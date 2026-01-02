Phát hiện “hóa thạch lồng hóa thạch” có một không hai

Trên tạp chí khoa học Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Florida (Mỹ) cho biết họ đã khám phá ra những tổ ong hóa thạch ẩn mình bên trong hóa thạch của một sinh vật cổ đại khác.

Khám phá có một không hai này đã xảy ra tại hang Cueva de Mono ở Cộng hòa Dominica, bắt nguồn từ mối quan hệ phức tạp chữa 3 sinh vật đã tuyệt chủng.

Hóa thạch hàm của loài gặm nhấm trong hang chứa hóa thạch tổ ong hiếm có và ảnh đồ họa cho thấy cách bầy ong đào hang - Ảnh: BẢO TÀNG LỊCH SỬ TỰ NHIÊN FLORIDA

Theo SciTech Daily, câu chuyện bắt đầu từ việc một con chim lợn khổng lồ bắt về một loài gặm nhấm gọi là hutia về tổ cho đàn con non.

Sau khi con hutia bị ăn thịt, xương của nó bị vùi lấp trong lớp phù sa mịn bên trong hang.

Sau nhiều năm, một bầy ong đã tìm đến hang động này, bắt đầu đào một đường hầm xuyên qua lớp bùn mịn, giàu đất sét trong hang để làm tổ.

Trước khi đường hầm đạt đến độ sâu mà ong mong muốn, nó đã gặp phải một chướng ngại vật bất ngờ: Tàn tích bữa ăn cổ xưa của bầy chim lợn.

Phát hiện đó có thể đã giúp ích cho bầy ong: Chúng đã tận dụng chính các hốc răng trong phần hàm hóa thạch của con hutia để làm tổ.

Thêm một thời gian rất dài, đến khi các nhà khoa học tìm đến hang động này, cả 3 loài có thể đã tuyệt chủng từ lâu, tất cả những gì còn lại là hóa thạch.

Hóa thạch lồng hóa thạch độc đáo là đã cung cấp bằng chứng hiếm có cho thấy một môi trường địa phương độc đáo có thể đem đến nhiều điều kỳ diệu cho tự nhiên, bao gồm việc một loài ong cổ đại "di cư" xuống lòng đất để làm tổ.

Ngoài ra, hang động này có vẻ là nơi một gia đình chim lợn trú ngụ qua nhiều thế hệ, biến cả hang thành một bãi tha ma khổng lồ và tạo điều kiện cho các nhà khoa học nghiên cứu về lớp động vật cổ đại.