Phát hiện một máy bay sải cánh 20m cất cánh ngay tại láng giềng Việt Nam, sử dụng 20 động cơ nâng để thực hiện một nhiệm vụ quan trọng

Số lượng động cơ lớn giúp hệ thống có khả năng dự phòng cao hơn khi một bộ phận gặp sự cố, đồng thời cung cấp lực nâng cần thiết cho một phương tiện có trọng lượng lên tới khoảng 5 tấn.

Ảnh minh họa

Trung Quốc đang thử nghiệm V5000 Matrix, mẫu máy bay cất cánh và hạ cánh thẳng đứng bằng điện (eVTOL) có trọng lượng khoảng 5 tấn, sử dụng 20 động cơ và được thiết kế để chở tối đa 10 hành khách. Mẫu máy bay này hướng tới các tuyến vận tải khu vực, thay vì chỉ phục vụ những chuyến bay ngắn trong đô thị.

V5000 Matrix do AutoFlight phát triển tại Côn Sơn, tỉnh Giang Tô. Theo nhà sản xuất, ngày 5/2/2026, mẫu máy bay đã thực hiện màn trình diễn công khai quá trình chuyển đổi hoàn chỉnh từ cất cánh thẳng đứng sang bay hành trình và trở lại hạ cánh thẳng đứng.

Với trọng lượng khoảng 5 tấn, V5000 thuộc nhóm eVTOL có kích thước lớn hơn đáng kể so với nhiều mẫu máy bay điện đang được phát triển cho dịch vụ taxi hàng không đô thị. Máy bay có sải cánh khoảng 20 m, chiều dài 17,1 m và được thiết kế với 20 động cơ nâng.

Theo Associated Press, V5000 có thể chở tối đa 10 hành khách và bay khoảng một giờ trong điều kiện không cần sạc lại. AutoFlight cho biết nền tảng này có thể được phát triển với phạm vi hoạt động lên tới 250 km ở cấu hình thuần điện. Phiên bản hybrid được giới thiệu với tầm hoạt động mục tiêu lên tới 1.500 km.

Khác với máy bay truyền thống cần đường băng để cất và hạ cánh, eVTOL sử dụng hệ thống động cơ điện và cánh quạt để thực hiện quá trình cất, hạ cánh theo phương thẳng đứng.

V5000 được trang bị tổng cộng 20 động cơ nâng. Số lượng động cơ lớn giúp hệ thống có khả năng dự phòng cao hơn khi một bộ phận gặp sự cố, đồng thời cung cấp lực nâng cần thiết cho một phương tiện có trọng lượng lên tới khoảng 5 tấn.

Sau khi cất cánh, máy bay chuyển sang chế độ bay hành trình và sử dụng cấu hình khí động học để di chuyển theo phương ngang. Đây cũng là đặc điểm khiến V5000 khác với nhiều phương tiện bay đô thị có kích thước nhỏ hơn.

Phiên bản chở khách của nền tảng này được AutoFlight đặt tên là Sky Dragon, với sức chứa tối đa 10 người. Công suất này mở rộng đáng kể khả năng sử dụng eVTOL, từ các chuyến bay ngắn trong thành phố sang kết nối giữa những khu vực lân cận.

Phần lớn các dự án eVTOL hiện nay tập trung vào mô hình taxi hàng không đô thị, với máy bay có kích thước tương đối nhỏ và sức chứa hạn chế. V5000 được phát triển theo hướng khác khi đặt mục tiêu phục vụ các tuyến đường dài hơn trong khu vực.

Với sải cánh khoảng 20 m và sức chứa 10 hành khách, mẫu máy bay này có quy mô gần với một máy bay khu vực cỡ nhỏ hơn là những phương tiện bay cá nhân. Nếu được đưa vào khai thác thương mại, nền tảng này có thể được sử dụng cho vận tải hành khách, logistics, kết nối giữa các thành phố lân cận hoặc một số nhiệm vụ chuyên dụng.

Tuy nhiên, việc mở rộng quy mô eVTOL cũng đặt ra những yêu cầu lớn hơn về pin, quản lý năng lượng, trọng lượng và hạ tầng khai thác. Mật độ năng lượng của pin hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với nhiên liệu hàng không truyền thống, khiến việc tăng kích thước và tầm bay của máy bay điện trở thành một bài toán kỹ thuật.

Bên cạnh phương tiện bay, hoạt động thương mại quy mô lớn còn cần hệ thống bãi đáp, trạm sạc, kiểm soát không lưu và kết nối với các sân bay hiện hữu.

Với trọng lượng khoảng 5 tấn, 20 động cơ, sải cánh 20 m và sức chứa tối đa 10 người, V5000 hiện nằm trong nhóm những dự án eVTOL có quy mô lớn đáng chú ý. Khả năng thương mại hóa và hiệu quả khai thác thực tế của dòng máy bay này sẽ phụ thuộc vào quá trình thử nghiệm, công nghệ pin cũng như việc hình thành hạ tầng và quy định cần thiết cho loại hình vận tải mới.