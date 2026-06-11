Phát hiện hàng trăm giao dịch từ 50.000 đồng đến 50 triệu đồng trong 17 tháng: Nguyễn Mạnh Hoàn SN 1989 bị khởi tố

Nguyễn Mạnh Hoàn (SN 1989, Hưng Yên) bị khởi tố về hành vi đánh bạc sau khi cơ quan công an phát hiện đối tượng tham gia Tài Xỉu trực tuyến từ đầu năm 2025 đến tháng 5/2026 với tổng số tiền giao dịch khoảng 900 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Hoàn (SN 1989, trú tại thôn Hồng Phong, xã Tân Tiến, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi đánh bạc theo Khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Lê Lợi phát hiện Nguyễn Mạnh Hoàn có dấu hiệu tham gia đánh bạc trái phép qua mạng Internet. Quá trình làm việc với cơ quan công an, Hoàn khai nhận từ tháng 1/2025 đến ngày 30/5/2026 đã sử dụng điện thoại iPhone XS để tham gia đánh bạc trực tuyến dưới hình thức Tài Xỉu.

Theo lời khai của đối tượng, số tiền sử dụng trong mỗi lần tham gia dao động từ 50.000 đồng đến 50 triệu đồng. Tổng số tiền được nạp vào tài khoản để phục vụ việc đánh bạc trong suốt thời gian trên ước tính khoảng 900 triệu đồng.

Công an xã Lê Lợi làm việc với đối tượng Nguyễn Mạnh Hoàn về hành vi đánh bạc trên mạng Internet

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành các thủ tục tố tụng, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Hoàn theo quy định của pháp luật.

Từ vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia các hoạt động cờ bạc dưới mọi hình thức, đặc biệt là các hình thức đánh bạc trên không gian mạng như cá cược bóng đá, tài xỉu, lô đề trực tuyến, game bài đổi thưởng hoặc các hình thức cá cược trá hình khác.

Theo cơ quan chức năng, mặc dù được tổ chức trên môi trường trực tuyến nhưng các hành vi đánh bạc qua mạng vẫn là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm. Thực tế cho thấy nhiều trường hợp sau khi sa đà vào cờ bạc trực tuyến đã lâm vào cảnh nợ nần, ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, thậm chí phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật khác như vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc trộm cắp tài sản.

Trong thời gian tới, Công an xã Lê Lợi cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, đặc biệt là các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phát tán thông tin xấu độc, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.