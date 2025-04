Phát hiện kinh dị của người phụ nữ trong phòng tắm

Tuần trước, tại miền trung Victoria (Úc), một người phụ nữ tên Meg Wilson đã tìm thấy một "sợi dây" dài màu nâu nằm cạnh bồn tắm của mình. Sợi dây này dường như đang chuyển động và cuộn tròn lại, không thấy rõ đầu hoặc đuôi. Khi nhìn kỹ, cô tá hỏa phát hiện đây là 1 con giun và đã đăng hình ảnh lên mạng xã hội, thu hút bình luận của cư dân mạng.

Con giun kỳ lạ được tìm thấy còn sống trên một mỏm đá cạnh bồn tắm.

Bên cạnh con giun là một con nhện huntsman đã chết. Ban đầu, chi tiết này có vẻ không quan trọng, nhưng lời khuyên từ một trang Facebook của nhóm những nhà tự nhiên học địa phương đã sớm tiết lộ mối quan hệ đáng kinh ngạc giữa hai sinh vật.

Tiến sĩ Kayvan Etebari, nhà côn trùng học tại Đại học Queensland, nói với Yahoo News rằng con giun này có thể là một loài giun ký sinh – một loài giun tròn mermithid hoặc giun bờm ngựa – sử dụng nhện làm vật chủ. Trong vòng đời của mình, những con giun này chiếm lấy cơ thể vật chủ, ăn sống nó từ trong ra ngoài. "Bên trong vật chủ, cả giun mermithid và giun bờm ngựa đều phát triển theo thời gian bằng cách hấp thụ chất dinh dưỡng từ chất lỏng bên trong của côn trùng hoặc nhện. Chúng làm điều này theo cách cho phép vật chủ vẫn sống và hoạt động trong hầu hết thời gian phát triển của ký sinh trùng", Tiến sĩ Etebari giải thích.

Ông nói thêm: "Sự sống sót của vật chủ này rất quan trọng đối với vòng đời của giun. Vật chủ tiếp tục các hoạt động bình thường của nó cho đến khi giun sẵn sàng xuất hiện. Tại thời điểm đó, nó thường giết chết hoặc làm suy yếu nghiêm trọng vật chủ trong quá trình thoát ra, thường là ở gần môi trường ẩm ướt." Loài ký sinh này thường lây nhiễm dế, bọ cánh cứng, gián, châu chấu và nhện. May mắn thay, chúng không gây hại cho người hoặc vật nuôi. Chim và bò sát cũng an toàn.

Một trường hợp tương tự từ những năm 90, được trưng bày tại Bảo tàng Úc, liên quan đến một con nhện huntsman chết khác bên cạnh một cốc cà phê. Bên trong cốc cà phê còn sót lại là một con giun dài đang ngọ nguậy. Tiến sĩ Etebari cũng lưu ý một số điểm tương đồng giữa giun ký sinh và nấm cordyceps, một loại nấm lây nhiễm vật chủ và thay đổi hành vi của nó, thường gây hậu quả chết người (đây là ý tưởng đằng sau loạt phim về zombie nổi tiếng The Last of Us).

Cách tồn tại của giun ký sinh khiến nhiều người kinh ngạc và liên tưởng đến các bộ phim kinh dị

"Cả hai loại ký sinh trùng này đều thể hiện khả năng đáng kinh ngạc trong việc thao túng hành vi của vật chủ, đáng chú ý nhất là khiến chúng tìm kiếm nước, điều cần thiết cho sự xuất hiện và tiếp tục tồn tại của giun" , ông cho biết. "Mặc dù cơ chế này không được hiểu rõ như ở nấm cordyceps, nhưng sự thao túng vẫn rất đáng chú ý. Sự thay đổi hành vi này có lợi cho giun bằng cách đảm bảo nó thoát ra khỏi vật chủ trong một môi trường sống thích hợp. Mặc dù giun Mermithids và giun bờm ngựa khác nhau về mặt phân loại, nhưng các chiến lược thao túng của chúng khá giống nhau về kết quả."

Giun Mermithids và giun bờm ngựa thường được nhìn thấy sau khi trời mưa hoặc ở những nơi ẩm ướt, nơi vật chủ côn trùng của chúng phát triển mạnh. Nếu bạn tình cờ tìm thấy một con trong nhà, Tiến sĩ Etebari khẳng định không cần phải hoảng sợ. "Con giun có thể được loại bỏ nhẹ nhàng bằng khăn giấy hoặc găng tay và đặt ra bên ngoài ở nơi râm mát, ẩm ướt. Chúng vô hại đối với người và vật nuôi, không thể sinh sản trong nhà và sẽ không phá hoại nhà của bạn. Nhìn thấy một con có thể hơi đáng lo ngại, nhưng đó là một cái nhìn hiếm hoi về sự tương tác sinh thái đáng chú ý giữa ký sinh trùng và vật chủ động vật chân đốt của chúng" , ông nói.

Điều thú vị là các nhà khoa học hiện đang sử dụng giun tròn siêu nhỏ như một công cụ quản lý dịch hại thân thiện với môi trường. Những con giun này tìm kiếm và lây nhiễm sâu bệnh trong đất, trước khi giải phóng vi khuẩn giết chết côn trùng và cho phép giun tròn sinh sản.

Nguồn: Yahoo News