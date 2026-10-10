Phát hiện hình ảnh, thông tin cá nhân bị giả mạo thông tin trên Zalo, Facebook...: Cơ quan Công an cách hướng dẫn xử lý

Cùng với sự phát triển của mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến, việc hình ảnh, thông tin cá nhân bị thu thập, sử dụng trái phép để lập tài khoản giả mạo, đăng tải thông tin sai sự thật hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Cà Mau, không ít trường hợp, người dân chỉ phát hiện mình bị giả mạo khi người thân, bạn bè gọi điện xác minh về những tin nhắn vay tiền hoặc nội dung bất thường được gửi từ một tài khoản sử dụng tên, hình ảnh của mình.

Nếu không kịp thời xử lý, tài khoản giả mạo có thể tiếp tục được sử dụng để lừa đảo hoặc gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người bị giả mạo.

Vậy cần làm gì khi phát hiện mình bị giả mạo?

Trước hết, cần bình tĩnh và lưu giữ đầy đủ chứng cứ. Người dân nên chụp màn hình tài khoản giả mạo, đường dẫn, hình ảnh, bài viết, tin nhắn, số điện thoại, thông tin giao dịch và ghi nhận thời gian xảy ra sự việc. Đây là những thông tin quan trọng phục vụ việc xác minh, xử lý.

Tiếp đó, cần thông báo ngay cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp về việc mình đang bị giả mạo để mọi người cảnh giác, không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu từ tài khoản giả.

Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Người bị giả mạo cũng có thể sử dụng chức năng báo cáo tài khoản, nội dung vi phạm của nền tảng mạng xã hội để đề nghị kiểm tra, hạn chế hoặc gỡ bỏ tài khoản giả mạo theo quy định của nền tảng.

Trường hợp tài khoản giả mạo được sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc thực hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần kịp thời cung cấp chứng cứ và trình báo cơ quan Công an để được tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý theo quy định.

Bên cạnh việc xử lý khi sự việc xảy ra, mỗi người cần chủ động bảo vệ thông tin cá nhân ngay từ đầu: sử dụng mật khẩu mạnh, bật xác thực nhiều lớp, không cung cấp mã OTP, hạn chế công khai số điện thoại, địa chỉ, giấy tờ tùy thân, thông tin gia đình và những dữ liệu riêng tư không cần thiết trên mạng xã hội.

Bị giả mạo không có nghĩa là phải bất lực. Bình tĩnh, lưu giữ chứng cứ, cảnh báo người thân, báo cáo tài khoản giả và kịp thời trình báo cơ quan Công an là những việc cần làm để hạn chế thiệt hại, bảo vệ danh dự, tài sản và quyền, lợi ích hợp pháp của mình trên không gian mạng