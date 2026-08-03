Phát hiện giao dịch chuyển khoản 490 triệu đồng đến tài khoản của Vũ Thị Sinh SN 1985, công an lập tức xác minh

Chuyển nhầm 490 triệu đồng vào tài khoản người lạ, một người đàn ông ở Tây Ninh đã được Công an xã Kiến Đức (Lâm Đồng) nhanh chóng xác minh, hỗ trợ nhận lại toàn bộ số tiền chỉ sau thời gian ngắn.

Ngày 3/8, theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công an xã Kiến Đức vừa khẩn trương hỗ trợ một công dân ở tỉnh Tây Ninh nhận lại số tiền 490 triệu đồng chuyển nhầm qua tài khoản ngân hàng trong thời gian ngắn.

Theo đó, ngày 29/07, ông Lê Ngọc Mẫn (SN 1956) thường trú tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh, trong quá trình thực hiện giao dịch trên ứng dụng ngân hàng đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 490.000.000 đồng vào tài khoản của bà Vũ Thị Sinh (SN 1985) thường trú tại xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng.

Công an xã Kiến Đức hỗ trợ hai bên thực hiện giao nhận tài sản. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Sau nhiều lần liên hệ nhưng không thể tự giải quyết, đến 16h25 ngày 30/07/2026, ông Mẫn đã đến Công an xã Kiến Đức trình báo sự việc, đề nghị hỗ trợ xác minh người nhận tiền để sớm thu hồi số tiền đã chuyển nhầm.

Xác định đây là vụ việc liên quan trực tiếp đến tài sản có giá trị lớn của công dân, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an xã Kiến Đức đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh. Với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng Công an nhanh chóng rà soát, đối chiếu thông tin chủ tài khoản, xác minh nơi cư trú và làm việc với người nhận tiền. Chỉ sau khoảng một giờ đồng hồ, toàn bộ thông tin đã được xác minh đầy đủ, chính xác.

Trên cơ sở kết quả xác minh, Công an xã Kiến Đức đã trực tiếp gặp gỡ bà Vũ Thị Sinh để tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật liên quan đến việc nhận được tiền do người khác chuyển nhầm; đồng thời hướng dẫn các bên thực hiện đúng trình tự, thủ tục nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Bằng tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tình, khách quan, thuyết phục của cán bộ Công an cùng sự thiện chí, hợp tác của bà Vũ Thị Sinh, vụ việc nhanh chóng được giải quyết. Đến 09h20 ngày 31/07/2026, bà Sinh đã hoàn trả toàn bộ số tiền 490 triệu đồng cho ông Lê Ngọc Mẫn. Đến 10h00 cùng ngày, việc bàn giao, xác nhận hoàn trả số tiền được hoàn tất dưới sự chứng kiến của Công an xã Kiến Đức, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Ngay sau khi nhận lại toàn bộ số tiền, ông Lê Ngọc Mẫn đã viết thư cảm ơn gửi Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an xã Kiến Đức, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với tập thể cán bộ, chiến sĩ đã tận tình hỗ trợ trong quá trình giải quyết vụ việc. Trong thư, ông xúc động viết: "Tôi vô cùng cảm thấy mãn nguyện và biết ơn sự tận tình, hướng dẫn của các đồng chí Công an xã Kiến Đức".

Những dòng chữ mộc mạc, chân thành ấy là sự ghi nhận đối với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Kiến Đức; đồng thời là nguồn động viên để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Có mặt trực tiếp trong quá trình giải quyết vụ việc, ông Lê Ngọc Mẫn nhiều lần bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến cách làm việc khẩn trương, trách nhiệm của lực lượng Công an xã. Từ thời điểm tiếp nhận thông tin đến khi hoàn tất việc trao trả tài sản, mọi quy trình đều được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, giúp người dân yên tâm, thêm tin tưởng vào lực lượng Công an cơ sở.

Mặc dù đây không phải là vụ án hình sự hay vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, nhưng việc tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ người dân nhận lại số tiền có giá trị lớn trong thời gian ngắn đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của Công an cấp xã trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Đây cũng là minh chứng sinh động cho hình ảnh người cán bộ Công an gần dân, trọng dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Mỗi việc làm thiết thực, mỗi hành động trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Kiến Đức tuy bình dị nhưng đã góp phần vun đắp niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân; khẳng định phương châm lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng, hiệu quả công tác.

Qua vụ việc, Công an xã Kiến Đức khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản, số tiền và nội dung chuyển khoản trước khi xác nhận giao dịch. Khi phát hiện chuyển nhầm hoặc nhận được tiền do người khác chuyển nhầm, cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tránh phát sinh tranh chấp hoặc vi phạm pháp luật.

Việc nhanh chóng hỗ trợ ông Lê Ngọc Mẫn nhận lại số tiền 490 triệu đồng không chỉ khép lại vụ việc bằng kết quả trọn vẹn, mà còn tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an xã Kiến Đức tận tụy, trách nhiệm, gần dân và hết lòng phục vụ Nhân dân; góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân bản lĩnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự là điểm tựa vững chắc, chỗ dựa tin cậy của Nhân dân trong bảo vệ cuộc sống bình yên.