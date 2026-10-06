Nhìn bức ảnh nữ sinh này, nhiều người giật mình: Vẫn khỏe mạnh và thi đỗ cao đẳng đã là may mắn!

Nhìn hoàn cảnh của cô bé trong video, nhiều người mới hiểu rằng đôi khi, sự bình thường của một đứa trẻ cũng là kết quả của cả một quá trình cố gắng đến kiệt sức.

Một số cha mẹ luôn đau đầu vì con học kém, thích chơi điện thoại nhưng lại rất ít khi chịu cúi xuống nhìn xem rốt cuộc đứa trẻ đang lớn lên trong môi trường như thế nào.

Gần đây, một đoạn video khiến nhiều người chạnh lòng. Nhìn hoàn cảnh của cô bé trong video, nhiều người mới hiểu rằng đôi khi, sự bình thường của một đứa trẻ cũng là kết quả của cả một quá trình cố gắng đến kiệt sức.

Phòng ngủ phủ kín nấm mốc, cha mẹ than thở vì con chỉ đỗ cao đẳng

Trong video, cô bé lặng lẽ ngồi trên một chiếc giường gỗ cũ, cúi đầu nhìn điện thoại. Khung cảnh căn phòng khiến người xem cảm thấy ngột ngạt. Chăn ga nhăn nhúm, quần áo vứt ngổn ngang. Nhưng ám ảnh nhất là bức tường phía sau. Lớp sơn bong tróc từng mảng, loang lổ, phủ đầy những mảng nấm mốc màu đen xanh. Những sợi nấm mốc kéo dài xuống tường, khiến cư dân mạng ví von rằng “rong biển mọc trên tường”.

Nấm mốc không chỉ khiến căn phòng mất vệ sinh mà còn có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt đối với đường hô hấp. Việc thường xuyên sống trong một không gian ẩm thấp, nhiều nấm mốc cũng có thể khiến trẻ luôn ở trong trạng thái khó chịu, mệt mỏi.

Thế nhưng điều khiến nhiều người nghẹn lòng hơn cả căn phòng xuống cấp lại là lời than thở của cha mẹ.

Ảnh: Sohu

Phụ huynh đăng video và viết rằng con gái ngày nào cũng ở lì trong nhà chơi điện thoại, không thích ra ngoài, cuối cùng chỉ thi đỗ một trường cao đẳng. Người mẹ cho rằng điều này thực sự khiến mình rất lo lắng.

Chỉ vài câu ngắn ngủi đã khiến cộng đồng mạng phản ứng dữ dội. Nhiều người thương cô bé, trong khi cha mẹ em dường như vẫn chỉ nhìn thấy điều con chưa làm được mà quên mất hoàn cảnh con đã phải trải qua.

Nhiều người cho rằng, với một môi trường sống như vậy, việc cô bé có thể bình an học hết cấp 3 và thi đỗ vào một trường chính quy đã là một nỗ lực rất đáng ghi nhận.

Đừng đứng trong căn phòng sạch sẽ rồi trách đứa trẻ đang ở giữa bùn lầy không đủ tỏa sáng

Có những cha mẹ luôn nghĩ rằng chỉ cần cho con một bữa ăn, một bộ quần áo là đã hoàn thành trách nhiệm nuôi dưỡng. Phần còn lại, đứa trẻ phải tự mình cố gắng, phải đạt điểm cao, đỗ trường tốt để “đền đáp” công sức của cha mẹ.

Họ quen so sánh con mình với “con nhà người ta”: ngưỡng mộ những đứa trẻ tự giác, chăm chỉ, học hành xuất sắc nhưng lại hiếm khi nhìn vào điều kiện sống phía sau những thành tích ấy.

Những đứa trẻ khác có phòng ngủ sạch sẽ, bàn học gọn gàng, ánh sáng đầy đủ và một không gian tương đối yên tĩnh để học tập. Khi mệt, chúng có thể mở cửa sổ đón không khí; khi căng thẳng, có thể dọn lại bàn học, nghỉ ngơi rồi tiếp tục.

Còn cô bé trong câu chuyện này gần như không có một không gian như vậy. Không có bàn học tử tế, không gian thiếu ánh sáng, bức tường phủ đầy nấm mốc, căn phòng chật chội và ngột ngạt.

Tất nhiên, không thể chỉ dựa vào hình ảnh căn phòng để kết luận rằng việc cô bé sử dụng điện thoại hay kết quả học tập đều bắt nguồn từ môi trường sống. Nhưng hoàn cảnh gia đình và điều kiện sinh hoạt chắc chắn là những yếu tố đáng được người lớn nhìn nhận khi đánh giá một đứa trẻ.

Một đứa trẻ có thể thu mình, ít giao tiếp hoặc tìm đến điện thoại như một cách giải trí, trốn tránh áp lực. Nhưng thay vì lập tức gắn cho con những nhãn như “lười biếng”, “không có chí tiến thủ”, người lớn cũng cần tự hỏi: Con đang sống trong hoàn cảnh như thế nào? Con có thực sự có một không gian phù hợp để nghỉ ngơi và học tập hay chưa?

Điều đáng tiếc nhất là cô bé đã cố gắng đi qua những năm tháng ấy mà dường như không nhận được nhiều sự ghi nhận từ cha mẹ. Thay vì một lời động viên, em lại phải đối mặt với sự thất vọng và những lời trách móc vì không thể đạt được kết quả như kỳ vọng.

Điều đáng để cha mẹ lo lắng có lẽ không chỉ là việc con thi đỗ cao đẳng thay vì đại học, mà còn là việc người lớn quá chú trọng vào thành tích nhưng lại quên mất việc tạo cho con một nền tảng sống đủ an toàn, sạch sẽ và ổn định.

Nếu có thời gian quay video để than phiền về con, có lẽ cha mẹ cũng nên dành một phần thời gian ấy để nhìn lại căn phòng của con: xử lý những mảng tường ẩm mốc, sửa sang lại không gian, giặt hoặc thay chăn đệm đã quá cũ, dọn bớt đồ đạc và nếu có điều kiện, chuẩn bị cho con một chiếc bàn học đơn giản.

Giáo dục một đứa trẻ chưa bao giờ chỉ là đưa ra yêu cầu rồi chờ con đạt kết quả. Trước khi mong một đứa trẻ “nở hoa”, người lớn cần giúp con có một mảnh đất đủ tốt để lớn lên.

Cô bé lặng lẽ lớn lên trong căn phòng xuống cấp ấy không nhất thiết là một đứa trẻ thất bại hay kém cỏi. Ít nhất, việc em vẫn kiên trì học tập và đi đến cuối chặng đường phổ thông trong một hoàn cảnh không thuận lợi cho thấy em đã có một nghị lực đáng được nhìn nhận.

Đôi khi, điều một đứa trẻ cần nhất không phải là thêm một lời trách móc vì chưa đủ giỏi, mà là một người lớn chịu dừng lại và hỏi: “Con đã phải cố gắng đến mức nào mới có thể đi được đến hôm nay?”.

Theo Sohu