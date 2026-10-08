Phát hiện máy bay không người lái liên tục di chuyển ngày đêm ở láng giềng Việt Nam, tầm xa 3.000 km, chở 200 kg hàng hóa

Trung Quốc thử nghiệm thành công mẫu máy bay không người lái có khả năng hoạt động suốt ngày đêm, phục vụ tuần tra biển, cứu hộ và vận chuyển hàng hóa tới những khu vực xa xôi.

Một mẫu máy bay không người lái (UAV) cỡ lớn vào tháng 7 vừa qua đã hoàn thành chuyến bay thử đầu tiên tại Trung Quốc. Chiếc máy bay thu hút sự chú ý nhờ khả năng hoạt động liên tục hơn 24 giờ và tầm bay tối đa lên tới 3.000 km.

Theo truyền thông Trung Quốc, ngày 26/7/2026, mẫu UAV mang tên TP200 do công ty Yitong UAV System phát triển đã thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên tại thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông.

Trong quá trình thử nghiệm, máy bay duy trì trạng thái bay ổn định, khả năng điều khiển tốt. Các thông số về độ cao và tốc độ hành trình đều đáp ứng yêu cầu thiết kế.

Đáng chú ý, TP200 được thiết kế để có thể bay liên tục hơn 24 giờ ngay cả khi mang tải trọng tối đa. Máy bay có tầm bay xa nhất 3.000 km, trong khi tầm bay khi mang đầy tải đạt khoảng 2.000 km.

Theo Yonhap, TP200 có thân dài 6,05 m, sải cánh 10 m, trọng lượng cất cánh tối đa 700 kg và khả năng mang theo 200 kg hàng hóa hoặc thiết bị chuyên dụng.

Máy bay có tốc độ hành trình tối đa khoảng 200 km/h và trần bay thực tế 7.600 m. Một trong những ưu điểm đáng chú ý là khả năng cất, hạ cánh trên đường băng dài chỉ khoảng 300 m, kể cả những đường băng chưa được trải nhựa.

Đặc điểm này cho phép TP200 hoạt động tại các khu vực miền núi, hải đảo hoặc địa bàn có hạ tầng hàng không hạn chế, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào những sân bay lớn.

TP200 được giới thiệu là mẫu UAV dân sự cánh cố định đa chức năng đầu tiên thuộc phân khúc này tại Trung Quốc được phát triển ngay từ đầu theo các yêu cầu chứng nhận đủ điều kiện bay của ngành hàng không dân dụng.

Khác với những thiết bị bay chỉ phục vụ một mục đích nhất định, TP200 sử dụng thiết kế mô-đun, cho phép thay đổi nhanh thiết bị mang theo để chuyển đổi giữa nhiều nhiệm vụ.

Chẳng hạn, khi thực hiện nhiệm vụ trên biển, máy bay có thể được sử dụng để tuần tra hàng hải đường dài, giám sát bờ biển hoặc hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn. Trong công tác phòng chống thiên tai, UAV có thể phục vụ quan trắc khí tượng, hỗ trợ các hoạt động tạo mưa nhân tạo và vận chuyển vật tư cứu trợ.

Ngoài ra, thiết bị còn được định hướng ứng dụng trong tuần tra phòng cháy rừng, khảo sát địa hình, đo đạc đất đai và giám sát môi trường sinh thái.

TP200 sử dụng chuỗi cung ứng hoàn toàn trong nước, với phần cứng và phần mềm cốt lõi do các doanh nghiệp Trung Quốc phát triển. Nhiều linh kiện quan trọng, bao gồm vật liệu composite sợi carbon và hệ thống điều khiển mặt đất di động, được cung cấp bởi các doanh nghiệp tại Sơn Đông.

Tại Triển lãm Kinh tế Hàng không Tầm thấp Quốc tế ở Thượng Hải ngày 22 tháng 7, người phát ngôn của Yitong - Liang Long - ước tính rằng Trung Quốc sẽ cần hơn 8.000 máy bay vận tải không người lái cánh cố định cỡ lớn trong vòng 10 đến 15 năm tới.

Tuy nhiên, khả năng bay hơn 24 giờ hiện là thông số thiết kế được nhà phát triển công bố, không phải thời gian bay thực tế đã được xác nhận trong chuyến thử nghiệm ngày 26/7.

Sau lần bay đầu tiên, Yitong sẽ tiếp tục thử nghiệm, hoàn thiện thiết kế và thực hiện các thủ tục chứng nhận đủ điều kiện bay trước khi đưa TP200 vào khai thác dân sự trên quy mô lớn.

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