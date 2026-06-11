Những ngày gần đây, đề xuất xây dựng 2 tháp tưởng niệm cao 13 tầng trong khuôn viên dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân (dự án theo tên đơn vị hành chính cũ) tại phường Khương Đình (Hà Nội) thu hút sự quan tâm của nhiều người dân.
Nhìn từ trên cao khu đất dự kiến xây nhà tang lễ và 2 tháp tưởng niệm cao 13 tầng tại Hà Nội
Clip: Như Hoàn
Dự án 2 tháp tưởng niệm cao 13 tầng trong khuôn viên dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân (dự án theo tên đơn vị hành chính cũ) được quy hoạch trên khu đất rộng gần 23.000m², nằm cạnh Đầm Hồng, mặt đường Vành đai 2,5 và sát Nghĩa trang Khương Hạ
Theo quy hoạch, dự án nằm tại ô đất số 38, khu di dân đô thị Khương Đình (phường Khương Đình), với tổng diện tích gần 23.000m², gồm hai khu chức năng
Trong đó, khu A có diện tích gần 15.000m², khu B rộng hơn 8.000m²
Khu đất dự án nằm giữa khu dân cư hiện hữu với mật độ dân số cao
Xung quanh khu vực là nhiều nhà dân, chung cư và các công trình dân sinh đã hiện hữu từ nhiều năm nay
Phía trước là tuyến đường Vành đai 2,5 có lưu lượng phương tiện lớn, một mặt giáp Đầm Hồng và nằm sát Nghĩa trang Khương Hạ
Dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân được UBND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2017 và điều chỉnh vào các năm 2021, 2024 nhằm phù hợp với nhu cầu thực tế cũng như định hướng phát triển đô thị của thành phố
Theo quy hoạch, công trình được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu tổ chức tang lễ ngày càng tăng của người dân Thủ đô, đồng thời giảm tải cho các cơ sở hiện hữu
Dự án cũng bám sát Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050, hướng tới mô hình tang lễ văn minh, hiện đại, tiết kiệm quỹ đất và giảm thiểu tác động môi trường
Dự án do Công ty CP Hồn Đất Việt làm chủ đầu tư. Theo phương án điều chỉnh mới nhất, doanh nghiệp đề xuất bổ sung 2 tháp tưởng niệm cao 13 tầng vào tổng thể dự án. Theo hồ sơ quy hoạch, các công trình này không có chức năng lưu giữ tro cốt mà phục vụ nhu cầu đặt bài vị, lưu giữ kỷ vật và tưởng niệm theo phong tục truyền thống.
Đến thời điểm hiện tại, khu đất vẫn chưa ghi nhận hoạt động xây dựng và đang trong giai đoạn chuẩn bị triển khai dự án