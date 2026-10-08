Phát hiện hố sụt khổng lồ ở nước láng giềng Việt Nam, sâu hơn 660 m, muốn tới đáy phải vượt hơn 2.800 bậc

Ẩn giữa vùng núi đá vôi ở nước láng giềng Việt Nam, hố sụt khổng lồ này khiến hành trình xuống đáy trở thành thử thách không dành cho tất cả du khách.

Hố sụt khổng lồ nằm giữa vùng núi đá vôi ở nước láng giềng Việt Nam gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi quy mô và độ sâu khó hình dung.

Đứng từ miệng hố nhìn xuống, phần đáy gần như bị nuốt sâu giữa những vách núi dựng đứng. Cây cối phủ xanh các sườn đá, còn con đường dành cho du khách chỉ hiện lên như một đường nhỏ ngoằn ngoèo bám theo vách.

Ẩn giữa vùng núi đá vôi ở nước láng giềng Việt Nam, hố sụt khổng lồ này khiến hành trình xuống đáy trở thành thử thách không dành cho tất cả du khách. (Ảnh: Sohu)

Điều đặc biệt là muốn tiếp cận phần sâu bên trong, du khách không thể đơn giản ngồi cáp treo hay sử dụng thang máy.

Con đường từ miệng xuống phía dưới kéo dài khoảng 2,8 km với hơn 2.800 bậc. Đi xuống đã là một thử thách, nhưng du khách còn phải tính tới hành trình quay ngược trở lên.

Địa điểm đặc biệt đó là Xiaozhai Tiankeng, còn được gọi là Tiểu Trại Thiên Khanh, nằm tại huyện Phụng Tiết, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc.

Hố sụt khổng lồ sâu hơn 660 m

Theo trang thông tin chính thức của khu thắng cảnh Tiểu Trại Thiên Khanh, miệng hố có đường kính lớn nhất khoảng 626 m, đường kính phần đáy khoảng 522 m, trong khi độ chênh cao theo phương thẳng đứng đạt khoảng 666,2 m.

Địa điểm đặc biệt đó là Xiaozhai Tiankeng, còn được gọi là Tiểu Trại Thiên Khanh, nằm tại huyện Phụng Tiết, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. (Ảnh: Sohu)

Số liệu của UNESCO có chênh lệch nhỏ tùy vị trí đo. Hồ sơ của tổ chức này ghi nhận hố có độ sâu tối đa khoảng 662 m và tối thiểu khoảng 511 m do địa hình quanh vành hố không đồng đều.

Tiểu Trại Thiên Khanh không có cấu trúc đơn giản giống một chiếc phễu khổng lồ.

Theo UNESCO, phần phía trên là một hố lớn dạng elip sâu khoảng 320 m. Bên dưới tiếp tục xuất hiện một phần gần như thẳng đứng sâu thêm hơn 300 m, tạo nên cấu trúc hai tầng đặc biệt.

Dưới đáy còn tồn tại một dòng sông ngầm chảy xuyên qua hệ thống đá vôi.

Tiểu Trại Thiên Khanh giống như một "cửa sổ trời" khổng lồ mở ra phía trên hệ thống sông ngầm bên dưới. (Ảnh: Sohu)

UNESCO mô tả Tiểu Trại Thiên Khanh giống như một "cửa sổ trời" khổng lồ mở ra phía trên hệ thống sông ngầm bên dưới.

Chính quy mô này khiến nơi đây được nhiều tài liệu địa chất xếp vào nhóm những hố karst lớn và sâu nhất từng được biết tới.

Hơn 2.800 bậc mới tới được phía dưới

Nếu hố Dashiwei gây ấn tượng bởi khu rừng nằm sâu dưới lòng đất thì điểm đặc biệt của Tiểu Trại Thiên Khanh lại nằm ở chính hành trình dành cho du khách.

Từ miệng hố xuống phía dưới có một tuyến bậc thang dài khoảng 2,8 km với hơn 2.800 bậc. (Ảnh: Sohu)

Theo trang thông tin của khu thắng cảnh, từ miệng hố xuống phía dưới có một tuyến bậc thang dài khoảng 2,8 km với hơn 2.800 bậc.

Từ trên cao, con đường chỉ như một đường nhỏ bám theo địa hình. Càng xuống sâu, góc nhìn càng thay đổi khi các vách đá dần dựng lên xung quanh.

Khi ngẩng đầu nhìn lên từ khu vực sâu bên dưới, khoảng trời phía trên thu nhỏ đáng kể giữa những vách đá khổng lồ.

Khi ngẩng đầu nhìn lên từ khu vực sâu bên dưới, khoảng trời phía trên thu nhỏ đáng kể giữa những vách đá khổng lồ. (Ảnh: Sohu)

Tuy nhiên, hơn 2.800 bậc cũng đồng nghĩa đây không phải hành trình phù hợp với tất cả mọi người.

Du khách có vấn đề về đầu gối, tim mạch hoặc thể lực hạn chế nên cân nhắc kỹ. Quan trọng hơn, không nên chỉ tính sức cho quãng đường xuống mà phải dành đủ thể lực cho lúc quay trở lên.

