Phát hiện láng giềng Việt Nam có loại máy bay không người lái sải cánh 25m, "bồng con" khắp bán kính 7.000 km suốt 12 tiếng đồng hồ

Jiutian (Cửu Thiên) – dòng UAV phản lực hạng nặng thế hệ mới do Trung Quốc phát triển – đang thu hút sự chú ý đặc biệt khi sở hữu sải cánh tới 25m và khả năng biến thành một "tàu sân bay trên không" để phóng hàng loạt drone nhỏ hơn.

Jiutian có kích thước vượt trội so với phần lớn các dòng UAV chiến đấu hiện nay. Với chiều dài 16,35 mét và sải cánh tới 25 mét, diện mạo của nó trên đường băng không khác gì một chiếc máy bay vận tải cỡ vừa.

Nhờ động cơ phản lực mạnh mẽ, mẫu UAV này có trọng lượng cất cánh tối đa 16 tấn, trong đó tải trọng (vũ khí, thiết bị, drone con) đạt mức kỷ lục 6 tấn. Jiutian có thể hoạt động liên tục 12 giờ (nửa ngày) trên không, với tầm bay lên đến 7.000 km và trần bay tối đa 15.000 mét. Sức bền và tầm hoạt động này cho phép nó thực hiện các nhiệm vụ tuần tra, giám sát hoặc áp chế trên vùng không gian rộng lớn.

Tiến độ phát triển của Jiutian cũng rất nhanh. Nguyên mẫu ra mắt công chúng tại Triển lãm Hàng không Chu Hải vào tháng 11/2024. Chỉ một năm sau, tháng 12/2025, chiếc UAV khổng lồ này đã bay thành công chuyến đầu tiên tại sân bay Phố Thành, tỉnh Thiểm Tây, đánh dấu việc bước vào giai đoạn thử nghiệm thực tế khắt khe trước khi biên chế.

Điểm đáng chú ý nhất của Jiutian không nằm ở kích thước mà ở tư duy thiết kế mô-đun linh hoạt mang tên "Isomerism Hive Module" (Mô-đun tổ ong). Khoang bụng của máy bay được thiết kế như một bệ phóng di động. Khi tiếp cận vùng chiến sự, "máy bay mẹ" có thể phóng ra đàn drone con (drone swarm) lên tới hơn 100 chiếc ngay trên không. Các drone này gồm drone cảm tử (loitering munitions), drone FPV hoặc drone trinh sát, được dẫn đường bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Chiến thuật này cho phép tạo ra đòn tấn công bầy đàn áp đảo hệ thống phòng không của đối phương. Trong khi radar bận đối phó với hàng trăm mục tiêu nhỏ gây nhiễu loạn, Jiutian đóng vai trò trung tâm chỉ huy trên không, thu thập dữ liệu tác chiến điện tử từ xa mà không phải lao vào vùng nguy hiểm.

Bên cạnh khoang chứa drone con, Jiutian còn có 8 điểm treo vũ khí dưới hai cánh, có thể mang bom dẫn đường chính xác, tên lửa không đối đất hoặc tên lửa chống hạm tầm xa như KD-88 để thực hiện các đòn tấn công phối hợp.

Dù mang thiết kế thuần tác chiến, các nhà phát triển tại Viện Thiết kế và Nghiên cứu Hàng không số 1 thuộc Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) khẳng định đây là nền tảng đa nhiệm. Trong tình huống phi quân sự, Jiutian có thể vận chuyển nhu yếu phẩm nặng đến vùng sâu vùng xa bị cô lập do thiên tai, thiết lập trạm phát sóng thông tin khẩn cấp từ trên cao hoặc khảo sát địa lý trên diện rộng.

Sự xuất hiện của Jiutian phản ánh xu hướng mới trong tác chiến hiện đại: không chỉ sở hữu drone, mà làm chủ công nghệ điều phối bầy đàn từ các nền tảng không người lái hạng nặng. Với các quốc gia láng giềng và giới quan sát quân sự, đây sẽ tiếp tục là cái tên được theo dõi chặt chẽ trong cấu trúc an ninh khu vực thời gian tới.

Nguồn: Tổng hợp