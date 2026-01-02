Ngày mai, Việt Nam đón "siêu trăng sói" cực hiếm

Theo trang Time and Date, "siêu trăng sói" tháng 1-2026 sẽ đạt được độ tròn tuyệt đối vào lúc 17 giờ chiều 3-1. Tuy nhiên, độ sáng và kích cỡ của Mặt Trăng sẽ không bị ảnh hưởng nhiều nếu chúng ta quan sát ngay vào đêm nay, bởi từ đầu ngày 2-1, độ tròn đã vượt quá 97%.

Trăng tháng 1 được người phương Tây gọi là "trăng sói". Bởi lẽ, vào thời điểm giá rét của mùa đông Bắc Bán cầu, người dân sống ở các khu vực gần rừng nghe tiếng sói hú nhiều hơn bình thường và có vẻ như càng vang vọng trong những đêm trăng.

Siêu trăng trước đó - siêu trăng lạnh tháng 12-2025 - mọc lên phía sau cầu vịnh San Francisco-Oakland - Ảnh: AP

Theo EarthSky, vào thời điểm trăng tròn, Mặt Trăng chỉ còn cách Trái Đất 362.312km, gần hơn một chút so với "siêu trăng hải ly" và "siêu trăng lạnh" của tháng 11 và 12-2025.

Tuy nhiên, theo Science Alert, ngoài việc trăng tròn vào thời điểm Mặt Trăng nằm gần điểm cận địa (điểm gần Trái Đất nhất) trên quỹ đạo, hai sự kiện khác cũng vô tình hội tụ và khiến siêu trăng lần này sáng hơn cả hai lần trước.

Một trong các sự kiện đó là "siêu trăng sói" tròn chỉ vài giờ trước khi cặp đôi Trái Đất - Mặt Trăng tiến gần điểm cận nhật (điểm gần Mặt Trời nhất) trong quỹ đạo, gần hơn tới 3,4% so với điểm viễn nhật (xa Mặt Trời nhất).

Do vậy, Trái Đất và Mặt Trăng đều nhận được nhiều ánh sáng hơn. Như chúng ta đã biết, ánh trăng thực chất là ánh sáng từ Mặt Trời phản chiếu. Vì vậy khi gần điểm cận nhật, nó sẽ sáng hơn đáng kể.

Thời tiết tháng 1 cũng ủng hộ "siêu trăng sói": Không khí lạnh có độ ẩm thấp hơn so với không khí nóng, do vậy trời sẽ trong hơn.

Trong khi đó, nếu bạn có thể, hãy canh thời điểm trăng vừa mọc vào đêm siêu trăng 3-1.

Đó không chỉ là thời điểm trăng tròn nhất, mà còn là lúc Mặt Trăng trông to hơn và ửng hồng khi vừa mọc ở đường chân trời. Theo NASA, đó là một hiện tượng quang học được gọi là "ảo ảnh Mặt Trăng".

"Siêu trăng sói" cũng là siêu trăng cuối cùng của chuỗi 4 siêu trăng liên tiếp xuất hiện từ cuối năm 2025. Để đón siêu trăng một lần nữa, chúng ta sẽ phải chờ đến tận tháng 11.