá phức tạp nếu nhìn từ phía người dùng. Họ chỉ cần tải video một trận đấu hoặc buổi tập lên ứng dụng, sau đó hệ thống AI sẽ phân tích và đưa ra nhận xét về kỹ thuật, điểm mạnh, điểm yếu, đồng thời gợi ý các bài tập và kế hoạch cải thiện.

Ý tưởng này xuất phát từ chính trải nghiệm của George với môn đấu vật. Cậu từng tập wrestling (đấu vật) trong những năm học cấp 2 và cấp 3 trước khi việc tập luyện bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19. Việc hiểu cộng đồng người chơi và những vấn đề họ gặp phải giúp George lựa chọn một thị trường khá hẹp thay vì cố gắng làm một ứng dụng AI phục vụ tất cả mọi người.

George cùng Daniel Dhawan, Giám đốc điều hành của Rork (Ảnh: Rork)

Thay vì bắt đầu bằng một sản phẩm có hàng chục tính năng, George tập trung vào một nhu cầu rất cụ thể là người chơi muốn biết mình đang làm sai điều gì trong một pha đấu và phải tập thế nào để cải thiện. Đây cũng là điểm khiến Wrestle AI khác với rất nhiều sản phẩm AI dành cho người tiêu dùng hiện nay. Ứng dụng không cố gắng giải quyết mọi vấn đề mà chỉ tập trung vào một nhóm người dùng tương đối nhỏ nhưng có nhu cầu rõ ràng.

Về mặt kỹ thuật, George sử dụng Rork để xây dựng ứng dụng dù không có kinh nghiệm lập trình. Cậu làm từng màn hình bằng cách đưa yêu cầu cho công cụ AI, sau đó kiểm tra sản phẩm, phát hiện lỗi và tiếp tục điều chỉnh. Một số phần như hệ thống thanh toán và xác thực được George thuê người ngoài thực hiện với chi phí khoảng 250 USD (~6,5 triệu đồng).

Nói cách khác, AI giúp George vượt qua rào cản lớn nhất của một người không biết code: cậu không cần chờ đến khi trở thành lập trình viên mới có thể thử biến ý tưởng thành một sản phẩm thật. Sau khoảng một tháng, Wrestle AI được đưa lên App Store. Nhưng việc tạo ra ứng dụng mới chỉ là một nửa câu chuyện. Để có doanh thu, George còn phải tìm cách đưa sản phẩm đến đúng người dùng.

Wrestle AI được bán theo mô hình thuê bao. Người dùng có thể đăng ký gói hàng tháng khoảng 9,99 USD (~260.000 đồng) hoặc gói theo năm khoảng 59,99 USD (~1,6 triệu đồng). Ứng dụng cũng có thời gian dùng thử đối với gói năm. George tập trung tiếp cận những người đã có ảnh hưởng trong cộng đồng wrestling thay vì cố gắng quảng bá ứng dụng tới tất cả mọi người.

Cậu liên hệ với các nhà sáng tạo nội dung, vận động viên và những tài khoản đã có sẵn cộng đồng người theo dõi. Khi một người có uy tín trong giới wrestling sử dụng hoặc giới thiệu Wrestle AI, ứng dụng có cơ hội tiếp cận đúng nhóm khách hàng tiềm năng hơn rất nhiều so với việc quảng cáo đại trà. Theo các thông tin được công bố về quá trình phát triển, Wrestle AI từng đạt khoảng 17.000 lượt tải và hơn 2 triệu lượt xem trên mạng xã hội trong giai đoạn đầu.

Điều này cũng cho thấy con số 1.100 USD chi phí xây dựng không có nghĩa George chỉ bỏ vài chục triệu đồng rồi ngồi chờ ứng dụng tự kiếm tiền. Phần khó khăn nằm ở việc tìm người dùng, làm nội dung, liên hệ với những người có ảnh hưởng và liên tục cải thiện sản phẩm dựa trên phản hồi thực tế.

Thậm chí trước Wrestle AI, George từng thử khởi nghiệp với một ứng dụng khác cùng bạn khi mới 15 tuổi. Dự án khi đó từng thu hút khoảng 10.000 người theo dõi nhưng kéo dài khoảng một năm rưỡi, phải làm việc với nhiều đơn vị phát triển và cuối cùng không thành công. George sau đó từng phải đi làm tại một cửa hàng bán lẻ để tiết kiệm tiền trước khi tiếp tục thử sức với dự án mới.

Vì vậy, câu chuyện của Wrestle AI không hoàn toàn là việc một nam sinh “không biết code” tình cờ dùng AI rồi sau một tháng trở thành triệu phú. Trước kết quả 131.863 USD doanh thu là những lần thử nghiệm thất bại, thời gian tìm hiểu thị trường và cả quá trình George tự học cách đưa sản phẩm đến khách hàng. Điểm thay đổi lớn nhất là lần này, cậu không còn phải chờ một đội ngũ lập trình viên hoàn thiện sản phẩm trước khi đưa ý tưởng ra thị trường.

Từ một sinh viên 18 tuổi nói mình “không biết code chút nào”, George đã đưa ứng dụng đầu tiên lên App Store chỉ sau khoảng một tháng. Sáu tháng sau, Wrestle AI đạt 131.863 USD doanh thu, tương đương khoảng 3,4 tỷ đồng, trong khi tổng chi phí xây dựng được công bố chỉ khoảng 1.100 USD (~29 triệu đồng).

Câu chuyện này cho thấy AI đang thay đổi một phần khá rõ trong cách người trẻ thử sức với công nghệ. Trước đây, một sinh viên có ý tưởng làm ứng dụng nhưng không biết lập trình gần như chắc chắn phải tìm người đồng hành có chuyên môn kỹ thuật hoặc thuê một đội ngũ phát triển. Hiện nay, rào cản đó đã thấp hơn đáng kể.

Tuy nhiên, AI có thể giúp một người tạo ra sản phẩm nhanh hơn, nhưng không đảm bảo sản phẩm sẽ có người dùng. Trường hợp của George cho thấy phần khó không dừng lại ở việc “làm được app”, mà còn nằm ở việc tìm đúng vấn đề, hiểu một cộng đồng đủ sâu và thuyết phục họ trả tiền cho giải pháp đó.

Tổng hợp