Phát hiện mới: Những người ngủ kiểu này sống lâu hơn tới 5 năm

Nếu bạn đang muốn sống thọ hơn, hãy ưu tiên giấc ngủ của mình. Một nghiên cứu mới cho thấy việc tuân thủ 5 thói quen ngủ lành mạnh có thể giúp tăng thêm gần 5 năm tuổi thọ cho nam giới và 2,4 năm cho nữ giới, CNN đưa tin.

Đồng tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Frank Qian, bác sĩ chuyên về nội khoa tại Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess ở Boston, Mỹ, cho biết: "Nếu mọi người có tất cả các thói quen ngủ lý tưởng này, họ sẽ có nhiều khả năng sống lâu hơn".

Tiến sĩ Qian nói thêm: "Nếu chúng ta có thể cải thiện giấc ngủ một cách tổng thể… thì chúng ta có thể ngăn ngừa một số trường hợp tử vong sớm".

5 thói quen ngủ lành mạnh, tốt cho tuổi thọ

Nghiên cứu vừa được trình bày hôm 23/02 tại một cuộc họp thường niên của Đại học Tim mạch Hoa Kỳ. Nghiên cứu phân tích dữ liệu của hơn 172.000 người trả lời bảng câu hỏi về giấc ngủ từ năm 2013 đến 2018. Bảng câu hỏi này là một phần của Khảo sát phỏng vấn sức khỏe quốc gia Mỹ. Cuộc khảo sát hàng năm được thực hiện bởi CDC và Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia Mỹ.

Người tham gia được hỏi liệu họ có bao nhiêu trong số 5 thói quen ngủ dưới đây:



1. Ngủ từ bảy đến tám tiếng mỗi đêm.

2. Không thức dậy trong đêm hơn hai lần một tuần.

3. Không bị khó đi vào giấc ngủ hơn hai lần một tuần.

4. Cảm thấy được nghỉ ngơi đầy đủ sau khi thức dậy ít nhất năm ngày một tuần.

5. Không sử dụng bất kỳ loại thuốc ngủ nào.

Sau đó, các nhà nghiên cứu so sánh những số liệu trên với hồ sơ "Chỉ số tử vong quốc gia" Mỹ để xem liệu hành vi khi ngủ của người tham gia có tác động gì với tuổi thọ hay không.

Kết quả cho thấy những người đàn ông tuân theo cả 5 thói quen ngủ lành mạnh trên có tuổi thọ cao hơn 4,7 năm so với những người không có hoặc chỉ có một thói quen.

Tác động của thói quen ngủ lành mạnh đối với phụ nữ thấp hơn: Những người tuân theo cả 5 thói quen ngủ có tuổi thọ cao hơn 2,4 năm so với những người không có hoặc có một thói quen.

"So với những người có từ 0 đến 1 thói quen tốt cho giấc ngủ, những người có cả 5 thói quen có nguy cơ tử vong vì bất kỳ lý do gì thấp hơn 30%, khả năng tử vong vì bệnh tim mạch thấp hơn 21%, khả năng tử vong do ung thư thấp hơn 19% và khả năng tử vong vì các nguyên nhân khác ngoài bệnh tim hoặc ung thư thấp hơn 40%", theo kết quả nghiên cứu.

Tiến sĩ Raj Dasgupta, chuyên gia về giấc ngủ, phó giáo sư y học lâm sàng tại Trường Y Keck, thuộc Đại học Nam California, người không tham gia nghiên cứu, nhận định: "Chúng ta không chỉ nói về chất lượng và số lượng giấc ngủ, mà còn là sự đều đặn có được giấc ngủ ngon từ đêm này qua đêm khác".

"Theo các nghiên cứu gần đây, sự không nhất quán trong thời lượng ngủ và thời gian ngủ có liên quan đến những bất thường về trao đổi chất và nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn. Khuyến khích duy trì lịch trình ngủ đều đặn với thời lượng giấc ngủ nhất quán có thể là một phần quan trọng trong các khuyến nghị về lối sống để ngăn ngừa bệnh tim", chuyên gia Dasgupta nói thêm.

Mẹo "vệ sinh giấc ngủ"

Nếu bạn có ít hơn 5 thói quen ngủ lành mạnh kể trên, đừng quá lo lắng. Tin tốt là bạn có thể dễ dàng rèn luyện trí não của mình để ngủ ngon hơn bằng cách tuân theo các quy tắc "vệ sinh giấc ngủ". Điều quan trọng là phải đi ngủ vào cùng một thời điểm vào hầu hết các đêm và thức dậy vào cùng một thời điểm vào hầu hết các buổi sáng - ngay cả vào cuối tuần và ngày lễ.

Ngoài ra, hãy đảm bảo bạn có môi trường ngủ tối ưu - mát mẻ và càng tối càng tốt - đồng thời chặn tiếng ồn hoặc thử sử dụng máy tạo âm thanh. Tránh uống rượu trước khi đi ngủ. Rượu có thể khiến bạn dễ đi vào giấc ngủ hơn, nhưng khi gan của bạn kết thúc quá trình chuyển hóa rượu vào lúc 3 giờ sáng, cơ thể bạn sẽ thức dậy, các chuyên gia cảnh báo.

Đặc biệt, hãy thiết lập chu trình ngủ cho riêng mình, hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử hoặc những thứ gây xao nhãng ít nhất một giờ trước khi đi ngủ. Hãy thử thiền, yoga, thái cực quyền, tắm nước ấm - bất cứ điều gì giúp bạn thư giãn.

Tiến sĩ Qian cho biết các bậc phụ huynh có thể học những thói quen này và dạy cho con của họ, giúp chúng có nhiều khả năng sống lâu hơn.

Ông nói: "Ngay cả khi còn trẻ, nếu mọi người có thể phát triển những thói quen ngủ tốt như ngủ đủ giấc, ngủ không gián đoạn và vệ sinh giấc ngủ tốt, mọi người có thể nhận được lợi ích to lớn cho sức khỏe tổng thể lâu dài".

"Giống như chúng ta thường nói - 'Không bao giờ là quá muộn để tập thể dục hoặc ngừng hút thuốc’, cũng không bao giờ là quá sớm để bắt đầu thói quen tốt. Và chúng ta nên nói về giấc ngủ cũng như đánh giá giấc ngủ thường xuyên hơn".

(Nguồn: CNN, Fortune)