Không phải hố sụt duy nhất trong khu vực

Tiểu Trại Thiên Khanh nằm trong vùng địa hình đá vôi đặc biệt của huyện Phụng Tiết.

Theo chính quyền địa phương, khu vực này còn có nhiều hố sụt khác như Houzishi, Wujiazhai hay Daqingkeng.

Phía nam Phụng Tiết hiện cũng phát triển các tuyến du lịch dựa trên hệ thống hố sụt, khe nứt, hang động và núi cao.

Một điểm có thể kết hợp là khu thắng cảnh sông Longqiao, nằm trong cùng vùng du lịch phía nam huyện. (Ảnh: Sohu)

Một điểm có thể kết hợp là khu thắng cảnh sông Longqiao, nằm trong cùng vùng du lịch phía nam huyện.

Theo cơ quan quản lý địa phương, khu vực này sở hữu cảnh quan núi, thung lũng, rừng cùng một phần hệ thống sông ngầm, thích hợp với những du khách muốn kết hợp khám phá địa hình đá vôi và nghỉ ngơi giữa thiên nhiên.

Hướng dẫn và lưu ý cho du khách

Nếu muốn khám phá Tiểu Trại Thiên Khanh, du khách nên lấy huyện Phụng Tiết làm điểm trung chuyển.

Phụng Tiết hiện có ga đường sắt cao tốc. Từ khu vực trung tâm huyện, du khách tiếp tục di chuyển bằng đường bộ tới khu thắng cảnh.

Du khách nên dành ít nhất nửa ngày nếu có ý định xuống sâu, thay vì chỉ ghé nhanh để chụp ảnh. (Ảnh: Sohu)

Theo thông tin địa phương, Tiểu Trại Thiên Khanh cách trung tâm huyện Phụng Tiết khoảng 70 km.

Du khách nên dành ít nhất nửa ngày nếu có ý định xuống sâu, thay vì chỉ ghé nhanh để chụp ảnh.

Giày thể thao hoặc giày có độ bám tốt gần như là vật dụng cần thiết. Sau mưa, bậc đá và lối đi có thể ẩm, vì vậy không nên cố xuống sâu khi điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Trước chuyến đi, du khách cũng nên kiểm tra thời tiết, tình trạng tuyến tham quan, thời gian mở cửa và quy định mới nhất của khu thắng cảnh. (Ảnh: Sohu)

Nước uống cũng cần được chuẩn bị đầy đủ nhưng nên hạn chế mang hành lý quá nặng, bởi hơn 2.800 bậc sẽ trở thành thử thách lớn hơn nhiều khi phải quay trở lên.

Nếu đi cùng trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có thể lực hạn chế, lựa chọn phù hợp hơn là tham quan khu vực phía trên và các điểm quan sát thay vì cố hoàn thành toàn bộ tuyến xuống sâu.

Trước chuyến đi, du khách cũng nên kiểm tra thời tiết, tình trạng tuyến tham quan, thời gian mở cửa và quy định mới nhất của khu thắng cảnh.

Có thể kết hợp với những đâu?

Nếu dành khoảng hai hoặc ba ngày tại Phụng Tiết, du khách có thể kết hợp hành trình khám phá địa hình đá vôi với những thắng cảnh nổi tiếng dọc sông Trường Giang.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là Bạch Đế Thành – Cù Đường Hiệp, nằm ở cửa phía tây của Tam Hiệp.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là Bạch Đế Thành – Cù Đường Hiệp, nằm ở cửa phía tây của Tam Hiệp. (Ảnh: Sohu)

Theo chính quyền Trùng Khánh, khu thắng cảnh nằm cách trung tâm huyện Phụng Tiết hơn 10 km và hiện được xếp hạng du lịch cấp 5A của Trung Quốc.

Một lựa chọn khác là Đỉnh Tam Hiệp, điểm ngắm cảnh ở độ cao khoảng 1.388 m tại khu vực Cù Đường Hiệp.

Từ đây, du khách có thể quan sát địa hình hẻm núi và dòng Trường Giang từ trên cao, tạo nên trải nghiệm rất khác so với hành trình xuống Tiểu Trại Thiên Khanh.

Một lựa chọn khác là Đỉnh Tam Hiệp, điểm ngắm cảnh ở độ cao khoảng 1.388 m tại khu vực Cù Đường Hiệp.(Ảnh: Sohu)

Như vậy, chuyến đi tại Phụng Tiết có thể chia thành hai phần: một ngày xuống vùng núi phía nam để khám phá hố sụt và địa hình đá vôi, ngày còn lại tham quan Bạch Đế Thành, Cù Đường Hiệp và Đỉnh Tam Hiệp.

Nhưng điều khiến nhiều người ấn tượng nhất với Tiểu Trại Thiên Khanh vẫn là tỷ lệ khổng lồ của địa hình này.

Miệng hố sụt khổng lồ rộng hơn nửa kilomet, phần sâu nhất vượt 660 m, trong khi một tuyến hơn 2.800 bậc nhỏ bé uốn quanh vách đá để đưa con người từ phía trên xuống thế giới nằm sâu bên dưới.

Theo UNESCO; trang thông tin KTC Tiểu Trại Thiên Khanh; Chính quyền huyện Phụng Tiết; Chính quyền thành phố Trùng Khánh